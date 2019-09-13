Samsung Galaxy A20e
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Относительно небольшие габариты — удобно пользоваться
- Премиальный дизайн Infinity-V
- Продуманное программное обеспечение One UI
- Умеет оплачивать покупки бесконтактным путем
- 15-ваттная быстрая зарядка
- Непрактичная поверхность корпуса
- Технология TFT имеет больше недостатков, чем преимуществ
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.8 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|296 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80.98%
Тесты дисплея
Диагональ его экрана составляет 5.8 дюймов, что заметно меньше чем у остальных аппаратом серии. Как следствие, его можно лучше обхватить одной рукой и не бояться, что случайно выпадет. Разрешение HD+ обеспечивает приемлемую четкость изображения, а использование технологии Super AMOLED позитивно сказывается соотношении контраста и яркости.
Дизайн и корпус
|Высота
|147.4 мм
|Ширина
|69.7 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|141 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Красный, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Samsung Galaxy A20e считается упрощенной версией оригинального Galaxy A20. Смартфон получил пару простых камер сзади, а рядом с ними находится вполне стандартный оптический сканер отпечатков пальцев. Корпус пластиковый, но выглядит как металлический с привлекательной зеркальной поверхностью.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7884
|Архитектура
|2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.35 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1600 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|ARM Mali-G71 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|770 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1333 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|10.9 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (30% за 20 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Аккумулятор Самсунг А20е имеет емкость 3000 мАч, но за счет меньшего дисплея заряд расходуется не быстрее, чем на других моделях линейки. Вы можете уменьшить потребление за счет использования черной темы и режима экономии энергии — оба варианта очень эффективны.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|2 (13 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.5 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.3 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Samsung Galaxy A20e
FAQ - Ответы на частые вопросы
Хватает ли производительности для игр?
- Samsung Galaxy A20e нельзя назвать очень мощным гаджетом, однако работает он быстро за счет неплохой оптимизации программного обеспечения. Скажем прямо, вы сможете играть в любые игры, не переживая о недостаточной производительности.
Чем Galaxy A20e отличается от Galaxy A20?
- Коротко говоря, Galaxy A20e отличается от A20 только меньшим экраном и, соответственно, емкостью аккумулятора. Разумеется, он меньше старшей модели, и в этом его преимущество — смартфоном заметно удобнее пользоваться одной рукой.
Умеет ли фронтальная камера делать широкоугольные фотографии?
- Да, фронтальная камера оснащена широкоугольной оптикой.