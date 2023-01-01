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Realme GT Neo 5 SE

Realme GT Neo 5 SE
  • Дисплей: 6.74" OLED - 1240 x 2772
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen2
  • Камера: 3 (64 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5500 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 193.1 г.

Обзор

Дисплей
94
Производительность
75
Батарея
89
Камера
60
Коммуникации
77
Итоговая оценка
77

Преимущества и недостатки

  • Яркая OLED-панель с частотой обновления 144 Гц
  • Используется топовый процессор среднего ценового сегмента
  • Неплохая камера со сверхширокоугольной оптикой
  • Установлена крупная батарея с 100-ваттной зарядкой в комплекте
  • Тонкие рамки и относительно легкий корпус
  • Топовый вариант имеет 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителя
  • Нет какой-либо влагозащиты корпуса и поддержки карт памяти
  • Отсутствие оптического стабилизатора негативно сказывается на качестве фото и видео

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Realme GT Neo 5 SE
94

Экран

Тип OLED
Размер 6.74 дюймов
Разрешение 1240 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 451 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
69

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Realme GT Neo 5 SE
Высота 163.85 мм
Ширина 75.75 мм
Толщина 9 мм
Вес 193.1 грамма
Водонепроницаемость Нет
Доступные цвета Черный, Градиентный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.9%
75

Производительность

Все характеристики чипа Realme GT Neo 5 SE и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen2
Макс. частота 2910 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.49 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X2
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 725
Частота GPU 580 МГц
FLOPS ~1781 Гфлопс
AnTuTu Benchmark 9
950296
CPU 239274
GPU 354162
Memory 173012
UX 182318
Total score 950296
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Realme UI 4.0
89

Батарея

Характеристики
Объем 5500 мАч
Мощность зарядки 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер GT Neo 5 SE
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64M (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M2 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации GT Neo 5 SE могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.2 из 5 баллов (6 голосов)

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