Главная > Смартфоны Realme > Realme 11 Pro: цена, технические характеристики и отзывы

Realme 11 Pro

Realme 11 Pro
  • Дисплей: 6.7" AMOLED - 1080 x 2412
  • Чип: MediaTek Dimensity 7050
  • Камера: 2 (100 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 183 г.

Обзор

Дисплей
87
Камера
65
Производительность
46
Игры
74*
Батарея
88*
Коммуникации
79
Итоговая оценка
69*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Приятный для глаз дисплей с высокой частотой обновления и серьезным запасом яркости
  • Камера оснащена оптическим стабилизатором изображения
  • Большая батарея предлагает солидное время автономности
  • Здесь интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев, который работает без нареканий
  • Мощности зарядного устройства на 67 Вт достаточно для действительно быстрой зарядки
  • Камера осталась без сверхширокоугольной съемки
  • Нет входа для наушников 3.5 мм и нельзя расширить встроенный накопитель с помощью карты microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Realme 11 Pro

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Realme 11 Pro
Высота 161.7 мм
Ширина 73.9 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 183 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотистый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.4%

Производительность

Все характеристики чипа Realme 11 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 7050
Макс. частота 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4
Частота GPU 800 МГц
FLOPS ~686 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
834
Geekbench 5 (многоядерный)
2316
AnTuTu Benchmark 9
523362
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Realme UI 4.0

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да

Камеры

Спецификации и тестирование камер 11 Pro
Основная камера
Матрица 100 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (100 МП + 2 МП)
Основной объектив - 100 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 11 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Realme 11 Pro vs Realme 11
2. Realme 11 Pro vs Pro Plus
3. Realme 11 Pro vs 10 Pro
4. Realme 11 Pro vs 10 Pro Plus
5. Realme 11 Pro vs Xiaomi Redmi Note 12 Pro
6. Realme 11 Pro vs Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
7. Realme 11 Pro vs Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Написать отзыв

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры