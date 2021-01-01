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Oppo Realme GT Master Edition

Oppo Realme GT Master Edition
Дисплей
87
Производительность
86
Батарея
81
Камера
67
Итоговая оценка
79
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качественный дисплей с высокой частотой обновления и достаточной яркостью
  • Превосходная автономность и поддержка 65-ваттной быстрой зарядки
  • Realme UI работает хорошо и имеет большой набор возможностей для настройки
  • Камера фотографирует достойно даже в условиях недостаточного освещения
  • Процессор имеет большой потенциал – смартфон работает быстро
  • Материалы корпуса не дарят чувства премиальности
  • Видеосъемка на среднем уровне
  • Нет стерео динамиков

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми GT Master Edition
87

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
631 нит

Oppo Realme GT Master можно похвалить за его 120-герцовый дисплей с поддержкой HDR10 и высокую плотность пикселей. Яркость тоже достойная, и никаких нюансов мы не обнаружили за время тестирования. На выбор пользователя в настройках дисплея можно выбрать цветовую палитру, что мы видели и на других моделях линейки.

55

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme GT Master Edition
Высота 159.2 мм
Ширина 73.5 мм
Толщина 8 мм
Вес 174 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Серый, Аврора
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.3%
86

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми GT Master Edition и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778 5G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 642L
Частота GPU 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
786
Geekbench 5 (многоядерный)
2791
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0
81

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:31 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:01 ч.
Время просмотра видео
20:08 ч.
Время разговора (3G)
28:51 ч.

Скорость зарядки впечатляющая, учитывая тот факт, что в комплекте идет 65-ваттный адаптер питания. Достаточно большая батарея на 4300 мАч заряжается всего за полчаса. Автономность тоже превосходная – даже под нагрузкой смартфон долго работает.

67

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme GT Master Edition
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9280 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX682 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.5
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Фотографии содержат большое количество деталей, однако цветопередача не всегда соответствует ожиданиям. Если включить искусственный интеллект, то можно избавиться некоторых нюансов. Оптического зума нет, но есть цифровой – в камере присутствует выбор между 2x и 5x. Чем больше вы будете приближать, тем хуже будут получаться фотографии.

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Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28a/34/38/39/40/41
Поддержка 5G Да
71

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme GT Master Edition могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme GT Master Edition

Оценка пользователей

4.3 из 5 баллов (4 голосов)

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