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Oppo Realme GT2 Pro

Oppo Realme GT2 Pro
Дисплей
98
Производительность
99
Батарея
85
Камера
66
Итоговая оценка
84
Класс Флагман
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран обладает флагманскими характеристиками
  • Работает на базе топового процессора Snapdragon
  • Большая батарея с мощным адаптером питания в комплекте
  • Защищен прочным стеклом Gorilla Glass Victus
  • Есть вариант памяти на 512 Гб
  • Лишен поддержки карты памяти и 3.5 мм аудиоразъема

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Realme GT2 Про
98

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 509 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 74.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1393 нит
68

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme GT2 Pro
Высота 163.2 мм
Ширина 74.7 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 189 граммов
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
74.8%
99

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Realme GT2 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1227
Geekbench 5 (многоядерный)
4206
AnTuTu Benchmark 9
1022098
CPU 237710
GPU 447926
Memory 167082
UX 172497
Total score 1022098
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Realme UI 3.0
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
66

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme GT2 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 150°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 3 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Макро объектив - 3 МП
- Апертура: f/3.0
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66
Поддержка 5G Да
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme GT2 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme GT2 Pro

Оценка пользователей

4.3 из 5 баллов (11 голосов)

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