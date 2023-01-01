Oppo Reno 8T Дисплей: 6.43" AMOLED - 1080 x 2400

6.43" AMOLED - 1080 x 2400 Чип: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 Камера: 3 (100 MP + 2 MP + 2 MP)

3 (100 MP + 2 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 193 г.

Обзор Дисплей 81 Производительность 45 Батарея 80 Камера 57 Коммуникации 74 Итоговая оценка 65

Преимущества и недостатки AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 800 нит

AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 800 нит Неплохой по скорости работы процессор Helio G99

Неплохой по скорости работы процессор Helio G99 Большой запас памяти как оперативной, так и постоянной

Большой запас памяти как оперативной, так и постоянной Есть функция микроскопа

Есть функция микроскопа Достойная автономность и соответствующая скорость зарядки батареи

Достойная автономность и соответствующая скорость зарядки батареи Поддерживает реверсивную зарядку других устройств Сверхширокоугольная съемка отсутствует

Сверхширокоугольная съемка отсутствует Нижняя рамка заметно больше остальных

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 8Т

81 Экран Тип AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 430 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 84.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

54 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 8T Высота 160.8 мм Ширина 73.84 мм Толщина 7.85 мм Вес 193 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Оранжевый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.1%

45 Производительность Все характеристики чипа Оппо Рено 8Т и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G99 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 1000 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 561 Geekbench 5 (многоядерный) 1825 AnTuTu Benchmark 9 382864 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI ColorOS 13

80 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Время полной зарядки 1:15 ч.

57 Камеры Спецификации и тестирование камер Reno 8T Основная камера Матрица 100 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Количество объективов 3 (100 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 100 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/3.3

- Фокусное расстояние: 34 мм

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 22 мм Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

74 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 13 2G сети GSM 850/900/1800/1900 МГц 3G сети WCDMA 1/5/8 4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 Поддержка 5G Нет

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2023 года Дата начала продаж Февраль 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 8T могут отличаться в зависимости от региона.