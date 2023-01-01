Samsung Galaxy A14 5G Дисплей 72 Производительность 30 Батарея 78 Камера 58 Итоговая оценка 61 Класс Бюджетный Дата выхода Январь 2023 года Дата начала продаж Январь 2023 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Смартфон имеет высокую плавность работы благодаря мощному процессору и 90-герцовому дисплею

Смартфон имеет высокую плавность работы благодаря мощному процессору и 90-герцовому дисплею Тройная камера получила макро и портретную съемку

Тройная камера получила макро и портретную съемку Android 13 с солидным набором возможностей для настройки

Android 13 с солидным набором возможностей для настройки Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки

Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки Сканер отпечатков пальцев размещен в удачном месте Достаточно простая фронтальная камера

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А14 5G

72 Экран Тип PLS TFT Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 399 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 450 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 80.4%

44 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A14 5G Высота 167.7 мм Ширина 78 мм Толщина 9.1 мм Вес 202 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Зеленый, Красный, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 80.4%

30 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси А14 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 700 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 950 МГц FLOPS ~243 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 534 Geekbench 5 (многоядерный) 1515 AnTuTu Benchmark 9 321790 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

67 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI One UI Core 5.0

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 15 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

58 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy A14 5G Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Апертура f/2.0 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

86 Звук 3.5 мм аудио порт Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Январь 2023 года Дата начала продаж Январь 2023 года Наличие на рынке Ожидается Уровень излучения SAR для головы 0.56 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.28 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A14 5G могут отличаться в зависимости от региона.