Samsung Galaxy A14 5G
Дисплей
72
Производительность
30
Батарея
78
Камера
58
Итоговая оценка
61
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2023 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Смартфон имеет высокую плавность работы благодаря мощному процессору и 90-герцовому дисплею
- Тройная камера получила макро и портретную съемку
- Android 13 с солидным набором возможностей для настройки
- Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки
- Сканер отпечатков пальцев размещен в удачном месте
- Достаточно простая фронтальная камера
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А14 5G
72
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80.4%
44
Дизайн и корпус
|Высота
|167.7 мм
|Ширина
|78 мм
|Толщина
|9.1 мм
|Вес
|202 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Красный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
80.4%
30
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 700
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~243 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
534
Geekbench 5 (многоядерный)
1515
AnTuTu Benchmark 9
321790
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI Core 5.0
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
58
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Апертура
|f/2.0
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
78
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|Поддержка 5G
|Да
86
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2023 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Уровень излучения SAR для головы
|0.56 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.28 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A14 5G могут отличаться в зависимости от региона.