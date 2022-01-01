Главная > Смартфоны Oppo > Oppo Realme GT Neo 3T: цена, технические характеристики и отзывы

Oppo Realme GT Neo 3T

Oppo Realme GT Neo 3T
Дисплей
89
Производительность
78
Батарея
82
Камера
64
Итоговая оценка
76
Класс Флагман
Дата выхода Июнь 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Экран имеет огромный запас яркости и повышенную частоту обновления
  • Фотографии получаются более чем приемлемого качества
  • Обладает отличной автономностью и быстро заряжается
  • Имеет много свободного пространства на накопителе
  • Не перегревается во время длительного использования
  • Нет оптической стабилизации изображения
  • Лишен поддержки карт памяти для расширения встроенного накопителя
  • Отсутствует 3.5 мм вход для наушников

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми GT Нео 3Т
89

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 397 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
798 нит
54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme GT Neo 3T
Высота 162.9 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 8.65 мм
Вес 194.5 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.7%
78

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми GT Нео 3Т и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 675 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1020
Geekbench 5 (многоядерный)
3162
AnTuTu Benchmark 9
728560
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Realme UI 3.0
82

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 80 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:03 ч.
Просмотр видео 17:16 ч.
Игры 05:36 ч.
Режим ожидания 109 ч.
Общая автономность
34:21 ч.
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme GT Neo 3T
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9280 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73"
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5"
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Размер сенсора 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июнь 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme GT Neo 3T могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.2 из 5 баллов (7 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Oppo Realme GT Neo 2T или Oppo Realme GT Neo 3T
2. Xiaomi Redmi K50 или Oppo Realme GT Neo 3T
3. OnePlus 10R или Oppo Realme GT Neo 3T

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры