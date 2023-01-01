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Oppo Realme C55

Oppo Realme C55
  • Дисплей: 6.72" IPS LCD - 1080 x 2400
  • Чип: Mediatek Helio G88
  • Камера: 2 (64 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 189.5 г.

Обзор

Дисплей
72
Производительность
29
Батарея
75
Камера
49
Коммуникации
70
Итоговая оценка
57

Преимущества и недостатки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C55
72

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.72 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 680 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.7%
49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme C55
Высота 165.6 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 7.89 мм
Вес 189.5 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Желтый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.7%
29

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми C55 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G88
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
380
Geekbench 5 (многоядерный)
1478
AnTuTu Benchmark 9
234434
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Realme UI 4.0
75

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 29 минут)
49

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme C55
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 2 (64 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
70

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA Bands 1/5/8
4G сети LTE 1/3/5/8/38/40/41
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C55 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2.5 из 5 баллов (7 голосов)

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