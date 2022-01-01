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Oppo Reno 8 Pro

Oppo Reno 8 Pro
Дисплей
90
Производительность
63
Батарея
80
Камера
61
Итоговая оценка
73
Класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Дисплей имеет пиковую яркость 1300 нит
  • Частота обновления экрана достигает 120 Гц, как на более дорогих смартфонах
  • Работает на 4-нанометровом процессоре Snapdragon
  • 80-ваттная зарядка идет в комплекте – батарея заряжается очень быстро
  • Поддерживается реверсивная зарядка
  • Отсутствует телеобъектив с оптическим приближением
  • Не предусмотрено место для карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 8 Про
90

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 397 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
1290 нит
80

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 8 Pro
Высота 161 мм
Ширина 74.2 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 188 граммов
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89%
63

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 8 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 662
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
706
Geekbench 5 (многоядерный)
2381
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI ColorOS 12.1
80

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 80 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 8 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 3680
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
74

Звук

3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 8 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Reno 7 5G или Reno 8 Pro

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