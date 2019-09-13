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Samsung Galaxy A20e

Samsung Galaxy A20e
Дисплей
56
Производительность
26
Батарея
63
Камера
52
Итоговая оценка
55
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Относительно небольшие габариты — удобно пользоваться
  • Премиальный дизайн Infinity-V
  • Продуманное программное обеспечение One UI
  • Умеет оплачивать покупки бесконтактным путем
  • 15-ваттная быстрая зарядка
  • Непрактичная поверхность корпуса
  • Технология TFT имеет больше недостатков, чем преимуществ

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А20е
56

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.8 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 296 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.98%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
485 нит

Диагональ его экрана составляет 5.8 дюймов, что заметно меньше чем у остальных аппаратом серии. Как следствие, его можно лучше обхватить одной рукой и не бояться, что случайно выпадет. Разрешение HD+ обеспечивает приемлемую четкость изображения, а использование технологии Super AMOLED позитивно сказывается соотношении контраста и яркости.

49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A20e
Инфо
Высота 147.4 мм
Ширина 69.7 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 141 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Красный, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.98%

Samsung Galaxy A20e считается упрощенной версией оригинального Galaxy A20. Смартфон получил пару простых камер сзади, а рядом с ними находится вполне стандартный оптический сканер отпечатков пальцев. Корпус пластиковый, но выглядит как металлический с привлекательной зеркальной поверхностью.

26

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А20е и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884
Архитектура 2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.35 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1600 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика ARM Mali-G71 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1428
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3375
Geekbench 5 (одноядерный)
235
Geekbench 5 (многоядерный)
843
AnTuTu Benchmark 7
86207
AnTuTu Benchmark 8
97240
80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0
Размер системы из коробки 10.9 ГБ
63

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (30% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Аккумулятор Самсунг А20е имеет емкость 3000 мАч, но за счет меньшего дисплея заряд расходуется не быстрее, чем на других моделях линейки. Вы можете уменьшить потребление за счет использования черной темы и режима экономии энергии — оба варианта очень эффективны.

52

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A20e
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 2 (13 МП + 5 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
61

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A20e могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A20e

FAQ - Ответы на частые вопросы

Хватает ли производительности для игр?

- Samsung Galaxy A20e нельзя назвать очень мощным гаджетом, однако работает он быстро за счет неплохой оптимизации программного обеспечения. Скажем прямо, вы сможете играть в любые игры, не переживая о недостаточной производительности.

Чем Galaxy A20e отличается от Galaxy A20?

- Коротко говоря, Galaxy A20e отличается от A20 только меньшим экраном и, соответственно, емкостью аккумулятора. Разумеется, он меньше старшей модели, и в этом его преимущество — смартфоном заметно удобнее пользоваться одной рукой.

Умеет ли фронтальная камера делать широкоугольные фотографии?

- Да, фронтальная камера оснащена широкоугольной оптикой.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (142 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (5)

Олег 13 сентября 2020 21:07
Добрый вечер скажите пожалуйста зарядка на сколько хватает
+17 Ответить
Ксюля 06 июля 2020 16:25
Если такую модель телефона привезли с Германии и он в Украине не видет карту украинских операторов. Что делать?
+29 Ответить
Андрей 08 октября 2019 19:13
Не соглашусь с минусами телефона. А именно: 4 цвета корпуса, а не два. Чёрный,тёмно-синий, белый и коралловый. Используется именно порт Type-C, а не микро USB.
+21 Ответить
Александр 21 сентября 2019 14:10
Где на него можно заказать чехол книжку
+20 Ответить
Даниэль 13 сентября 2019 07:49
Я купил его, у меня порт usb-type-c
+23 Ответить
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