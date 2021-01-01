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Samsung Galaxy A13 5G

Samsung Galaxy A13 5G
Дисплей
62
Производительность
43
Батарея
85
Камера
55
Итоговая оценка
63
Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц
  • Мощный процессор с поддержкой 5G
  • Неплохая 50-мегапиксельная камера
  • Удобный в использовании боковой сканер отпечатков пальцев
  • Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Камера лишена сверхширокоугольной съемки
  • Используется виртуальный датчик приближения, который работает с задержкой

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А13 5G
62

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1%
55

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A13 5G
Высота 164.5 мм
Ширина 75.5 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 195 граммов
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.1%
43

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А13 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
559
Geekbench 5 (многоядерный)
1725
AnTuTu Benchmark 9
243734
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI One UI
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
55

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A13 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A13 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A13 5G

Оценка пользователей

4.3 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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