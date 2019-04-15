Главная > Смартфоны Samsung > Samsung Galaxy A20: цена, технические характеристики и отзывы

Samsung Galaxy A20

Samsung Galaxy A20
Дисплей
58
Производительность
25
Батарея
74
Камера
51
Итоговая оценка
57
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Super AMOLED дисплей
  • Достойная широкоугольная камера
  • Мощная батарея обеспечивает до 2-х дней автономности
  • Продуманный дизайн элементов управления
  • Неплохое соотношение цены и качества
  • Датчиком отпечатков не всегда удобно пользоваться
  • Небольшое разрешение экрана

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А20
58

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит

Смартфон оборудован Super AMOLED экраном, как у премиум-сегмента. Панель характеризуется высокой контрастностью и энергоэффективностью. Однако, из-за небольшого разрешения изображение не всегда идеально четкое.

Экран занимает чуть ли не 90 процентов всей лицевой панели, что говорит об одном — рамки вокруг очень тонкие. Каждый из четырех углов закруглен, что придает устройству современного внешнего вида.

52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A20
Инфо
Высота 158.4 мм
Ширина 74.7 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 169 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85%

Samsung Galaxy A20 получил дизайн, который компания называет 3D Glasstic. Это полированный пластик, имитирующий премиальное стеклянное покрытие. За счет этого Самсунг А20 кажется более дорогим, чем есть на самом деле.

25

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А20 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884
Архитектура 2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядер по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1600 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика ARM Mali-G71
GPU-ядер 2
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1239
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3741
Geekbench 5 (одноядерный)
236
Geekbench 5 (многоядерный)
848
AnTuTu Benchmark 7
85615
AnTuTu Benchmark 8
97360

Для своего сегмента Galaxy A20 работает быстро, оперативной памяти хватает. Сторонние приложения тоже быстро работают и не вылетают. Нет никаких проблем с совместимостью игр и программ, так что вы сможете скачать с магазина Play Маркет практически все, что угодно.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0

Смартфон наделили обновленным интерфейсом One UI, который отлично подходит для большой диагонали экранов, поскольку все элементы расположены ближе к нижней части панели. Он характеризуется удобным и настраиваемым домашним экраном, жестами для навигации и неплохим набором возможностей, которые упрощают взаимодействие с телефоном.

74

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Заявленная автономность телефона соответствует реальным тестам, которые были проведены специалистами. При максимальной яркости дисплея Galaxy A20 может легко воспроизводить видео на протяжении 21-го часа. Быстрая зарядка на 15 Вт на месте, и соответствующий адаптер питания идет в комплекте.

51

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A20
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 2 (13 МП + 5 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Камера сзади может выполнять две функции: делать широкоугольные и портретные фотографии. Они лишены изъянов, картинка получается насыщенной, хотя без должного освещения снимки смазываются.

67

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети B1 (2100), B2 (1900), B5(850), B8 (900)
4G сети B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B38(2600), B40(2300), B41(2500)

Недостатком данной модели является встроенный модуль Wi-Fi, который работает исключительно в однодиапазонном режиме. Из-за этого скорость передачи заметно ограничена, однако дальность работы сигнала хорошая. NFC есть, поэтому устанавливайте Google Pay и оплачивайте покупки в магазина бесконтактным путем.

76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки и передачи данных
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A20

FAQ - Ответы на частые вопросы

Есть ли в Samsung Galaxy A20 сканер лица?

- Помимо датчика отпечатков пальцев, компания Samsung наделила смартфон сканером лица. Вы можете использовать любую из двух биометрических технологий для защиты данных.

Можно ли установить сторонний голосовой помощник?

- Да. Например, вы можете установить Ассистент Google, который отлично понимает русскую речь и предлагает широкий спектр возможностей.

Царапается ли корпус Самсунг А20?

- Учитывая то, что он выполнен из пластика, поверхность будет собирать все больше и больше царапин, однако преимущество в том, что разбить такое устройство значительно тяжелее, чем стеклянное.

Есть ли в Samsung Galaxy A20 защита от воды по стандарту IP67 / IP68?

- Нет, данный гаджет не имеет никакой защиты от воды.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (750 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (46)

