Oppo Realme GT Neo 5 Дисплей: 6.74" AMOLED - 1240 x 2772

6.74" AMOLED - 1240 x 2772 Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)

3 (50 MP + 8 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 199 г.

Обзор Дисплей 93 Производительность 86 Батарея 84 Камера 68 Коммуникации 80 Итоговая оценка 80

Преимущества и недостатки 144 Гц делают работу смартфона действительно плавной

144 Гц делают работу смартфона действительно плавной 1400 нит позволяют с комфортом пользоваться устройством под прямыми лучами солнца

1400 нит позволяют с комфортом пользоваться устройством под прямыми лучами солнца Наделен большой производительностью за счет мощного процессора и памяти LPDDR5X

Наделен большой производительностью за счет мощного процессора и памяти LPDDR5X Емкая батарея на 5000 мАч поддерживает 150-ваттную зарядку

Емкая батарея на 5000 мАч поддерживает 150-ваттную зарядку Камера имеет оптическую стабилизацию изображения

Камера имеет оптическую стабилизацию изображения Есть вариант с 16 ГБ оперативной памяти и 240-ваттной зарядкой Нельзя установить карту памяти и подключить 3.5 мм наушники без адаптера с USB-C

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Нео 5

93 Экран Тип AMOLED Размер 6.74 дюймов Разрешение 1240 x 2772 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 451 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 87.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

84 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme GT Neo 5 Высота 163.85 мм Ширина 75.75 мм Толщина 8.9 мм Вес 199 граммов Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 87.9%

86 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми Нео 5 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1284 Geekbench 5 (многоядерный) 4323 AnTuTu Benchmark 9 1003103 Рейтинг AnTuTu 9 - 48 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5X Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI Realme UI 4.0

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 150 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Время полной зарядки 0:16 ч.

68 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme GT Neo 5 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 112° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.14 микрон

- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/3.3

- Фокусное расстояние: 20 мм

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 25 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.09" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

80 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA B1/B5/B6/B8/B19 4G сети LTE B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28A/B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) Поддержка 5G Да

82 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Февраль 2023 года Дата начала продаж Февраль 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme GT Neo 5 могут отличаться в зависимости от региона.