Тесты дисплея

Смартфон оборудован Super AMOLED экраном, как у премиум-сегмента. Панель характеризуется высокой контрастностью и энергоэффективностью. Однако, из-за небольшого разрешения изображение не всегда идеально четкое.

Экран занимает чуть ли не 90 процентов всей лицевой панели, что говорит об одном — рамки вокруг очень тонкие. Каждый из четырех углов закруглен, что придает устройству современного внешнего вида.