Oppo Reno 8 Дисплей 83 Производительность 79 Батарея 80 Камера 61 Итоговая оценка 75 Класс Флагман Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Яркий 90-герцовый дисплей с высокой контрастностью

Получил большой объем оперативной и постоянной памяти

Поддерживает 80-ваттную зарядку, благодаря чему быстро заряжается

Оснащен реверсивной зарядкой

Имеет оригинальный внешний вид Нет сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 8

83 Экран Тип AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 84.7% Особенности - DCI-P3 Максимальная яркость 802 нит

69 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 8 Высота 160.6 мм Ширина 73.4 мм Толщина 7.7 мм Вес 179 граммов Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.7%

79 Производительность Все характеристики чипа Оппо Рено 8 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 1300 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G77 MC9 Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 942 Geekbench 5 (многоядерный) 3195

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI ColorOS 12.1

80 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 80 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 13 минут) Время полной зарядки 0:32 ч.

61 Камеры Спецификации и тестирование камер Reno 8 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 3680 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 24 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2.74" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

88 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

74 Звук 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 8 могут отличаться в зависимости от региона.