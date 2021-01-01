Oppo Realme GT Neo 2 Дисплей 89 Производительность 98 Батарея 85 Камера 62 Итоговая оценка 82 Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Яркий AMOLED-дисплей с флагманской частотой обновления

Мощный процессор Snapdragon, поддерживающий 5G

Встроенный в экран сканер отпечатков работает без нареканий

Батарея заряжается буквально за полчаса Стандартный набор объективов без оптического стабилизатора изображения

Нет места для карты памяти MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми GT Нео 2

89 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.62 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 398 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.7% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

81 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme GT Neo 2 Высота 162.9 мм Ширина 75.8 мм Толщина 9 мм Вес 199.8 граммов Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85.7%

98 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми GT Нео 2 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 650 Частота GPU 675 МГц FLOPS ~1372 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1008 Geekbench 5 (многоядерный) 3339

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Realme UI 2.0

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (100% за 36 минут) Время полной зарядки 0:36 ч.

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme GT Neo 2 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9280 x 6920 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.3

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/3" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

90 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (65 Вт)

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme GT Neo 2 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme GT Neo 2