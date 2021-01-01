Samsung Galaxy A13 5G
Дисплей
62
Производительность
43
Батарея
85
Камера
55
Итоговая оценка
63
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц
- Мощный процессор с поддержкой 5G
- Неплохая 50-мегапиксельная камера
- Удобный в использовании боковой сканер отпечатков пальцев
- Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки
- Камера лишена сверхширокоугольной съемки
- Используется виртуальный датчик приближения, который работает с задержкой
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А13 5G
62
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.1%
55
Дизайн и корпус
|Высота
|164.5 мм
|Ширина
|75.5 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|195 граммов
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.1%
43
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 700 5G
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~243 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
559
Geekbench 5 (многоядерный)
1725
AnTuTu Benchmark 9
243734
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI
85
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
55
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
78
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|Поддержка 5G
|Да
76
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A13 5G могут отличаться в зависимости от региона.