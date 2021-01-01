Oppo Realme GT Neo 2
Дисплей
89
Производительность
98
Батарея
85
Камера
62
Итоговая оценка
82
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Яркий AMOLED-дисплей с флагманской частотой обновления
- Мощный процессор Snapdragon, поддерживающий 5G
- Встроенный в экран сканер отпечатков работает без нареканий
- Батарея заряжается буквально за полчаса
- Стандартный набор объективов без оптического стабилизатора изображения
- Нет места для карты памяти MicroSD
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми GT Нео 2
89
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.62 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
81
Дизайн и корпус
|Высота
|162.9 мм
|Ширина
|75.8 мм
|Толщина
|9 мм
|Вес
|199.8 граммов
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.7%
98
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 870
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|675 МГц
|FLOPS
|~1372 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1008
Geekbench 5 (многоядерный)
3339
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Realme UI 2.0
85
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 36 минут)
|Время полной зарядки
|0:36 ч.
62
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9280 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
87
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
90
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme GT Neo 2 могут отличаться в зависимости от региона.