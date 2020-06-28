В смартфоне используется программное обеспечение One UI 2, которое основано на весьма удачной версии Android 10. Эта связка обеспечивает бесперебойную работу устройства, хотя интерфейс не рассчитан на такой малопроизводительный гаджет, поэтому время от времени вы будете сталкиваться с зависаниями. Предустановленный набор приложений покрывает практически все нужды пользователя, но по необходимости можно найти и установить любую программу из Play Маркета.