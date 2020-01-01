Samsung Galaxy A02s
Дисплей
53
Производительность
26
Батарея
84
Камера
47
Итоговая оценка
51
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Есть отдельный объектив для макросъемки
- Хороший набор функций и приятное на вид программное обеспечение
- Большая батарея с 15-ваттным зарядным устройством в комплекте
- Отдельный слот для карты памяти
- Экран имеет маленькую плотность пикселей из-за небольшого разрешения
- Использует старый порт MicroUSB
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А02s
53
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|259 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|77.4%
30
Дизайн и корпус
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Соотношение экрана к корпусу
77.4%
Samsung Galaxy A02s имеет привлекательный внешний вид, хотя корпус полностью выполнен из пластика. Материал не самый дешевый, так как царапается не сразу. Экран защищен закаленным стеклом неизвестного происхождения, но от несильных ударов оно не страдает.
26
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 450
|Макс. частота
|1800 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|Архитектура
|- 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|720 МГц
|FLOPS
|~124 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
266
Geekbench 5 (многоядерный)
1010
AnTuTu Benchmark 8
90838
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
84
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
47
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Сзади есть три объектива, один из которых предназначен для макросъемки. Также есть отдельный портретный модуль, но сделать качественный размытый фон не всегда получается.
50
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
|3G сети
|UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
60
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A02s могут отличаться в зависимости от региона.