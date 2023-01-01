Главная > Смартфоны Samsung > Samsung Galaxy A05s: цена, технические характеристики и отзывы

Samsung Galaxy A05s

Samsung Galaxy A05s
  • Дисплей: 6.7" PLS TFT - 1080 x 2400
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 680
  • Камера: 3 (50 MP + 2 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 194 г.

Обзор

Дисплей
55
Камера
53
Производительность
39
Игры
18
Батарея
81*
Коммуникации
70
Итоговая оценка
56*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Емкая батарея и быстрая зарядка на 25 Вт делают смарт более удобным в повседневном использовании
  • Наделен неплохим набором возможностей за счет продвинутого интерфейса One UI и приличного по скорости работы процессора
  • Получил макросъемку за счет отдельного объектива
  • Есть удобный сканер отпечатков пальцев
  • PLS-дисплей не выделяется точной цветопередачей, а яркости не хватает для комфортного использования устройства на улице
  • В комплекте идет достаточно слабый адаптер питания на 10 Вт

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Samsung Galaxy A05s

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9%

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A05s
Высота 168 мм
Ширина 77.8 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 194 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.9%

Производительность

Все характеристики чипа Samsung Galaxy A05s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 610
GPU-ядер 128
Частота GPU 1110 МГц
FLOPS ~284 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
421
Geekbench 6 (многоядерный)
1422
AnTuTu Benchmark 10
310130
CPU 108620
GPU 48020
Memory 87982
UX 64200
Total score 310130
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 Core

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A05s
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Апертура f/2.0
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 13
2G сети GSM850, GSM900, DCS1800
3G сети UMTS B1(2100), B5(850), B8(900)
4G сети LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Октябрь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.58 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.31 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 10 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A05s могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (10 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A05 и Galaxy A05s
2. Galaxy A04s и Galaxy A05s
3. Galaxy A04 и Galaxy A05s
4. Galaxy A14 и Galaxy A05s
5. Galaxy A24 4G и Galaxy A05s
6. Nokia G22 и Galaxy A05s
7. Moto G14 и Galaxy A05s
Сравнить другие смартфоны (1200+)

Написать отзыв

Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры