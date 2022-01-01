Oppo Reno 8
Дисплей
83
Производительность
79
Батарея
80
Камера
61
Итоговая оценка
75
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Яркий 90-герцовый дисплей с высокой контрастностью
- Получил большой объем оперативной и постоянной памяти
- Поддерживает 80-ваттную зарядку, благодаря чему быстро заряжается
- Оснащен реверсивной зарядкой
- Имеет оригинальный внешний вид
- Нет сверхширокоугольной съемки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 8
83
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.43 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
|Особенности
|- DCI-P3
Максимальная яркость
802 нит
69
Дизайн и корпус
|Высота
|160.6 мм
|Ширина
|73.4 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|179 граммов
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.7%
79
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1300
|Макс. частота
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
942
Geekbench 5 (многоядерный)
3195
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|ColorOS 12.1
80
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 13 минут)
|Время полной зарядки
|0:32 ч.
61
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 3680
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.74"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
88
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
74
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 8 могут отличаться в зависимости от региона.