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Samsung Galaxy A10e

Samsung Galaxy A10e
Дисплей
57
Производительность
24
Батарея
59
Камера
46
Итоговая оценка
53
Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Быстрое программное обеспечение с современным UI
  • Очень легкий и прочный корпус
  • Поддерживает карты памяти до 512 ГБ
  • Wi-Fi поддерживает диапазон 5 ГГц
  • Одиночная камера лишена портретной съемки
  • Стоимость – конкуренты предлагают больше
  • Нет сканера отпечатков пальцев
  • Отсутствует быстрая зарядка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А10е
57

Экран

Тип PLS TFT
Размер 5.83 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A10e
Инфо
Высота 147.3 мм
Ширина 69.6 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 141 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Золотой, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.4%

Samsung Galaxy A10e является практичным телефоном благодаря прочному корпусу, который к тому легкий и компактный. В верхней части дисплея имеется небольшой вырез, но он хорошо вписывается в дизайн. Отсутствие сканера отпечатков пальцев портит впечатления от использования.

24

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А10е и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884
Архитектура 2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.35 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1600 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-G71 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1154
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3542
Geekbench 5 (одноядерный)
229
Geekbench 5 (многоядерный)
830
AnTuTu Benchmark 7
86127
AnTuTu Benchmark 8
94910
69

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI One UI 1.0
59

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
46

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A10e
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 32 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
69

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - AT&T
4G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100

Устройство поддерживает работу в сетях четвертого поколения, и скорость загрузки вас порадует. Производитель установил современный модем, поэтому с ним не придется терпеть проблем со связью. Однако, разочаровывает тот факт, что здесь нет модуля NFC, который сейчас популярен среди пользователей. Он необходим для работу очень удобной функции Samsung Pay.

60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.14 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.77 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
Комплект - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A10e могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A10e

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (13 голосов)

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