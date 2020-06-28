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Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A11
Дисплей
58
Производительность
26
Батарея
74
Камера
59
Итоговая оценка
59
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Тонкие рамки и аккуратный вырез в дисплее
  • Большая диагональ дисплея
  • Есть сканер отпечатков пальцев
  • Тройная основная камера с сверхширокоугольной оптикой
  • Отдельный слот для карты памяти
  • Слабый автофокус камеры
  • Небольшое разрешение экрана

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А11
58

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит

Дисплей на 6.4 дюйма имеет разрешение 1560 на 720 пикселей, поэтому плотность изображения составляет всего 268 точек на дюйм. В его основе используется устаревшая технология TFT, которая не даст достойную цветопередачу и широкие углы обзора.

52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A11
Инфо
Высота 161.4 мм
Ширина 76.3 мм
Толщина 8 мм
Вес 177 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.6%

Samsung Galaxy A11 выглядит очень привлекательно благодаря аккуратному вырезу в дисплее, который производитель называет Infinity-O. За счет этого ему удалось сделать рамки весьма тонкими. Сзади разместили вполне стандартный сканер отпечатков пальцев, иногда задерживающий разблокировку экрана.

26

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А11 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-53)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1309
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4026
Geekbench 5 (одноядерный)
275
Geekbench 5 (многоядерный)
1009
AnTuTu Benchmark 7
72677
AnTuTu Benchmark 8
90981

Qualcomm Snapdragon 450 вышел достаточно давно, и сейчас, учитывая его бюджетность, не способен обеспечить должную скорость и стабильность работы смартфона. Samsung Galaxy A11 не подойдет для игр, здесь всего 2 ГБ оперативной памяти, которой еле хватает для обычных приложений. Встроенный накопитель eMMC 5.1 обладает слабой пропускной способностью, из-за чего файлы копируются с заметной задержкой.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI One UI 2.0

В смартфоне используется программное обеспечение One UI 2, которое основано на весьма удачной версии Android 10. Эта связка обеспечивает бесперебойную работу устройства, хотя интерфейс не рассчитан на такой малопроизводительный гаджет, поэтому время от времени вы будете сталкиваться с зависаниями. Предустановленный набор приложений покрывает практически все нужды пользователя, но по необходимости можно найти и установить любую программу из Play Маркета.

74

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Встроенная батарея на 4000 мАч не доставляет неудобств. Более того, она считает главным преимуществом смартфона, поскольку позволяет ему работать без подзарядки целые сутки. Здесь даже есть адаптер питания с быстрой зарядкой, что сильно сокращает время зарядки.

59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A11
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (13 МП + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Достоинством смартфона является камера на 3 сенсора, один из которых умеет делать 5-мегапиксельные сверхширокоугольные фото. Они получаются среднего качества, особенно в пасмурную погоду, не говоря уже о вечерних кадрах.

67

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
3G сети UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A11 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A11

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (284 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (8)

Диля 15 октября 2020 09:50
Очень классный телефон 😍
0 Ответить
Тляч 29 сентября 2020 02:43
Не знаю вам выбирать, но мне телефон нравится. Классный, удобный. Хочу заметить заряжает быстро, держит заряд долго.
+10 Ответить
Мархабо 28 сентября 2020 14:44
Самсунг А11 правда хороший телефон покупайте и в будете давольнимы
+3 Ответить
Неизвестно 24 августа 2020 09:01
Скажите, пожалуйста, сегодня купила телефон, подключаю наушники, а он их не видет, подключаю другие тоже самое. В чем проблема.
+95 Ответить
Бахтияр 20 сентября 2020 12:20
Нет, вы наушники засуньте поглубже, тогда сработает. У меня была такая бн проблема.
+1 Ответить
Алина 16 августа 2020 18:20
Купила, очень хороший телефон, не глючит, не замыкает, покупайте!
+16 Ответить
Елена Друян 03 августа 2020 11:23
Нет ярких цветов красного нет вообще
+49 Ответить
743 15 июля 2020 20:22
Snapdragon 450 - это достойная производителная начинка. Из мобильных процессоров самый топ это Qualcomm, всегда!
+79 Ответить
Нободи 28 июня 2020 11:55
У него 450 снэпдрэгон
+87 Ответить
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