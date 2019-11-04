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Samsung Galaxy A20s

Samsung Galaxy A20s
Дисплей
56
Производительность
25
Батарея
74
Камера
57
Итоговая оценка
56
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Имеет один из самых больших экранов
  • Есть сверхширокоугольная и портретная камеры
  • Поддерживает бесконтактные платежи
  • Быстро заряжается благодаря адаптеру питания на 15 Вт
  • Wi-Fi не может работать в двухдиапазонном режиме
  • Пластиковая крышка быстро царапается

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А20с
56

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 259 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.3%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит

Экран хороший, но здесь не хватает присущего технологии AMOLED глубокого черного цвета и контрастности. Посередине имеется U-образный вырез, отбирающий драгоценное пространство панели, но ради справедливости стоит отметить, что он не отвлекает. Углы обзора достаточно широкие, чего и стоило бы ожидать от IPS-панели.

51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A20s
Инфо
Высота 163.3 мм
Ширина 77.5 мм
Толщина 8 мм
Вес 183 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.3%

Samsung Galaxy A20s получил прочный пластиковый корпус вытянутой формы. Это придает ему стильности, ведь все современные модели характеризуются такой особенностью.

25

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А20с и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 8 ядер Cortex-A53 (частота 1.8 ГГц)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
776
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4007
Geekbench 5 (одноядерный)
146
Geekbench 5 (многоядерный)
885
AnTuTu Benchmark 7
78861
AnTuTu Benchmark 8
110366

Доступная в России модель с 3 ГБ памяти работает совсем неплохо, и старый процессор Snapdragon 450 не ограничивает скорость работы смартфона. Galaxy A20s не подойдет в качестве игрового решения, поскольку запас мощности очень небольшой.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0

Android девятой версии работает стабильно, а благодаря интерфейсу One UI пользователю доступен большой функционал. К примеру, в настройках экрана есть возможность включить ночной режим и жесты вместо привычной панели навигации.

74

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:20 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Аккумулятор на 4000 мАч обеспечивает смартфону Galaxy A20s достойную автономность, а адаптер питания мощностью 15 Вт позитивно сказывается на скорости зарядки. Также тут имеется современный порт USB Type-C.

57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A20s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (13 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Камера обрела дополнительный сенсор портретной съемки, однако не стоит ждать от фотографий чуда, поскольку модуль достаточно бюджетный. Фронталка на 8 мегапикселей тоже достаточно простенькая, но со своей задачей справляется неплохо.

56

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500)

По причине использования старого модема тут отсутствует быстрый Wi-Fi 5 ГГц, новый Bluetooth 5.0 и даже NFC, а значит Galaxy A20s не поддерживает бесконтактную оплату через Samsung Pay и Google Pay. С другой стороны, навигатор функционирует практически идеально – холодный старт происходит за несколько секунд.

60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.83 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Инструкция по эксплуатации
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A20s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A20s

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (203 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (11)

Татьяна 11 октября 2020 17:27
Очень долго заряжается батарея. Это нормально или это какой-то дефект?
0 Ответить
малыш 25 августа 2020 07:45
на самсунг а20s имеются послушники какие то приборы
+4 Ответить
Рустем 27 июня 2020 16:25
Не работает одновременно две sim-карты
0 Ответить
Олеся 07 июля 2020 03:27
А у меня работают прекрасно
+1 Ответить
Марк 06 мая 2020 17:31
Всем доброго дня суток. Купил телефон 2 недели назад. Вполне устройством доволен. Только скажите мне пожалуйста, будет ли обнавление Андроида до 10?
+14 Ответить
Root 06 мая 2020 17:33
Да, но пока не ясно когда именно.
+1 Ответить
Андрей 07 мая 2020 21:08
Мне вчера пришла обнова еще утром
0 Ответить
Аскар 28 апреля 2020 17:44
Почему у меня на а 20s нет 4g
+55 Ответить
Алесандр. 12 февраля 2020 15:30
Нормальный бюджетник.
+1 Ответить
Игорь 09 февраля 2020 09:02
Доволен пользуюсь 2 месяца.
+1 Ответить
Эля 16 января 2020 13:57
Не поддерживает Самсунг пэй((
+10 Ответить
Гость 02 декабря 2019 21:56
NFC в этой модели нет.
+25 Ответить
Дина 30 ноября 2019 10:30
Заряжает батарею долго,почти 10 часов уходит.в чем причина?телефон в использование только неделю
+24 Ответить
Вячеслав 17 декабря 2019 09:36
Так не бывает у исправного устройства. Максимум 2-2,5 часа.
+19 Ответить
николай 24 января 2020 09:15
Вячеслав , Дина , посмотри на редуктор, который ты включаешь в розетку . Там выход должен быть 2 миллиампер. Если меньше , зарядка дольше.
+6 Ответить
Даня 04 ноября 2019 10:22
В комплекте имеются стандартные наушники samsung !!!
+22 Ответить
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