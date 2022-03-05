Samsung Galaxy A13 Дисплей 64 Производительность 34 Батарея 78 Камера 60 Итоговая оценка 61 Класс Бюджетный Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Большой дисплей с высоким разрешением

Есть сверхширокоугольная съемка

Используется емкий аккумулятор с поддержкой 25-ваттной быстрой зарядки

Работает на последней версии Android и One UI 4.1 Старая память eMMC характеризуется медленной работой

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А13

64 Экран Тип PLS TFT Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 400 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 83.2%

46 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A13 Высота 165.1 мм Ширина 76.4 мм Толщина 8.8 мм Вес 195 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Персиковый, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.2%

34 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси А13 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio P95 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика PowerVR GM9446 Частота GPU 970 МГц FLOPS ~124 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI One UI 4.1

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 25 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

60 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy A13 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/5" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Поддержка 5G Нет

76 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A13 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A13