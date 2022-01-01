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Samsung Galaxy A04e

Samsung Galaxy A04e
Дисплей
54
Производительность
18
Батарея
70
Камера
44
Итоговая оценка
48
Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Практичный пластиковый корпус, который долго сохраняет привлекательный внешний вид
  • Есть вариант на 128 ГБ памяти + карта памяти в отдельном слоте от двух SIM-карт
  • Установлена большая батарея
  • Предустановлена упрощенная версия One UI Core 4.1 с достойным дизайном и функционалом
  • Откровенно слабые основная и фронтальная камеры
  • Долго заряжается от комплектного адаптера питания
  • Отсутствует сканер отпечатков пальцев, а также датчик освещения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А04е
54

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8%
45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A04e
Высота 164.2 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 188 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Медный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Нет
Соотношение экрана к корпусу
81.8%
18

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А04е и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35
Макс. частота 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
176
Geekbench 5 (многоядерный)
684
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI One UI Core 4.1
70

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
44

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A04e
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
56

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
Поддержка 5G Нет
64

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A04e могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A04e и Galaxy A03s
2. Galaxy A04e и Galaxy A03
3. Galaxy A04e и Galaxy A04s
4. Galaxy A04e и Galaxy A04

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