Oppo Realme GT Master можно похвалить за его 120-герцовый дисплей с поддержкой HDR10 и высокую плотность пикселей. Яркость тоже достойная, и никаких нюансов мы не обнаружили за время тестирования. На выбор пользователя в настройках дисплея можно выбрать цветовую палитру, что мы видели и на других моделях линейки.