Хватает ли производительности для игр?

- Samsung Galaxy A20e нельзя назвать очень мощным гаджетом, однако работает он быстро за счет неплохой оптимизации программного обеспечения. Скажем прямо, вы сможете играть в любые игры, не переживая о недостаточной производительности.

Чем Galaxy A20e отличается от Galaxy A20?

- Коротко говоря, Galaxy A20e отличается от A20 только меньшим экраном и, соответственно, емкостью аккумулятора. Разумеется, он меньше старшей модели, и в этом его преимущество — смартфоном заметно удобнее пользоваться одной рукой.

Умеет ли фронтальная камера делать широкоугольные фотографии?

- Да, фронтальная камера оснащена широкоугольной оптикой.