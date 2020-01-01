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Samsung Galaxy A02s

Samsung Galaxy A02s
Дисплей
53
Производительность
26
Батарея
84
Камера
47
Итоговая оценка
51
Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Есть отдельный объектив для макросъемки
  • Хороший набор функций и приятное на вид программное обеспечение
  • Большая батарея с 15-ваттным зарядным устройством в комплекте
  • Отдельный слот для карты памяти
  • Экран имеет маленькую плотность пикселей из-за небольшого разрешения
  • Использует старый порт MicroUSB

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А02s
53

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 259 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 77.4%
30

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A02s
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Соотношение экрана к корпусу
77.4%

Samsung Galaxy A02s имеет привлекательный внешний вид, хотя корпус полностью выполнен из пластика. Материал не самый дешевый, так как царапается не сразу. Экран защищен закаленным стеклом неизвестного происхождения, но от несильных ударов оно не страдает.

26

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А02s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450
Макс. частота 1800 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 720 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
266
Geekbench 5 (многоядерный)
1010
AnTuTu Benchmark 8
90838
60

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
47

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A02s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Сзади есть три объектива, один из которых предназначен для макросъемки. Также есть отдельный портретный модуль, но сделать качественный размытый фон не всегда получается.

50

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
3G сети UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A02s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A02s

Оценка пользователей

2.7 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A02s и Samsung Galaxy A01

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