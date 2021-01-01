Главная > Смартфоны Samsung > Samsung Galaxy A03s: цена, технические характеристики и отзывы

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A03s
Дисплей
53
Производительность
25
Батарея
78
Камера
52
Итоговая оценка
54
Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Есть удобный в использовании сканер отпечатков пальцев
  • Камера оснащена макросъемкой
  • Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Для карты памяти есть отдельный слот
  • TFT-экран имеет слабые углы обзора и контрастность

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А03s
53

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8%
Максимальная яркость
406 нит
46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A03s
Высота 164.2 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 164.2 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.8%
25

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А03s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35
Макс. частота 2350 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
172
Geekbench 5 (многоядерный)
984
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI One UI 3.0
Размер системы из коробки 13.2 ГБ
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
52

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A03s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
65

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети UMTS B1(2100), B5(850), B8(900)
4G сети LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
Поддержка 5G Нет
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.36 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A03s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A03s

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A20 vs Galaxy A03s
2. Galaxy A01 vs Galaxy A03s
3. Galaxy M31 vs Galaxy A03s
4. Galaxy A12 vs Galaxy A03s
5. Galaxy A02s vs Galaxy A03s
6. Galaxy A02 vs Galaxy A03s

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры