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Oppo Reno 8

Oppo Reno 8
Дисплей
83
Производительность
79
Батарея
80
Камера
61
Итоговая оценка
75
Класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Яркий 90-герцовый дисплей с высокой контрастностью
  • Получил большой объем оперативной и постоянной памяти
  • Поддерживает 80-ваттную зарядку, благодаря чему быстро заряжается
  • Оснащен реверсивной зарядкой
  • Имеет оригинальный внешний вид
  • Нет сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 8
83

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.7%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
802 нит
69

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 8
Высота 160.6 мм
Ширина 73.4 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 179 граммов
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.7%
79

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 8 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1300
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
942
Geekbench 5 (многоядерный)
3195
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI ColorOS 12.1
80

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 80 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч.
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 8
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 3680
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
74

Звук

3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 8 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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