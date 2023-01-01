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Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy A14 5G
Дисплей
72
Производительность
30
Батарея
78
Камера
58
Итоговая оценка
61
Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2023 года
Дата начала продаж Январь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Смартфон имеет высокую плавность работы благодаря мощному процессору и 90-герцовому дисплею
  • Тройная камера получила макро и портретную съемку
  • Android 13 с солидным набором возможностей для настройки
  • Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Сканер отпечатков пальцев размещен в удачном месте
  • Достаточно простая фронтальная камера

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А14 5G
72

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.4%
44

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A14 5G
Высота 167.7 мм
Ширина 78 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 202 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Красный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
80.4%
30

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А14 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
534
Geekbench 5 (многоядерный)
1515
AnTuTu Benchmark 9
321790
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI One UI Core 5.0
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A14 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Апертура f/2.0
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
86

Звук

3.5 мм аудио порт Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2023 года
Дата начала продаж Январь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.56 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.28 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A14 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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