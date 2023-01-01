Samsung Galaxy A05s
- Дисплей: 6.7" PLS TFT - 1080 x 2400
- Чип: Qualcomm Snapdragon 680
- Камера: 3 (50 MP + 2 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 194 г.
Обзор
Дисплей
55
Камера
53
Производительность
39
Игры
18
Батарея
81*
Коммуникации
70
Итоговая оценка
56*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Емкая батарея и быстрая зарядка на 25 Вт делают смарт более удобным в повседневном использовании
- Наделен неплохим набором возможностей за счет продвинутого интерфейса One UI и приличного по скорости работы процессора
- Получил макросъемку за счет отдельного объектива
- Есть удобный сканер отпечатков пальцев
- PLS-дисплей не выделяется точной цветопередачей, а яркости не хватает для комфортного использования устройства на улице
- В комплекте идет достаточно слабый адаптер питания на 10 Вт
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Samsung Galaxy A05s
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.9%
Дизайн и корпус
|Высота
|168 мм
|Ширина
|77.8 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.9%
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 680
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|GPU-ядер
|128
|Частота GPU
|1110 МГц
|FLOPS
|~284 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
421
Geekbench 6 (многоядерный)
1422
AnTuTu Benchmark 10
310130
|CPU
|108620
|GPU
|48020
|Memory
|87982
|UX
|64200
|Total score
|310130
Память
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.1 Core
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Апертура
|f/2.0
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|13
|2G сети
|GSM850, GSM900, DCS1800
|3G сети
|UMTS B1(2100), B5(850), B8(900)
|4G сети
|LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Уровень излучения SAR для головы
|0.58 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.31 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 10 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A05s могут отличаться в зависимости от региона.