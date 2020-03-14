Samsung Galaxy A01
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Компактный корпус, сделанный из прочного матового пластика
- Оптимизированное программное обеспечение
- Поддержка двух сим-карт и отдельной MicroSD
- Неплохая автономность
- Двойная камера
- TFT-экран с небольшими углами обзора
- Слабая камера, особенно фронтальная
- Нет USB Type-C – вместо него MicroUSB
Технические характеристики
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|5.7 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|301 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|75.1%
Тесты дисплея
Samsung Galaxy A01 оснастили простым TFT-экраном, который характеризуется небольшими углами обзора, хотя особых неприятностей это не доставляет. Дисплей получился компактным, а благодаря стеклу Gorilla Glass его достаточно сложно разбить.
Дизайн и корпус
|Высота
|146.2 мм
|Ширина
|70.9 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|149 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Аппарат получил простой, но крепкий корпус. Дисплей защищен закаленным стеклом, а задняя крышка выполнена из матового пластика, который компания Samsung окрашивает в несколько цветов. Благодаря этому материалу корпус не собирает отпечатки пальцев и приятно чувствуется в руке. Рамки не очень тонкие, но негативных эмоций не вызывают.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Частота GPU
|450 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Нет никаких нареканий на работу 8-ядерного процессора Snapdragon, потому что в паре с 2 ГБ оперативной памяти он показывает хорошую производительность и многозадачность. Конечно, быстродействие и плавность работы сильно уступает флагманским смартфонам, однако проблем с этим не возникает.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|One UI 2
|Размер системы из коробки
|7.1 ГБ
В качестве операционной системы используется Android 10. Это актуальная версия 2020 года, особенно если учитывать, что Galaxy A01 получил свежий пользовательский интерфейс One UI 2.0. Его фишкой является ночной режим, который меняет оформление оболочки в зависимости от времени суток.
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
При условии, что пользователь будет умеренно нагружать телефон, он сможет проработать несколько дней без подзарядки. Коротко говоря, вы получите более 4 часов экранного времени. Без функции быстрой зарядки батарея на 3000 мАч пополняется до 100% за 2.5 часа. Столько же времени идет на зарядку в 2 раза большего аккумулятора, но с поддержкой функции Fast Charge.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Камера здесь стоит стандартная для бюджетных моделей, поэтому качество фотографий посредственное. Фронталка очень требовательна к освещению, так вы не получите удовольствия от фотографирования.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
В плане коммуникаций телефон имеет преимущество, поскольку в лоток может поместиться две SIM-карты и MicroSD одновременно. Связь ловит стабильно, включая 4G, Bluetooth и Wi-Fi. Минус в том, что Wi-Fi-подключение может работать только в одном диапазоне – 2.4 ГГц.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.107 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.392 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Samsung Galaxy A01
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