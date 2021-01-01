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Oppo Realme GT Neo 2

Oppo Realme GT Neo 2
Дисплей
89
Производительность
98
Батарея
85
Камера
62
Итоговая оценка
82
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Яркий AMOLED-дисплей с флагманской частотой обновления
  • Мощный процессор Snapdragon, поддерживающий 5G
  • Встроенный в экран сканер отпечатков работает без нареканий
  • Батарея заряжается буквально за полчаса
  • Стандартный набор объективов без оптического стабилизатора изображения
  • Нет места для карты памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми GT Нео 2
89

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
81

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme GT Neo 2
Высота 162.9 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 9 мм
Вес 199.8 граммов
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.7%
98

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми GT Нео 2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 675 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1008
Geekbench 5 (многоядерный)
3339
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 36 минут)
Время полной зарядки 0:36 ч.
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme GT Neo 2
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9280 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme GT Neo 2 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme GT Neo 2

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Oppo Realme GT Neo 2 или Xiaomi Poco F3
2. Oppo Realme GT Neo 2 или GT 5G
3. Oppo Realme GT Neo 2 или GT Neo
4. Oppo Realme GT Neo 2 или X7 Max
5. Oppo Realme GT Neo 2 или GT Master Edition

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