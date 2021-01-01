Samsung Galaxy A03s
Дисплей
53
Производительность
25
Батарея
78
Камера
52
Итоговая оценка
54
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2021 года
|Дата начала продаж
|Август 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Есть удобный в использовании сканер отпечатков пальцев
- Камера оснащена макросъемкой
- Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки
- Для карты памяти есть отдельный слот
- TFT-экран имеет слабые углы обзора и контрастность
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А03s
53
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.8%
Максимальная яркость
406 нит
46
Дизайн и корпус
|Высота
|164.2 мм
|Ширина
|75.9 мм
|Толщина
|9.1 мм
|Вес
|164.2 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.8%
25
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P35
|Макс. частота
|2350 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|680 МГц
|FLOPS
|~44.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
172
Geekbench 5 (многоядерный)
984
Таблица Android-смартфонов в AnTuTu 9 - 147 место
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 3.0
|Размер системы из коробки
|13.2 ГБ
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
52
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
65
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
|3G сети
|UMTS B1(2100), B5(850), B8(900)
|4G сети
|LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
|Поддержка 5G
|Нет
76
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2021 года
|Дата начала продаж
|Август 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.36 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.09 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A03s могут отличаться в зависимости от региона.