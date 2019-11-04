Samsung Galaxy A20s
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Имеет один из самых больших экранов
- Есть сверхширокоугольная и портретная камеры
- Поддерживает бесконтактные платежи
- Быстро заряжается благодаря адаптеру питания на 15 Вт
- Wi-Fi не может работать в двухдиапазонном режиме
- Пластиковая крышка быстро царапается
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|259 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
Тесты дисплея
Экран хороший, но здесь не хватает присущего технологии AMOLED глубокого черного цвета и контрастности. Посередине имеется U-образный вырез, отбирающий драгоценное пространство панели, но ради справедливости стоит отметить, что он не отвлекает. Углы обзора достаточно широкие, чего и стоило бы ожидать от IPS-панели.
Дизайн и корпус
|Высота
|163.3 мм
|Ширина
|77.5 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Samsung Galaxy A20s получил прочный пластиковый корпус вытянутой формы. Это придает ему стильности, ведь все современные модели характеризуются такой особенностью.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 450
|Архитектура
|8 ядер Cortex-A53 (частота 1.8 ГГц)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Доступная в России модель с 3 ГБ памяти работает совсем неплохо, и старый процессор Snapdragon 450 не ограничивает скорость работы смартфона. Galaxy A20s не подойдет в качестве игрового решения, поскольку запас мощности очень небольшой.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
Android девятой версии работает стабильно, а благодаря интерфейсу One UI пользователю доступен большой функционал. К примеру, в настройках экрана есть возможность включить ночной режим и жесты вместо привычной панели навигации.
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Аккумулятор на 4000 мАч обеспечивает смартфону Galaxy A20s достойную автономность, а адаптер питания мощностью 15 Вт позитивно сказывается на скорости зарядки. Также тут имеется современный порт USB Type-C.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (13 МП + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Камера обрела дополнительный сенсор портретной съемки, однако не стоит ждать от фотографий чуда, поскольку модуль достаточно бюджетный. Фронталка на 8 мегапикселей тоже достаточно простенькая, но со своей задачей справляется неплохо.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
По причине использования старого модема тут отсутствует быстрый Wi-Fi 5 ГГц, новый Bluetooth 5.0 и даже NFC, а значит Galaxy A20s не поддерживает бесконтактную оплату через Samsung Pay и Google Pay. С другой стороны, навигатор функционирует практически идеально – холодный старт происходит за несколько секунд.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.35 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.83 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Инструкция по эксплуатации
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Цены на Samsung Galaxy A20s
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