Владимир 27 июня 2020 16:57
Телефон очень клёвый,никаких глюков в полне чёткая камера не тупит.по цене я считаю превосходит по своим функциям,мне нравится!!!
+8 Ответить
Дмитрий 30 мая 2020 00:56
Ну два дня это если ссупер экономией работать а так нор телефон 😀😀😀😀
0 Ответить
Серг 25 апреля 2020 19:51
Здесь нет ночной режим в камера.
0 Ответить
Сергей 29 марта 2020 18:00
У меня воопще вырубается ,если слушаешь музыку на полный звук и пишет перегрев устройства.
+27 Ответить
кока 28 марта 2020 08:30
и сколько стоит смартфон двацатка
+39 Ответить
Владимир. 29 февраля 2020 19:17
Поддерживает ли работу с внешней камерой?
0 Ответить
Груня. 28 февраля 2020 16:49
Задолбали наушниками,вот б_дь проблема купить их.Звук стерео или моно
0 Ответить
Gulnisa 07 января 2020 19:39
Всем привет! Телефон супер, без претензий, а на счет тормозов, это наверное у самих слабый интернет или не тот оператор, все быстро загружает, абсолютно не зависает, проблем с интернетом нет, в комплектацию наушники входят'-это даже в самом телефоне написано в информации о телефоне, советую приобретать, цена соответствует!
+33 Ответить
Роман 05 января 2020 20:26
Почему везде в характеристиках написано что смартфон имеет 8ми ядерный процессор, а в самом смартфоне указано что он 4ёх ядерный? Где правда?
+119 Ответить
Анастасия 19 декабря 2019 00:53
КАК В НЁМ МОЖНО ОЧИСТИТЬ КЭШ РАЗОМ???!!! А то я задалбалась уже очищать кэш в КАЖДОМ ПРИЛОЖЕНИИ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ!!!!!!
+105 Ответить
Анатолий 17 декабря 2019 19:48
Наушники в комплекте а20 есть
+35 Ответить
Джамшут 13 декабря 2019 02:14
Сегодня был в магазине . Смарифон очень тонкий . Даже не верится что батарея на 4000 . На ощюпь кажется там около 3500 .
+16 Ответить
Татьяна 10 декабря 2019 15:27
Наушники есть в комплекте, быстрая зарядка есть, ставлю по привычке на зарядку старый не держал и 2 часов, в активном пользовании этот ставлю а там 60-70% батареи, расположение динамика мне нравится, удобно музыку слушать например положив на стол телефон, ничего не заслоняется, экран гаснет при разговоре, телефон нормальный, живу в Казахстане, город маленький. Взяла синего цвета, отпечаток работает без нареканий.месяц пользуюсь. Норм сотка Цена=качество!
+21 Ответить
Влад 04 декабря 2019 20:00
если честно то мне оочень стрёмно покупать его видя такие отзывы посоветуйте пж меня безпокоит разрешение екрана
+3 Ответить
дмитрий 15 ноября 2019 22:34
Всем доброго время суток. Подскажите на а20 есть чехол, только не бампер задний. И можно его купить на АлиЭкспресс??
+2 Ответить
Ната 23 ноября 2019 15:38
Можно купить и чехол, и стекло.
+1 Ответить
Баха 01 ноября 2019 07:26
На заднее стекло появились белые точки . И что не делаешь они не стираются
0 Ответить
Ғани 24 октября 2019 21:11
Очень хрупкое стекло дисплея! Проверено!
+7 Ответить
Kristina 16 октября 2019 01:17
У меня лишь один минус разрешение 720 x 1560 пикселей
0 Ответить
Виталий 03 октября 2019 21:32
Вайфай примитивный. Звонки не пишет
+3 Ответить
Владислав 24 сентября 2019 19:56
Нет записи телефонных разговоров.в наше время нужная опция.
+10 Ответить
Олег 13 сентября 2019 13:28
Nfc не нашел!где он?
+5 Ответить
Иван 16 ноября 2019 09:19
В настройках, есть кнопка в виде лупы, нажимаете на нее и вводите NFS и нажимаете на тот результат который вам нужен, а там он один.
+19 Ответить
Игорь 03 сентября 2019 15:44
Есть и наушники и 4ж ловит и камера хорошая в общем аппарат огонь просто
+7 Ответить
Татьяна 01 сентября 2019 06:39
Всё устраивает , но наушников действительно не было
+1 Ответить
Татьяна 22 ноября 2019 09:44
Наушники не входят в комплект,очень жаль. Радио не работает через динамик,только через наушники :(
+1 Ответить
Настя 30 августа 2019 11:33
Можно ли заряжать его через беспроводную зарядку!?
+6 Ответить
Умар 29 октября 2019 08:13
К сожалению нет Настя.(
+5 Ответить
Любовь 11 августа 2019 09:37
Все устраивает, но нашла пару минусов. Не всегда тухнет экран во время разговора. Это очень раздражает. И неудобное расположение динамика. Держишь телефон и именно там палец закрывает его. А еще была удивлена что разъём для зарядки уже новый.
+5 Ответить
Покупатель 09 августа 2019 18:34
Купил неделю назад , хороший аппарат . Меня все устраивает.
+4 Ответить
besser66 21 июля 2019 09:54
