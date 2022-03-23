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Oppo Realme GT Neo 3

Oppo Realme GT Neo 3
Дисплей
88
Производительность
91
Батарея
81
Камера
68
Итоговая оценка
81
Класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Премиальный дисплей с увеличенной частотой обновления
  • Высокое качество фотографий и видео
  • Комплектуется 80-ваттным зарядным устройством, но есть вариант на 150 Вт
  • Есть большой запас производительности
  • Нет места для карты памяти
  • Отсутствует беспроводная зарядка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми GT Нео 3
88

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
85

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme GT Neo 3
Высота 163.3 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 188 граммов
Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.5%
91

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми GT Нео 3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100
Макс. частота 2850 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G610 MC6
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
967
Geekbench 5 (многоядерный)
3885
AnTuTu Benchmark 9
898660
CPU 292507
GPU 340753
Memory 99789
UX 168359
Total score 898660
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Realme UI 3.0
81

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 32 минут)
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme GT Neo 3
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme GT Neo 3 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (16 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Asus ROG Phone 3 vs Oppo Realme GT Neo 3
2. Oppo Realme Q3 Pro vs Oppo Realme GT Neo 3
3. Oppo Realme GT Neo 2 vs Oppo Realme GT Neo 3

Отзывы (3)

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Фёдор 24 марта 2022 07:14
там две версии аппарата с 5000мАч (90 ватт зарядка) и 4500мАч (150 ватт зарядка)
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Михаил 23 марта 2022 20:35
Надо брать этот аппарат
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Даниил 23 марта 2022 15:45
Чудо смартфон Realme!
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