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Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A13
Дисплей
64
Производительность
34
Батарея
78
Камера
60
Итоговая оценка
61
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой дисплей с высоким разрешением
  • Есть сверхширокоугольная съемка
  • Используется емкий аккумулятор с поддержкой 25-ваттной быстрой зарядки
  • Работает на последней версии Android и One UI 4.1
  • Старая память eMMC характеризуется медленной работой

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А13
64

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.2%
46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A13
Высота 165.1 мм
Ширина 76.4 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Персиковый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.2%
34

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А13 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P95
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GM9446
Частота GPU 970 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI One UI 4.1
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A13
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Поддержка 5G Нет
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A13 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A13

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (6 голосов)

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Отзывы (2)

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Даниил 05 марта 2022 16:38
Всмысле Helio P95? В других источниках указывается Exynos 850
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Сергей 06 марта 2022 12:13
Там точно не Exynos 850, поскольку у него один кластер с 8 ядрами, работающие на частоте 2000 МГц, а в смартфоне Galaxy A13 установлен процессор с двумя кластерами: 2.2 ГГц и 2.0 ГГц. Есть информация, что это P95, но не официальная.
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Даниил 05 марта 2022 16:37
Неплохой бюджетный galaxy, как по мне!)
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