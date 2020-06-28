Samsung Galaxy A11
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Тонкие рамки и аккуратный вырез в дисплее
- Большая диагональ дисплея
- Есть сканер отпечатков пальцев
- Тройная основная камера с сверхширокоугольной оптикой
- Отдельный слот для карты памяти
- Слабый автофокус камеры
- Небольшое разрешение экрана
Технические характеристики
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.6%
Тесты дисплея
Дисплей на 6.4 дюйма имеет разрешение 1560 на 720 пикселей, поэтому плотность изображения составляет всего 268 точек на дюйм. В его основе используется устаревшая технология TFT, которая не даст достойную цветопередачу и широкие углы обзора.
Дизайн и корпус
|Высота
|161.4 мм
|Ширина
|76.3 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Samsung Galaxy A11 выглядит очень привлекательно благодаря аккуратному вырезу в дисплее, который производитель называет Infinity-O. За счет этого ему удалось сделать рамки весьма тонкими. Сзади разместили вполне стандартный сканер отпечатков пальцев, иногда задерживающий разблокировку экрана.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 450
|Архитектура
|8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|720 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Qualcomm Snapdragon 450 вышел достаточно давно, и сейчас, учитывая его бюджетность, не способен обеспечить должную скорость и стабильность работы смартфона. Samsung Galaxy A11 не подойдет для игр, здесь всего 2 ГБ оперативной памяти, которой еле хватает для обычных приложений. Встроенный накопитель eMMC 5.1 обладает слабой пропускной способностью, из-за чего файлы копируются с заметной задержкой.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|One UI 2.0
В смартфоне используется программное обеспечение One UI 2, которое основано на весьма удачной версии Android 10. Эта связка обеспечивает бесперебойную работу устройства, хотя интерфейс не рассчитан на такой малопроизводительный гаджет, поэтому время от времени вы будете сталкиваться с зависаниями. Предустановленный набор приложений покрывает практически все нужды пользователя, но по необходимости можно найти и установить любую программу из Play Маркета.
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Встроенная батарея на 4000 мАч не доставляет неудобств. Более того, она считает главным преимуществом смартфона, поскольку позволяет ему работать без подзарядки целые сутки. Здесь даже есть адаптер питания с быстрой зарядкой, что сильно сокращает время зарядки.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (13 МП + 5 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Достоинством смартфона является камера на 3 сенсора, один из которых умеет делать 5-мегапиксельные сверхширокоугольные фото. Они получаются среднего качества, особенно в пасмурную погоду, не говоря уже о вечерних кадрах.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
|3G сети
|UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.52 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
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