Отличный смартфон,все прекрасно работает.Не слушайте вы бред малолетних,им ничем не угодишь.Видать с жиру бесятся.
+23 Ответить
Юлия 15 июля 2019 13:50
На задней крышке появляются белые точки, из за чего? Телефон все время носился в чехле Появляться начали на 2-3 недели
+10 Ответить
Инна 11 июля 2019 23:45
Не гаснет экран во время разговора нажимается все подряд говно полное сейчас через суд буду возвращать деньги
+1 Ответить
Андрей 08 июля 2019 19:20
Вы чё все за наушники их блин давно не вкакие телефоны не ложат труба норм камеры тоже огонь я блин на севере знает где на острове среди морей интернет пашет без проблем а 4джи в нем есть для одаренных
+11 Ответить
Шухрат 17 июня 2019 19:09
Не гаснет экран во время разговора. Что делать или как настроить?
0 Ответить
Каха 14 июня 2019 17:11
А20 Под водой работает?
+5 Ответить
Олег 31 октября 2019 10:41
Да работает. И под одеялом, в темноте тоже..
+12 Ответить
Валентин 15 ноября 2019 15:38
Да, работает, но только в подводной лодке.
+4 Ответить
Анна 07 февраля 2020 23:18
Нет. Не работает под водой
+1 Ответить
Светлана 06 июня 2019 17:26
Покупали в магазине DNS на Московском проспекте город Калининград наушников не было. И еще минус зарядки хватает после полного заряда батареи на 12 часов , первую неделю на два дня хватало. Нужно идти в магазин или сервисный центр спрашивать причину пока на гарантии.
-4 Ответить
Сергей 01 июня 2019 23:09
Ваши отзывы почитал и расстроился ,мне подарили а20 и там нет в комплекте наушников но это пол беды,но почему в современном телефоне не 4G ,вот это финиш .такие стрёмные отзывы .У меня АСУС древний и то в сто раз лучше,хоть гвозди заливай.
+5 Ответить
Fari 30 мая 2019 04:04
Все отлично купила 2 дня назад всее супер)) но почему не подерживается 4G у меня только так или есть такие? А наушники были внутри.
0 Ответить
Ероха 19 мая 2019 06:06
Отличный смартфон. Пользуюсь около месяца.жалоб и нареканий нет.
+2 Ответить
Олег 15 мая 2019 22:02
Вполне нормальный смарт среднего бюджетного уровня. Из новых, в семье есть J4 2018, в сравнении с ним всё же интерснее, хотя в целом похож.Пользуюсь неделю, поставил все программы к которым привык на J1 2016 и ещё несколько новых, которые старый смарт не тянул. Не знаю, кому тут какие понты нужны,смарт стоит своих денег. Найдите со схожими характеристиками у конкурентов за ту же цену,попробуйте. Чтобы ещё проработали не один год. Про китайцев не надо,проходил.Кому как повезет,даже у их современных моделей не всё бывает гладко. Samsung уже только из-за грамотно написаного ПО тянет лучше. В семье все пользуемся Samsung уже три года, никаких нареканий. Вру- на J4 через пару месяцев сдох микрофон, в сервисе без разговоров, по гарантии поменяли в течении шести дней. Тоже показатель. Кстати таких дисплеев ни у кого из конкурентов нет,на мой вкус,точнее глаза) эти дисплеи лучшие.
+3 Ответить
Михаил 15 мая 2019 15:22
Стремный телефон, денег своих абсолютно не стоит, работает медленно, инста часто висит, заставка тоже висит часто, меню как на дешевых версиях, самая неудачная модель самсунга. 7 тыщ в базарный день
+6 Ответить
Влад 13 мая 2019 17:38
Вроде бы всё нормально,но вот только некоторые игры с ошибками идут,но это наверно от разработчиков игр зависит,раньше был J5 2017 года выпуска,этот гораздо лучше...
0 Ответить
Руслан 13 мая 2019 09:46
Самсунг А20 брал в ДНС 30апреля наушников не было
0 Ответить
Екатерина 03 мая 2019 21:20
Очень мне нравится))купила 2 мая.безрамочний екран впечетляет по сравнению с моим бившим тел.j510 2016
-7 Ответить
Макс 03 мая 2019 20:23
Я недавно купил а20, первую неделю зарядка хватало на два дня, но теперь уже на вторую неделю заряда хватает на день
-6 Ответить
Юрий 29 апреля 2019 16:28
А че у меня есть быстрая зарядка?покупал в салоне...
-57 Ответить
Паша 22 апреля 2019 23:41
Я сегодня купил А20 у меня было наушник
-68 Ответить
Разилия 29 января 2020 13:22
Сколько стоит Галакси а 20
+5 Ответить
Сергей 22 апреля 2019 18:43
Обманули тебя наушники в комплекте есть
-30 Ответить
Гуля 15 апреля 2019 21:54
Я сегодня в салоне Билайн купила А20 но там в комплекте не было наушниками. Продавец сказал из принципи и нет и не было. А тут пишете что в комплекте имеется наушники.
-428 Ответить
Добавить комментарий
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях