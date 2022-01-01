Oppo Reno 8 Pro Дисплей 90 Производительность 63 Батарея 80 Камера 61 Итоговая оценка 73 Класс Флагман Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Дисплей имеет пиковую яркость 1300 нит

Частота обновления экрана достигает 120 Гц, как на более дорогих смартфонах

Работает на 4-нанометровом процессоре Snapdragon

80-ваттная зарядка идет в комплекте – батарея заряжается очень быстро

Поддерживается реверсивная зарядка Отсутствует телеобъектив с оптическим приближением

Не предусмотрено место для карты памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 8 Про

90 Экран Тип AMOLED Размер 6.62 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 397 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 89% Особенности - DCI-P3 Максимальная яркость 1290 нит

80 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 8 Pro Высота 161 мм Ширина 74.2 мм Толщина 7.6 мм Вес 188 граммов Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Синий, Золотой Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89%

63 Производительность Все характеристики чипа Оппо Рено 8 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710 Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 662 Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 706 Geekbench 5 (многоядерный) 2381

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI ColorOS 12.1

80 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 80 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да

61 Камеры Спецификации и тестирование камер Reno 8 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 3680 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 24 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2.74" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

74 Звук 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 8 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

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