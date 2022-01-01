Samsung Galaxy A04e Дисплей 54 Производительность 18 Батарея 70 Камера 44 Итоговая оценка 48 Класс Бюджетный Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Практичный пластиковый корпус, который долго сохраняет привлекательный внешний вид

Есть вариант на 128 ГБ памяти + карта памяти в отдельном слоте от двух SIM-карт

Установлена большая батарея

Предустановлена упрощенная версия One UI Core 4.1 с достойным дизайном и функционалом Откровенно слабые основная и фронтальная камеры

Долго заряжается от комплектного адаптера питания

Отсутствует сканер отпечатков пальцев, а также датчик освещения

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А04е

54 Экран Тип PLS TFT Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Макс. заявленная яркость 400 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.8%

45 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A04e Высота 164.2 мм Ширина 75.9 мм Толщина 9.1 мм Вес 188 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Медный, Синий Сканер отпечатков пальцев Нет Соотношение экрана к корпусу 81.8%

18 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси А04е и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G35 Макс. частота 2300 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53

- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика IMG PowerVR GE8320 Частота GPU 680 МГц FLOPS ~54.4 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 3, 4 ГБ Накопитель Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 176 Geekbench 5 (многоядерный) 684

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI One UI Core 4.1

70 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет

44 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy A04e Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4128 x 3096 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1960 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS

56 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 4 Поддержка 5G Нет

64 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A04e могут отличаться в зависимости от региона.