По причине использования старого модема тут отсутствует быстрый Wi-Fi 5 ГГц, новый Bluetooth 5.0 и даже NFC, а значит Galaxy A20s не поддерживает бесконтактную оплату через Samsung Pay и Google Pay. С другой стороны, навигатор функционирует практически идеально – холодный старт происходит за несколько секунд.