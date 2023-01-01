Oppo Realme C55 Дисплей: 6.72" IPS LCD - 1080 x 2400

6.72" IPS LCD - 1080 x 2400 Чип: Mediatek Helio G88

Mediatek Helio G88 Камера: 2 (64 MP + 2 MP)

2 (64 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 189.5 г.

Обзор Дисплей 72 Производительность 29 Батарея 75 Камера 49 Коммуникации 70 Итоговая оценка 57

Преимущества и недостатки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C55

72 Экран Тип IPS LCD Размер 6.72 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 392 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 680 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 86.7%

49 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme C55 Высота 165.6 мм Ширина 75.9 мм Толщина 7.89 мм Вес 189.5 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Желтый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 86.7%

29 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми C55 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Mediatek Helio G88 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MC2 Частота GPU 1000 МГц FLOPS ~62 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 380 Geekbench 5 (многоядерный) 1478 AnTuTu Benchmark 9 234434 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI Realme UI 4.0

75 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 29 минут)

49 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme C55 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Количество объективов 2 (64 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

70 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA Bands 1/5/8 4G сети LTE 1/3/5/8/38/40/41 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Март 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C55 могут отличаться в зависимости от региона.