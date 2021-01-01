Samsung Galaxy A03s Дисплей 53 Производительность 25 Батарея 78 Камера 52 Итоговая оценка 54 Класс Бюджетный Дата выхода Август 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Есть удобный в использовании сканер отпечатков пальцев

Камера оснащена макросъемкой

Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки

Для карты памяти есть отдельный слот TFT-экран имеет слабые углы обзора и контрастность

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А03s

53 Экран Тип PLS TFT Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.8% Максимальная яркость 406 нит

46 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A03s Высота 164.2 мм Ширина 75.9 мм Толщина 9.1 мм Вес 164.2 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Черный, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 81.8%

25 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси А03s и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio P35 Макс. частота 2350 МГц CPU-ядер 8 (8) Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика IMG PowerVR GE8320 Частота GPU 680 МГц FLOPS ~44.8 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 3, 4 ГБ Накопитель Объем накопителя 32, 64 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 172 Geekbench 5 (многоядерный) 984 Таблица Android-смартфонов в AnTuTu 9 - 147 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI One UI 3.0 Размер системы из коробки 13.2 ГБ

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 15 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

52 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy A03s Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4128 x 3096 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1960 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 720p при 30 FPS

65 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G сети UMTS B1(2100), B5(850), B8(900) 4G сети LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500) Поддержка 5G Нет

76 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Август 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 0.36 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A03s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A03s