Samsung Galaxy A20
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Super AMOLED дисплей
- Достойная широкоугольная камера
- Мощная батарея обеспечивает до 2-х дней автономности
- Продуманный дизайн элементов управления
- Неплохое соотношение цены и качества
- Датчиком отпечатков не всегда удобно пользоваться
- Небольшое разрешение экрана
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|85%
Тесты дисплея
Смартфон оборудован Super AMOLED экраном, как у премиум-сегмента. Панель характеризуется высокой контрастностью и энергоэффективностью. Однако, из-за небольшого разрешения изображение не всегда идеально четкое.
Экран занимает чуть ли не 90 процентов всей лицевой панели, что говорит об одном — рамки вокруг очень тонкие. Каждый из четырех углов закруглен, что придает устройству современного внешнего вида.
Дизайн и корпус
|Высота
|158.4 мм
|Ширина
|74.7 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Samsung Galaxy A20 получил дизайн, который компания называет 3D Glasstic. Это полированный пластик, имитирующий премиальное стеклянное покрытие. За счет этого Самсунг А20 кажется более дорогим, чем есть на самом деле.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7884
|Архитектура
|2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядер по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1600 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|ARM Mali-G71
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Для своего сегмента Galaxy A20 работает быстро, оперативной памяти хватает. Сторонние приложения тоже быстро работают и не вылетают. Нет никаких проблем с совместимостью игр и программ, так что вы сможете скачать с магазина Play Маркет практически все, что угодно.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
Смартфон наделили обновленным интерфейсом One UI, который отлично подходит для большой диагонали экранов, поскольку все элементы расположены ближе к нижней части панели. Он характеризуется удобным и настраиваемым домашним экраном, жестами для навигации и неплохим набором возможностей, которые упрощают взаимодействие с телефоном.
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Заявленная автономность телефона соответствует реальным тестам, которые были проведены специалистами. При максимальной яркости дисплея Galaxy A20 может легко воспроизводить видео на протяжении 21-го часа. Быстрая зарядка на 15 Вт на месте, и соответствующий адаптер питания идет в комплекте.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|2 (13 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Камера сзади может выполнять две функции: делать широкоугольные и портретные фотографии. Они лишены изъянов, картинка получается насыщенной, хотя без должного освещения снимки смазываются.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
|3G сети
|B1 (2100), B2 (1900), B5(850), B8 (900)
|4G сети
|B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
Недостатком данной модели является встроенный модуль Wi-Fi, который работает исключительно в однодиапазонном режиме. Из-за этого скорость передачи заметно ограничена, однако дальность работы сигнала хорошая. NFC есть, поэтому устанавливайте Google Pay и оплачивайте покупки в магазина бесконтактным путем.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.23 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.38 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки и передачи данных
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники
Цены на Samsung Galaxy A20
FAQ - Ответы на частые вопросы
Есть ли в Samsung Galaxy A20 сканер лица?
- Помимо датчика отпечатков пальцев, компания Samsung наделила смартфон сканером лица. Вы можете использовать любую из двух биометрических технологий для защиты данных.
Можно ли установить сторонний голосовой помощник?
- Да. Например, вы можете установить Ассистент Google, который отлично понимает русскую речь и предлагает широкий спектр возможностей.
Царапается ли корпус Самсунг А20?
- Учитывая то, что он выполнен из пластика, поверхность будет собирать все больше и больше царапин, однако преимущество в том, что разбить такое устройство значительно тяжелее, чем стеклянное.
Есть ли в Samsung Galaxy A20 защита от воды по стандарту IP67 / IP68?
- Нет, данный гаджет не имеет никакой защиты от воды.
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