Oppo Realme GT2 Pro
Дисплей
98
Производительность
99
Батарея
85
Камера
66
Итоговая оценка
84
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран обладает флагманскими характеристиками
- Работает на базе топового процессора Snapdragon
- Большая батарея с мощным адаптером питания в комплекте
- Защищен прочным стеклом Gorilla Glass Victus
- Есть вариант памяти на 512 Гб
- Лишен поддержки карты памяти и 3.5 мм аудиоразъема
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Realme GT2 Про
98
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3216 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|509 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|74.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1393 нит
68
Дизайн и корпус
|Высота
|163.2 мм
|Ширина
|74.7 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|189 граммов
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
74.8%
99
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1227
Geekbench 5 (многоядерный)
4206
AnTuTu Benchmark 9
1022098
|CPU
|237710
|GPU
|447926
|Memory
|167082
|UX
|172497
|Total score
|1022098
Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark 9 - 1 место
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|Realme UI 3.0
85
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
66
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|150°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 50 МП + 3 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
|Макро объектив
|- 3 МП
- Апертура: f/3.0
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.74"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
88
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900
|3G сети
|WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
|4G сети
|LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66
|Поддержка 5G
|Да
82
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme GT2 Pro могут отличаться в зависимости от региона.