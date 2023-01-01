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Oppo Reno 8T

Oppo Reno 8T
  • Дисплей: 6.43" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: MediaTek Helio G99
  • Камера: 3 (100 MP + 2 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 193 г.

Обзор

Дисплей
81
Производительность
45
Батарея
80
Камера
57
Коммуникации
74
Итоговая оценка
65

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 800 нит
  • Неплохой по скорости работы процессор Helio G99
  • Большой запас памяти как оперативной, так и постоянной
  • Есть функция микроскопа
  • Достойная автономность и соответствующая скорость зарядки батареи
  • Поддерживает реверсивную зарядку других устройств
  • Сверхширокоугольная съемка отсутствует
  • Нижняя рамка заметно больше остальных

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 8Т
81

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 430 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 8T
Высота 160.8 мм
Ширина 73.84 мм
Толщина 7.85 мм
Вес 193 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.1%
45

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 8Т и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 1000 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
561
Geekbench 5 (многоядерный)
1825
AnTuTu Benchmark 9
382864
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI ColorOS 13
80

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч.
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 8T
Основная камера
Матрица 100 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (100 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 100 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 34 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 22 мм
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
74

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 13
2G сети GSM 850/900/1800/1900 МГц
3G сети WCDMA 1/5/8
4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
Поддержка 5G Нет
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 8T могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (9 голосов)

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