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Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy A01
Дисплей
58
Производительность
21
Батарея
57
Камера
50
Итоговая оценка
52
Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Компактный корпус, сделанный из прочного матового пластика
  • Оптимизированное программное обеспечение
  • Поддержка двух сим-карт и отдельной MicroSD
  • Неплохая автономность
  • Двойная камера
  • TFT-экран с небольшими углами обзора
  • Слабая камера, особенно фронтальная
  • Нет USB Type-C – вместо него MicroUSB

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А01
58

Экран

Тип TFT LCD
Размер 5.7 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 301 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 75.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
425 нит

Samsung Galaxy A01 оснастили простым TFT-экраном, который характеризуется небольшими углами обзора, хотя особых неприятностей это не доставляет. Дисплей получился компактным, а благодаря стеклу Gorilla Glass его достаточно сложно разбить.

48

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A01
Инфо
Высота 146.2 мм
Ширина 70.9 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 149 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
75.1%

Аппарат получил простой, но крепкий корпус. Дисплей защищен закаленным стеклом, а задняя крышка выполнена из матового пластика, который компания Samsung окрашивает в несколько цветов. Благодаря этому материалу корпус не собирает отпечатки пальцев и приятно чувствуется в руке. Рамки не очень тонкие, но негативных эмоций не вызывают.

21

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А01 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Adreno 505
Частота GPU 450 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
867
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3113
Geekbench 5 (одноядерный)
177
Geekbench 5 (многоядерный)
801
AnTuTu Benchmark 7
70157
AnTuTu Benchmark 8
88389

Нет никаких нареканий на работу 8-ядерного процессора Snapdragon, потому что в паре с 2 ГБ оперативной памяти он показывает хорошую производительность и многозадачность. Конечно, быстродействие и плавность работы сильно уступает флагманским смартфонам, однако проблем с этим не возникает.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI One UI 2
Размер системы из коробки 7.1 ГБ

В качестве операционной системы используется Android 10. Это актуальная версия 2020 года, особенно если учитывать, что Galaxy A01 получил свежий пользовательский интерфейс One UI 2.0. Его фишкой является ночной режим, который меняет оформление оболочки в зависимости от времени суток.

57

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

При условии, что пользователь будет умеренно нагружать телефон, он сможет проработать несколько дней без подзарядки. Коротко говоря, вы получите более 4 часов экранного времени. Без функции быстрой зарядки батарея на 3000 мАч пополняется до 100% за 2.5 часа. Столько же времени идет на зарядку в 2 раза большего аккумулятора, но с поддержкой функции Fast Charge.

50

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A01
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/5"
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Камера здесь стоит стандартная для бюджетных моделей, поэтому качество фотографий посредственное. Фронталка очень требовательна к освещению, так вы не получите удовольствия от фотографирования.

50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500)

В плане коммуникаций телефон имеет преимущество, поскольку в лоток может поместиться две SIM-карты и MicroSD одновременно. Связь ловит стабильно, включая 4G, Bluetooth и Wi-Fi. Минус в том, что Wi-Fi-подключение может работать только в одном диапазоне – 2.4 ГГц.

60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.107 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.392 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A01 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A01

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (208 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (19)

ars 17 октября 2020 12:00
хороший смарт оперативки 32 гига файлы возмож. перем. на сд. карту. Батарея 4500 мач, а так зачет самсунг побольше бюджета !
0 Ответить
арс 16 октября 2020 08:15
нормальный смартфон и батарея держиться хорошо я телефон по полной использую
0 Ответить
art 15 октября 2020 06:53
хороший смартфон все устраивает!
0 Ответить
григорий 08 октября 2020 18:15
неплохая мобила. Но со временем виснет уть уть, и нельзя игры на сд перебросить. в основном топик за свои то деньги.
0 Ответить
аса 25 сентября 2020 11:59
хороший смартфон ,- советую четкий ,крепкий ,экран закаленное стекло!
+5 Ответить
сэр 24 сентября 2020 15:40
смарт зачетный все устраивает советую всем!
+2 Ответить
ase 23 сентября 2020 12:43
нормальный смарт,батареи и памяти побольше,а так ни че попрет !
+3 Ответить
Александр. 13 сентября 2020 15:54
За эти деньги лучше не купить. Смартфон классный. Для игр конечно не подходит, а в остальном, все здорово. Компактный, все можно делать одной рукой, ничего не скрипит, собран на ура, да и стекло не царапается. Вообщем, как рабочий на каждый день, подходит - просто идеально.
0 Ответить
асе 12 сентября 2020 05:36
Хороший смартфон советую брать! Стекло закалка гранулированная, корпус прочный, экран нормальный, удобно держать. Самсунг, классных компактных дешевых смартов давай побольше...
+10 Ответить
Ольга 11 сентября 2020 13:17
Телефон купили сегодня, спосибо за отзывы очень помогло!
0 Ответить
серый 11 сентября 2020 09:36
Нормальный смарт, самсунг- давайте еще таких бюджетников !
+4 Ответить
Кристина 09 сентября 2020 20:05
Телефон шикарный, брала для своих в подарок очень довольна !
0 Ответить
Игорь 30 августа 2020 06:07
Купил его 1 неделю назад очень нравиться как камера так и сам телефон не виснет пока .... Есть один дефект , динамик на всю то он храпит....
+6 Ответить
Ольга 21 августа 2020 14:33
Не покупайте! Очень проблемный !
+2 Ответить
Алексей 17 августа 2020 13:46
Ожидания были лучшими, связь ловит плохо, карты пямяти сколько не ставил не работают, постоянно виснет приходится перезагружать, не рекомендую данную модель.
+11 Ответить
Саня 20 августа 2020 15:11
Не мели ерунду. Ты хоть держал этот телефон в руках?
+17 Ответить
сергей 24 сентября 2020 17:15
Саня, походу не держал он в руках этот смарт высший за свою цену
+2 Ответить
asa 12 июля 2020 14:21
Хороший смартфон компактный удобный прочный, Samsung побольше создавайте подобного !
+8 Ответить
Сергей 30 июня 2020 08:29
Хороший смартфон добавить оперативки хотя бы 3 гига и внутренней 32 гига музыку динамик посильнее и чище камеру основную по середине корпуса и будет супер А вообще Samsung так держать ! Улучшайтесь
+6 Ответить
Елена 20 апреля 2020 20:48
Купила 14 марта этого года,2 недели нормально,но потом , чтобы позвонить кому то нужно перезаряжать телефон, что и делаю каждый день.Нано симки новые, на других устройствах работают, связь проверяли, все отлично, в сервисном центре сказали, что телефон рабочий, настройки сбрасывали до заводских,что еще сделать, чтобы работал нормально?
+106 Ответить
Александр 14 марта 2020 05:40
Нормальный шустрый телефон звонилка.
+63 Ответить
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