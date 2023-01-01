Realme GT Neo 5 SE Дисплей: 6.74" OLED - 1240 x 2772

6.74" OLED - 1240 x 2772 Чип: Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen2

Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen2 Камера: 3 (64 MP + 8 MP + 2 MP)

3 (64 MP + 8 MP + 2 MP) Батарея: 5500 мАч

5500 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 193.1 г.

Обзор Дисплей 94 Производительность 75 Батарея 89 Камера 60 Коммуникации 77 Итоговая оценка 77

Преимущества и недостатки Яркая OLED-панель с частотой обновления 144 Гц

Яркая OLED-панель с частотой обновления 144 Гц Используется топовый процессор среднего ценового сегмента

Используется топовый процессор среднего ценового сегмента Неплохая камера со сверхширокоугольной оптикой

Неплохая камера со сверхширокоугольной оптикой Установлена крупная батарея с 100-ваттной зарядкой в комплекте

Установлена крупная батарея с 100-ваттной зарядкой в комплекте Тонкие рамки и относительно легкий корпус

Тонкие рамки и относительно легкий корпус Топовый вариант имеет 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителя Нет какой-либо влагозащиты корпуса и поддержки карт памяти

Нет какой-либо влагозащиты корпуса и поддержки карт памяти Отсутствие оптического стабилизатора негативно сказывается на качестве фото и видео

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Realme GT Neo 5 SE

94 Экран Тип OLED Размер 6.74 дюймов Разрешение 1240 x 2772 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 451 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Адаптивная частота обновления Да Макс. заявленная яркость 600 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 87.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

69 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Realme GT Neo 5 SE Высота 163.85 мм Ширина 75.75 мм Толщина 9 мм Вес 193.1 грамма Водонепроницаемость Нет Доступные цвета Черный, Градиентный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 87.9%

75 Производительность Все характеристики чипа Realme GT Neo 5 SE и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen2 Макс. частота 2910 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.49 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X2 Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 725 Частота GPU 580 МГц FLOPS ~1781 Гфлопс AnTuTu Benchmark 9 950296 CPU 239274 GPU 354162 Memory 173012 UX 182318 Total score 950296 Таблица смартфонов в AnTuTu 9 - 76 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5X Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI Realme UI 4.0

89 Батарея Характеристики Объем 5500 мАч Мощность зарядки 100 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

60 Камеры Спецификации и тестирование камер GT Neo 5 SE Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 112° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64M (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.14 микрон

- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/3.3

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M2 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 25 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.09" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2023 года Дата начала продаж Апрель 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации GT Neo 5 SE могут отличаться в зависимости от региона.