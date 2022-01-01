Oppo Realme GT Neo 3T
Дисплей
89
Производительность
78
Батарея
82
Камера
64
Итоговая оценка
76
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июнь 2022 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Экран имеет огромный запас яркости и повышенную частоту обновления
- Фотографии получаются более чем приемлемого качества
- Обладает отличной автономностью и быстро заряжается
- Имеет много свободного пространства на накопителе
- Не перегревается во время длительного использования
- Нет оптической стабилизации изображения
- Лишен поддержки карт памяти для расширения встроенного накопителя
- Отсутствует 3.5 мм вход для наушников
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми GT Нео 3Т
89
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.62 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|397 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
798 нит
54
Дизайн и корпус
|Высота
|162.9 мм
|Ширина
|75.8 мм
|Толщина
|8.65 мм
|Вес
|194.5 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.7%
78
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 870
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|675 МГц
|FLOPS
|~1372 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1020
Geekbench 5 (многоядерный)
3162
AnTuTu Benchmark 9
728560
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 76 место
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|Realme UI 3.0
82
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 18 минут)
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|Веб-серфинг
|11:03 ч.
|Просмотр видео
|17:16 ч.
|Игры
|05:36 ч.
|Режим ожидания
|109 ч.
Общая автономность
34:21 ч.
Рейтинг самых автономных смартфонов - 89 место
64
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9280 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73"
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5"
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Размер сенсора
|1/3.09"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
87
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
82
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июнь 2022 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme GT Neo 3T могут отличаться в зависимости от региона.