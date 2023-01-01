Realme C53
- Дисплей: 6.74" IPS LCD - 1080 x 2400
- Чип: Unisoc Tiger T612
- Камера: 2 (50 MP + 0.3 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 182 г.
Обзор
Дисплей
71
Камера
58
Производительность
33
Игры
47*
Батарея
79*
Коммуникации
67
Итоговая оценка
60*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Экран имеет приличную диагональ с достаточно высоким разрешением
- Частота обновления дисплея повышена с 60 Гц до 90 Гц
- Есть все необходимые датчики, которые работают без нареканий
- 33-ваттная зарядка идет в комплекте
- Дисплей мог бы быть немного ярче
- IPS-панель уступает AMOLED по функциональным ограничениям
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Realme C53
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.74 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|390 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|560 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.5%
|Особенности
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|167.3 мм
|Ширина
|76.7 мм
|Толщина
|7.5 мм
|Вес
|182 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотистый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.5%
Производительность
|Чипсет
|Unisoc Tiger T612
|Макс. частота
|1800 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MP1
|Частота GPU
|614 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
418
Geekbench 5 (многоядерный)
1485
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2048 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|Realme UI T
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (27% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:09 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|2 (50 МП + 0.3 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|WCDMA 1/5/8
|3G сети
|WCDMA 1/3/5/8
|4G сети
|LTE 1/3/5/8/38/40/41 (2535-2655MHz)
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C53 могут отличаться в зависимости от региона.