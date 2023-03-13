Главная > Смартфоны Realme > Realme GT3: цена, технические характеристики и отзывы

Realme GT3

Realme GT3
  • Дисплей: 6.74" AMOLED - 1240 x 2772
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 4600 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 199 г.

Обзор

Дисплей
93
Производительность
76
Батарея
78
Камера
72
Коммуникации
82
Итоговая оценка
78

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц работает очень плавно
  • Благодаря комплектному адаптеру на 240 Вт смартфон заряжается буквально за 10 минут
  • Процессор и память обеспечивают флагманскую скорость работы устройства
  • Достойный набор камер, одна из которых оснащена оптическим стабилизатором изображения
  • Есть версия на 1 ТБ встроенного накопителя и 16 ГБ оперативной памяти
  • Комплектация включает полный набор аксессуаров
  • По-прежнему отсутствует беспроводная зарядка батареи
  • Передняя камера снимает хуже, чем остальные

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо реалми GT3
93

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.74 дюймов
Разрешение 1240 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 451 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
970 нит
62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Realme GT3
Высота 163.9 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 199 граммов
Водонепроницаемость Нет
Система охлаждения Испарительная камера
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.9%
76

Производительность

Все характеристики чипа Оппо реалми GT3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1261
Geekbench 5 (многоядерный)
3896
AnTuTu Benchmark 9
1069053
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Realme UI 4.0
78

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч
Мощность зарядки 240 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 4 минут)
Время полной зарядки 0:11 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:11 ч.
Просмотр видео 15:03 ч.
Игры 04:53 ч.
Режим ожидания 146 ч.
Общая автономность
35:34 ч.
72

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme GT3
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 25 мм
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
82

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme GT3 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (6 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Realme GT3 против Realme GT2
2. Realme GT3 против GT2 Pro
3. Realme GT3 против GT Neo 3
4. Realme GT3 против GT Neo 3T
5. Realme GT3 против iPhone 14 Pro
6. Realme GT3 против iPhone 14
7. Realme GT3 против Xiaomi 13
8. Realme GT3 против 13 Pro
9. Realme GT3 против Galaxy S23
10. Realme GT3 против Galaxy S23 Plus
11. Realme GT3 против GT Neo 5
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Отзывы (1)

Avatar
Алахсей 13 марта 2023 18:15
Вес не 163.9 грамма, вы перепутали с высотой смартфона.
0 Ответить
Avatar
Миша 15 марта 2023 13:40
Вес 199грам, высота 163.9мм какой вес 163 грамма?
0 Ответить
Avatar
Сергей 16 марта 2023 08:36
Миша, Миша, там была ошибка, мы уже ее исправили :)
0 Ответить
Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры