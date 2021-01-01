Oppo Realme GT Master Edition
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2021 года
|Дата начала продаж
|Июль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Качественный дисплей с высокой частотой обновления и достаточной яркостью
- Превосходная автономность и поддержка 65-ваттной быстрой зарядки
- Realme UI работает хорошо и имеет большой набор возможностей для настройки
- Камера фотографирует достойно даже в условиях недостаточного освещения
- Процессор имеет большой потенциал – смартфон работает быстро
- Материалы корпуса не дарят чувства премиальности
- Видеосъемка на среднем уровне
- Нет стерео динамиков
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми GT Master Edition
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.43 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Oppo Realme GT Master можно похвалить за его 120-герцовый дисплей с поддержкой HDR10 и высокую плотность пикселей. Яркость тоже достойная, и никаких нюансов мы не обнаружили за время тестирования. На выбор пользователя в настройках дисплея можно выбрать цветовую палитру, что мы видели и на других моделях линейки.
Дизайн и корпус
|Высота
|159.2 мм
|Ширина
|73.5 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Серый, Аврора
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778 5G
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Частота GPU
|490 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Realme UI 2.0
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:31 ч.
Тесты автономности
Скорость зарядки впечатляющая, учитывая тот факт, что в комплекте идет 65-ваттный адаптер питания. Достаточно большая батарея на 4300 мАч заряжается всего за полчаса. Автономность тоже превосходная – даже под нагрузкой смартфон долго работает.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9280 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX682 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.74"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Фотографии содержат большое количество деталей, однако цветопередача не всегда соответствует ожиданиям. Если включить искусственный интеллект, то можно избавиться некоторых нюансов. Оптического зума нет, но есть цифровой – в камере присутствует выбор между 2x и 5x. Чем больше вы будете приближать, тем хуже будут получаться фотографии.
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
|4G сети
|LTE 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28a/34/38/39/40/41
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2021 года
|Дата начала продаж
|Июль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол