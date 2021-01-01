Oppo Realme GT2 Pro Дисплей 98 Производительность 99 Батарея 85 Камера 66 Итоговая оценка 84 Класс Флагман Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Январь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Экран обладает флагманскими характеристиками

Работает на базе топового процессора Snapdragon

Большая батарея с мощным адаптером питания в комплекте

Защищен прочным стеклом Gorilla Glass Victus

Есть вариант памяти на 512 Гб Лишен поддержки карты памяти и 3.5 мм аудиоразъема

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Realme GT2 Про

98 Экран Тип AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1440 x 3216 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 509 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 74.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1393 нит

68 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme GT2 Pro Высота 163.2 мм Ширина 74.7 мм Толщина 8.2 мм Вес 189 граммов Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 74.8%

99 Производительность Все характеристики чипа Оппо Realme GT2 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1227 Geekbench 5 (многоядерный) 4206 AnTuTu Benchmark 9 1022098 CPU 237710 GPU 447926 Memory 167082 UX 172497 Total score 1022098 Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark 9 - 1 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Realme UI 3.0

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

66 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme GT2 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 150° Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 3 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 15 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)

Макро объектив - 3 МП

- Апертура: f/3.0

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6464 x 4864 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2.74" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

88 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 Поддержка 5G Да

82 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Январь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme GT2 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme GT2 Pro