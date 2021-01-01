Samsung Galaxy A13 5G Дисплей 62 Производительность 43 Батарея 85 Камера 55 Итоговая оценка 63 Класс Бюджетный Дата выхода Декабрь 2021 года Дата начала продаж Декабрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц

Мощный процессор с поддержкой 5G

Неплохая 50-мегапиксельная камера

Удобный в использовании боковой сканер отпечатков пальцев

Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки Камера лишена сверхширокоугольной съемки

Используется виртуальный датчик приближения, который работает с задержкой

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А13 5G

62 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.1%

55 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A13 5G Высота 164.5 мм Ширина 75.5 мм Толщина 8.8 мм Вес 195 граммов Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 81.1%

43 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси А13 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 700 5G Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 950 МГц FLOPS ~243 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 559 Geekbench 5 (многоядерный) 1725 AnTuTu Benchmark 9 243734

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI One UI

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 15 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

55 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy A13 5G Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1960 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

76 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Декабрь 2021 года Дата начала продаж Декабрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A13 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A13 5G