Samsung Galaxy A02 Дисплей 54 Производительность 21 Батарея 72 Камера 43 Итоговая оценка 49 Класс Бюджетный Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Прочный корпус – сделан из качественного пластика

Есть отдельный макрообъектив

Емкая батарея на 5000 мАч

Небольшой вырез в дисплее Маленькое разрешение экрана

Нет портретного датчика основной камеры

Отсутствует быстрая зарядка

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А02

54 Экран Тип PLS TFT Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.9%

45 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A02 Высота 164 мм Ширина 75.9 мм Толщина 9.1 мм Вес 206 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Нет Соотношение экрана к корпусу 81.9%

21 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси А02 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Mediatek MT6739W Макс. частота 1500 МГц CPU-ядер 4 (4) Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 28 нанометров Графика PowerVR GE8100 Частота GPU 570 МГц FLOPS ~21 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 3 ГБ Тип памяти LPDDR3 Частота памяти 933 МГц Количество каналов 1 Накопитель Объем накопителя 32 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 104 Geekbench 5 (многоядерный) 402

59 Программное обеспечение Операционная система Android 10 Оболочка UI One UI 2.0

72 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет

43 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy A02 Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4128 x 3096 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/1.9

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1960 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 720p при 30 FPS

59 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB Micro USB Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 4 Поддержка 5G Нет

76 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 0.65 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.71 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света Комплект * - Смартфон

- Кабель MicroUSB

- Адаптер питания

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A02 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A02