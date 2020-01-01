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Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A12
Дисплей
54
Производительность
30
Батарея
85
Камера
54
Итоговая оценка
59
Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • 48-мегапиксельная основная камера – есть макросъемка
  • Большой объем встроенного накопителя
  • Внутри установлен аккумулятор на 5000 мАч
  • Сканер отпечатков пальцев находится в более удобном месте – в боковой кнопке
  • Маломощный процессор – едва хватает для игр
  • Недостаточно высокое разрешение экрана

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А12
54

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 264 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6%
Максимальная яркость
458 нит

Samsung Galaxy A12 имеет крупный дисплей на 6.5 дюйма, хотя разрешения 1560 на 720 пикселей не хватает. Учитывая тот факт, что это еще и TFT-панель, картинка имеет изъяны, такие как искажение мелкого текста и небольшой угол обзора. Уровень яркости тоже средний, из-за чего возникает дискомфорт во время эксплуатации смартфона на улице.

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A12
Высота 164 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 205 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.6%
30

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А12 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35
Макс. частота 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320
GPU-ядер 2
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
277
Geekbench 5 (многоядерный)
1026
AnTuTu Benchmark 8
93498
80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI One UI 2.5
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A12
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Угол широкоугольного объектива 115°
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера не удивит, но фотографии получаются удовлетворительного качества. Селфи не выделяются четкостью. Цифровая стабилизация работает неплохо, а отсутствие автофокуса в передней камере негативно влияет на качество полученных кадров.

75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 7
2G сети GSM 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
3G сети UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A12 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A12

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A11 и Galaxy A12

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