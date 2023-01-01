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Realme 11 Pro Plus

Realme 11 Pro Plus
  • Дисплей: 6.7" AMOLED - 1080 x 2412
  • Чип: MediaTek Dimensity 7050
  • Камера: 3 (200 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 183 г.

Обзор

Дисплей
87
Камера
71
Производительность
54
Игры
74*
Батарея
88*
Коммуникации
79
Итоговая оценка
71*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Экран обладает повышенной частотой обновления и не имеет проблем с мерцанием на низкой яркости
  • Камера получила достойный 200-мегапиксельный сенсор
  • Корпус имеет изогнутые края как спереди, так и сзади, а также небольшой вес
  • За счет 100-ваттного адаптера питания заряжается очень быстро
  • Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев не доставляет неудобств
  • Подключить проводные наушники на 3.5 мм без адаптера не получится
  • Смартфон лишился поддержки карт памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Realme 11 Pro Plus

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Realme 11 Pro Plus
Высота 161.6 мм
Ширина 73.9 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 183 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотистый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.5%

Производительность

Все характеристики чипа Realme 11 Pro Plus и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 7050
Макс. частота 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4
Частота GPU 800 МГц
FLOPS ~686 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
842
Geekbench 5 (многоядерный)
2321
AnTuTu Benchmark 9
533987
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Realme UI 4.0

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 10 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер 11 Pro Plus
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей
Разрешение фото 16320 x 12240
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.75 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 22 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 100 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 11 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (4 голосов)

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