Oppo Realme GT Neo 3 Дисплей 88 Производительность 91 Батарея 81 Камера 68 Итоговая оценка 81 Класс Флагман Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Премиальный дисплей с увеличенной частотой обновления

Высокое качество фотографий и видео

Комплектуется 80-ваттным зарядным устройством, но есть вариант на 150 Вт

Есть большой запас производительности Нет места для карты памяти

Отсутствует беспроводная зарядка

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми GT Нео 3

88 Экран Тип AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2412 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 394 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 87.5% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

85 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme GT Neo 3 Высота 163.3 мм Ширина 75.6 мм Толщина 8.2 мм Вес 188 граммов Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 87.5%

91 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми GT Нео 3 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Макс. частота 2850 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 5 нанометров Графика Mali-G610 MC6 Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 967 Geekbench 5 (многоядерный) 3885 AnTuTu Benchmark 9 898660 CPU 292507 GPU 340753 Memory 99789 UX 168359 Total score 898660 Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark - 13 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Realme UI 3.0

81 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 80 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (100% за 32 минут)

68 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme GT Neo 3 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.3

- Фокусное расстояние: 15 мм

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 26 мм Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.09" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme GT Neo 3 могут отличаться в зависимости от региона.