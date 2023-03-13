Realme GT3 Дисплей: 6.74" AMOLED - 1240 x 2772

6.74" AMOLED - 1240 x 2772 Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)

3 (50 MP + 8 MP + 2 MP) Батарея: 4600 мАч

4600 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 199 г.

Обзор Дисплей 93 Производительность 76 Батарея 78 Камера 72 Коммуникации 82 Итоговая оценка 78

Преимущества и недостатки AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц работает очень плавно

AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц работает очень плавно Благодаря комплектному адаптеру на 240 Вт смартфон заряжается буквально за 10 минут

Благодаря комплектному адаптеру на 240 Вт смартфон заряжается буквально за 10 минут Процессор и память обеспечивают флагманскую скорость работы устройства

Процессор и память обеспечивают флагманскую скорость работы устройства Достойный набор камер, одна из которых оснащена оптическим стабилизатором изображения

Достойный набор камер, одна из которых оснащена оптическим стабилизатором изображения Есть версия на 1 ТБ встроенного накопителя и 16 ГБ оперативной памяти

Есть версия на 1 ТБ встроенного накопителя и 16 ГБ оперативной памяти Комплектация включает полный набор аксессуаров По-прежнему отсутствует беспроводная зарядка батареи

По-прежнему отсутствует беспроводная зарядка батареи Передняя камера снимает хуже, чем остальные

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо реалми GT3

93 Экран Тип AMOLED Размер 6.74 дюймов Разрешение 1240 x 2772 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 451 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Адаптивная частота обновления Да Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 87.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Реальная пиковая яркость (авто) 970 нит

62 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Realme GT3 Высота 163.9 мм Ширина 75.8 мм Толщина 8.9 мм Вес 199 граммов Водонепроницаемость Нет Система охлаждения Испарительная камера Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 87.9%

76 Производительность Все характеристики чипа Оппо реалми GT3 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1261 Geekbench 5 (многоядерный) 3896 AnTuTu Benchmark 9 1069053 ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 28 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5X Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI Realme UI 4.0

78 Батарея Характеристики Объем 4600 мАч Мощность зарядки 240 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 4 минут) Время полной зарядки 0:11 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 10:11 ч. Просмотр видео 15:03 ч. Игры 04:53 ч. Режим ожидания 146 ч. Общая автономность 35:34 ч. Рейтинг смартфонов по автономной работе - 99 место

72 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme GT3 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 112° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.14 микрон

- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/3.3

- Фокусное расстояние: 20 мм

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 25 мм Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.09" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

82 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

82 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Февраль 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme GT3 могут отличаться в зависимости от региона.