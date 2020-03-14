При условии, что пользователь будет умеренно нагружать телефон, он сможет проработать несколько дней без подзарядки. Коротко говоря, вы получите более 4 часов экранного времени. Без функции быстрой зарядки батарея на 3000 мАч пополняется до 100% за 2.5 часа. Столько же времени идет на зарядку в 2 раза большего аккумулятора, но с поддержкой функции Fast Charge.