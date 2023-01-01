Oppo Reno 8T
- Дисплей: 6.43" AMOLED - 1080 x 2400
- Чип: MediaTek Helio G99
- Камера: 3 (100 MP + 2 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 193 г.
Обзор
Дисплей
81
Производительность
45
Батарея
80
Камера
57
Коммуникации
74
Итоговая оценка
65
Преимущества и недостатки
- AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 800 нит
- Неплохой по скорости работы процессор Helio G99
- Большой запас памяти как оперативной, так и постоянной
- Есть функция микроскопа
- Достойная автономность и соответствующая скорость зарядки батареи
- Поддерживает реверсивную зарядку других устройств
- Сверхширокоугольная съемка отсутствует
- Нижняя рамка заметно больше остальных
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 8Т
81
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.43 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|430 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
54
Дизайн и корпус
|Высота
|160.8 мм
|Ширина
|73.84 мм
|Толщина
|7.85 мм
|Вес
|193 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.1%
45
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G99
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|1000 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
561
Geekbench 5 (многоядерный)
1825
AnTuTu Benchmark 9
382864
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|ColorOS 13
80
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (54% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
57
Камеры
|Матрица
|100 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (100 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 100 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 34 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|22 мм
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
74
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|13
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900 МГц
|3G сети
|WCDMA 1/5/8
|4G сети
|LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
|Поддержка 5G
|Нет
74
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 8T могут отличаться в зависимости от региона.