Samsung Galaxy A03 Core Дисплей 60 Производительность 17 Батарея 65 Камера 45 Итоговая оценка 48 Класс Бюджетный Дата выхода Ноябрь 2021 года Дата начала продаж Декабрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Крупный дисплей с достаточно тонкими рамками

Хорошее качество сборки – практичный дизайн

Есть поддержка OTG

Имеется отдельный слот для карты памяти Нет сканера отпечатков пальцев

Не поддерживается быстрая зарядка батареи

Малопроизводительный процессор

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А03 Core

60 Экран Тип PLS TFT Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.8% Максимальная яркость 454 нит

52 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A03 Core Высота 164.2 мм Ширина 75.9 мм Толщина 9.1 мм Вес 211 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Нет Соотношение экрана к корпусу 81.8%

17 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси А03 Core и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Unisoc SC9863A Макс. частота 1600 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55

- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55 Размер транзистора 28 нанометров Графика PowerVR GE8322 Оперативная память Объем ОЗУ 2 ГБ Тип памяти LPDDR3 Количество каналов 1 Накопитель Объем накопителя 32 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 148 Geekbench 5 (многоядерный) 760 AnTuTu Benchmark 9 115048

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Android Go Размер системы из коробки 8.8 ГБ

65 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Да Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет Время полной зарядки 2:50 ч.

45 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy A03 Core Основная камера Матрица 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 1 (8 МП) Основной объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.0

- Фазовый автофокус

Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1920 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

50 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 4.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB Micro USB Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 4 2G сети GSM850, GSM900, DCS1800 3G сети UMTS B1 (2100), B5(850), B8 (900) 4G сети LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500) Поддержка 5G Нет

60 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Ноябрь 2021 года Дата начала продаж Декабрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 0.24 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель MicroUSB

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A03 Core могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A03 Core