Samsung Galaxy A10e
Дисплей
57
Производительность
24
Батарея
59
Камера
46
Итоговая оценка
53
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Быстрое программное обеспечение с современным UI
- Очень легкий и прочный корпус
- Поддерживает карты памяти до 512 ГБ
- Wi-Fi поддерживает диапазон 5 ГГц
- Одиночная камера лишена портретной съемки
- Стоимость – конкуренты предлагают больше
- Нет сканера отпечатков пальцев
- Отсутствует быстрая зарядка
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А10е
57
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Размер
|5.83 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.4%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
444 нит
51
Дизайн и корпус
|Высота
|147.3 мм
|Ширина
|69.6 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|141 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Золотой, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.4%
Samsung Galaxy A10e является практичным телефоном благодаря прочному корпусу, который к тому легкий и компактный. В верхней части дисплея имеется небольшой вырез, но он хорошо вписывается в дизайн. Отсутствие сканера отпечатков пальцев портит впечатления от использования.
24
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7884
|Архитектура
|2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.35 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1600 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|770 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1154
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3542
Geekbench 5 (одноядерный)
229
Geekbench 5 (многоядерный)
830
AnTuTu Benchmark 7
86127
AnTuTu Benchmark 8
94910
69
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|One UI 1.0
59
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
46
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|32 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
69
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - AT&T
|4G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
Устройство поддерживает работу в сетях четвертого поколения, и скорость загрузки вас порадует. Производитель установил современный модем, поэтому с ним не придется терпеть проблем со связью. Однако, разочаровывает тот факт, что здесь нет модуля NFC, который сейчас популярен среди пользователей. Он необходим для работу очень удобной функции Samsung Pay.
60
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.14 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.77 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
|Комплект
| - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A10e могут отличаться в зависимости от региона.