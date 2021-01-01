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Samsung Galaxy A03 Core

Samsung Galaxy A03 Core
Дисплей
60
Производительность
17
Батарея
65
Камера
45
Итоговая оценка
48
Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный дисплей с достаточно тонкими рамками
  • Хорошее качество сборки – практичный дизайн
  • Есть поддержка OTG
  • Имеется отдельный слот для карты памяти
  • Нет сканера отпечатков пальцев
  • Не поддерживается быстрая зарядка батареи
  • Малопроизводительный процессор

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А03 Core
60

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8%
Максимальная яркость
454 нит
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A03 Core
Высота 164.2 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 211 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Нет
Соотношение экрана к корпусу
81.8%
17

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А03 Core и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc SC9863A
Макс. частота 1600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 28 нанометров
Графика PowerVR GE8322
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
148
Geekbench 5 (многоядерный)
760
AnTuTu Benchmark 9
115048
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Android Go
Размер системы из коробки 8.8 ГБ
65

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
Время полной зарядки 2:50 ч.
45

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A03 Core
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
50

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
2G сети GSM850, GSM900, DCS1800
3G сети UMTS B1 (2100), B5(850), B8 (900)
4G сети LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
Поддержка 5G Нет
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.24 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A03 Core могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A03 Core

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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