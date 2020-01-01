Samsung Galaxy A12
Дисплей
54
Производительность
30
Батарея
85
Камера
54
Итоговая оценка
59
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- 48-мегапиксельная основная камера – есть макросъемка
- Большой объем встроенного накопителя
- Внутри установлен аккумулятор на 5000 мАч
- Сканер отпечатков пальцев находится в более удобном месте – в боковой кнопке
- Маломощный процессор – едва хватает для игр
- Недостаточно высокое разрешение экрана
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А12
54
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|264 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.6%
Максимальная яркость
458 нит
Samsung Galaxy A12 имеет крупный дисплей на 6.5 дюйма, хотя разрешения 1560 на 720 пикселей не хватает. Учитывая тот факт, что это еще и TFT-панель, картинка имеет изъяны, такие как искажение мелкого текста и небольшой угол обзора. Уровень яркости тоже средний, из-за чего возникает дискомфорт во время эксплуатации смартфона на улице.
46
Дизайн и корпус
|Высота
|164 мм
|Ширина
|75.8 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|205 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Белый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.6%
30
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P35
|Макс. частота
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|IMG PowerVR GE8320
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|680 МГц
|FLOPS
|~44.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
277
Geekbench 5 (многоядерный)
1026
AnTuTu Benchmark 8
93498
80
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|One UI 2.5
85
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
54
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|115°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера не удивит, но фотографии получаются удовлетворительного качества. Селфи не выделяются четкостью. Цифровая стабилизация работает неплохо, а отсутствие автофокуса в передней камере негативно влияет на качество полученных кадров.
75
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
|3G сети
|UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
60
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A12 могут отличаться в зависимости от региона.