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Oppo Realme GT Neo 5

Oppo Realme GT Neo 5
  • Дисплей: 6.74" AMOLED - 1240 x 2772
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 199 г.

Обзор

Дисплей
93
Производительность
86
Батарея
84
Камера
68
Коммуникации
80
Итоговая оценка
80

Преимущества и недостатки

  • 144 Гц делают работу смартфона действительно плавной
  • 1400 нит позволяют с комфортом пользоваться устройством под прямыми лучами солнца
  • Наделен большой производительностью за счет мощного процессора и памяти LPDDR5X
  • Емкая батарея на 5000 мАч поддерживает 150-ваттную зарядку
  • Камера имеет оптическую стабилизацию изображения
  • Есть вариант с 16 ГБ оперативной памяти и 240-ваттной зарядкой
  • Нельзя установить карту памяти и подключить 3.5 мм наушники без адаптера с USB-C

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Нео 5
93

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.74 дюймов
Разрешение 1240 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 451 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
84

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme GT Neo 5
Высота 163.85 мм
Ширина 75.75 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 199 граммов
Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.9%
86

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми Нео 5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1284
Geekbench 5 (многоядерный)
4323
AnTuTu Benchmark 9
1003103
Рейтинг AnTuTu 9 - 48 место
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Realme UI 4.0
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 150 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут)
Время полной зарядки 0:16 ч.
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme GT Neo 5
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
80

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA B1/B5/B6/B8/B19
4G сети LTE B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28A/B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz)
Поддержка 5G Да
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme GT Neo 5 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (30 голосов)

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Отзывы (4)

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Ruyga 13 февраля 2023 19:45
У него ядра в процессоре немного слабее, чем в оригинальном Snapdragon 8+ gen 1. Cortex x2 имеет частоту 3.0 ГГц. 3 Cortex a710 имеют частоту 2,5 ГГц. И 4 Cortex A510 имеют частоту 1,8 ГГц.
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Хейтер 12 февраля 2023 18:54
У него вайфай 6Е, а не 5 😤
0 Ответить
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Сергей 13 февраля 2023 09:37
На официальном сайте указана поддержка Wi-Fi 2.4G/ 5G.
0 Ответить
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Bright 12 февраля 2023 09:39
Было бы круто если добавили в статистику 240 Вт.
+5 Ответить
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Иван 10 февраля 2023 12:51
У него Wifi 6! А не 5.
+10 Ответить
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Сергей 13 февраля 2023 09:38
На официальном сайте указана поддержка Wi-Fi 2.4G/ 5G.
0 Ответить
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