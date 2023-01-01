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Realme C53

Realme C53
  • Дисплей: 6.74" IPS LCD - 1080 x 2400
  • Чип: Unisoc Tiger T612
  • Камера: 2 (50 MP + 0.3 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 182 г.

Обзор

Дисплей
71
Камера
58
Производительность
33
Игры
47*
Батарея
79*
Коммуникации
67
Итоговая оценка
60*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Экран имеет приличную диагональ с достаточно высоким разрешением
  • Частота обновления дисплея повышена с 60 Гц до 90 Гц
  • Есть все необходимые датчики, которые работают без нареканий
  • 33-ваттная зарядка идет в комплекте
  • Дисплей мог бы быть немного ярче
  • IPS-панель уступает AMOLED по функциональным ограничениям

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Realme C53

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.74 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 390 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 560 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.5%
Особенности - DCI-P3

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Realme C53
Высота 167.3 мм
Ширина 76.7 мм
Толщина 7.5 мм
Вес 182 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотистый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.5%

Производительность

Все характеристики чипа Realme C53 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc Tiger T612
Макс. частота 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G57 MP1
Частота GPU 614 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
418
Geekbench 5 (многоядерный)
1485
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Realme UI T

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:09 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme C53
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети WCDMA 1/5/8
3G сети WCDMA 1/3/5/8
4G сети LTE 1/3/5/8/38/40/41 (2535-2655MHz)
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C53 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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