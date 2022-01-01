Oppo Reno 8 Pro
Дисплей
90
Производительность
63
Батарея
80
Камера
61
Итоговая оценка
73
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Дисплей имеет пиковую яркость 1300 нит
- Частота обновления экрана достигает 120 Гц, как на более дорогих смартфонах
- Работает на 4-нанометровом процессоре Snapdragon
- 80-ваттная зарядка идет в комплекте – батарея заряжается очень быстро
- Поддерживается реверсивная зарядка
- Отсутствует телеобъектив с оптическим приближением
- Не предусмотрено место для карты памяти
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 8 Про
90
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.62 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|397 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89%
|Особенности
|- DCI-P3
Максимальная яркость
1290 нит
80
Дизайн и корпус
|Высота
|161 мм
|Ширина
|74.2 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|188 граммов
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89%
63
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 662
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
706
Geekbench 5 (многоядерный)
2381
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|ColorOS 12.1
80
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да
61
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 3680
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.74"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
87
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
74
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 8 Pro могут отличаться в зависимости от региона.