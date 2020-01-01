Samsung Galaxy A12 имеет крупный дисплей на 6.5 дюйма, хотя разрешения 1560 на 720 пикселей не хватает. Учитывая тот факт, что это еще и TFT-панель, картинка имеет изъяны, такие как искажение мелкого текста и небольшой угол обзора. Уровень яркости тоже средний, из-за чего возникает дискомфорт во время эксплуатации смартфона на улице.