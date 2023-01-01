Realme GT Neo 5 SE
- Дисплей: 6.74" OLED - 1240 x 2772
- Чип: Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen2
- Камера: 3 (64 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 5500 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 193.1 г.
Обзор
Дисплей
94
Производительность
75
Батарея
89
Камера
60
Коммуникации
77
Итоговая оценка
77
Преимущества и недостатки
- Яркая OLED-панель с частотой обновления 144 Гц
- Используется топовый процессор среднего ценового сегмента
- Неплохая камера со сверхширокоугольной оптикой
- Установлена крупная батарея с 100-ваттной зарядкой в комплекте
- Тонкие рамки и относительно легкий корпус
- Топовый вариант имеет 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителя
- Нет какой-либо влагозащиты корпуса и поддержки карт памяти
- Отсутствие оптического стабилизатора негативно сказывается на качестве фото и видео
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Realme GT Neo 5 SE
94
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.74 дюймов
|Разрешение
|1240 x 2772 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|451 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1400 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
69
Дизайн и корпус
|Высота
|163.85 мм
|Ширина
|75.75 мм
|Толщина
|9 мм
|Вес
|193.1 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Доступные цвета
|Черный, Градиентный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.9%
75
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen2
|Макс. частота
|2910 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.49 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X2
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 725
|Частота GPU
|580 МГц
|FLOPS
|~1781 Гфлопс
AnTuTu Benchmark 9
950296
|CPU
|239274
|GPU
|354162
|Memory
|173012
|UX
|182318
|Total score
|950296
Таблица смартфонов в AnTuTu 9 - 76 место
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|Realme UI 4.0
89
Батарея
|Объем
|5500 мАч
|Мощность зарядки
|100 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
60
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64M (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M2 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|25 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.09"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
77
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
74
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2023 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации GT Neo 5 SE могут отличаться в зависимости от региона.