Oppo Realme GT Neo 3T Дисплей 89 Производительность 78 Батарея 82 Камера 64 Итоговая оценка 76 Класс Флагман Дата выхода Июнь 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Экран имеет огромный запас яркости и повышенную частоту обновления

Фотографии получаются более чем приемлемого качества

Обладает отличной автономностью и быстро заряжается

Имеет много свободного пространства на накопителе

Не перегревается во время длительного использования Нет оптической стабилизации изображения

Лишен поддержки карт памяти для расширения встроенного накопителя

Отсутствует 3.5 мм вход для наушников

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми GT Нео 3Т

89 Экран Тип AMOLED Размер 6.62 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 397 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 85.7% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 798 нит

54 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme GT Neo 3T Высота 162.9 мм Ширина 75.8 мм Толщина 8.65 мм Вес 194.5 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Желтый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85.7%

78 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми GT Нео 3Т и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 650 Частота GPU 675 МГц FLOPS ~1372 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1020 Geekbench 5 (многоядерный) 3162 AnTuTu Benchmark 9 728560 ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 76 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Realme UI 3.0

82 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 80 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут) Время полной зарядки 0:40 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 11:03 ч. Просмотр видео 17:16 ч. Игры 05:36 ч. Режим ожидания 109 ч. Общая автономность 34:21 ч. Рейтинг самых автономных смартфонов - 89 место

64 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme GT Neo 3T Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9280 x 6920 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.73"

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.3

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0"

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5"

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1 микрон Размер сенсора 1/3.09" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

82 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Июнь 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme GT Neo 3T могут отличаться в зависимости от региона.