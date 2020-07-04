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Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A21s
Дисплей
60
Производительность
29
Батарея
90
Камера
62
Итоговая оценка
64
Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличный дисплей большой диагонали
  • Актуальный процессор с неплохим графическим ускорителем
  • Основная камера на 4 сенсора
  • Большой аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой
  • Сканер лица срабатывает далеко не всегда
  • Медленная память

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А21с
60

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
486 нит

TFT PLS дисплей не порадует такой же контрастностью, цветопередачей и яркостью, как AMOLED или IPS. Здесь большая диагональ, но HD+разрешения не хватает, поэтому в глаза все же будут попадаться пиксели.

52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A21s
Инфо
Высота 163.6 мм
Ширина 75.3 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 192 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.8%

Samsung Galaxy A21s имеет флагманский дизайн, однако материалы корпуса выдают его бюджетность. Помимо передней панели, которая защищена закаленным стеклом, корпус полностью сделан из пластика. Он сильнее царапается, чем стекло.

29

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А21с и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55), 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Mali-G52
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
188
Geekbench 5 (многоядерный)
1093
AnTuTu Benchmark 8
107672

Начинка у смартфона вполне неплохая, учитывая его цену. Он получил актуальный процессор Exynos 850 с неплохим графическим ускорителем. Это гарантирует высокий уровень FPS в играх, хотя в самых требовательных придется уменьшить настройки графики.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI One UI 2,0
Размер системы из коробки 12 ГБ

Прошивка считается удачной, поскольку здесь используется Android 10 и оболочка One UI 2, как на флагманских смартфонах бренда. Разумеется, функционал здесь не такой широкий, но возможностей много, включая настройку цветопередачи и ночной режим.

90

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
18:02 ч.
Время просмотра видео
17:29 ч.
Время разговора (3G)
39:38 ч.

В плане автономности телефон ведет себя еще лучше, поскольку имеет большой аккумулятор на 5000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку, а в комплекте идет 15-ваттный адаптер питания, который заряжает гаджет чуть быстрее чем за 2 часа.

62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A21s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера снимает хорошо, особенно 48-мегапиксельная с широкоугольной оптикой. Она оборудована фазовым автофокусом. Также есть сверхширокоугольная с достойной цветопередачей и макро, но обе лишены стабилизации и автофокуса из-за чего приходится постараться, чтобы сделать приличный кадр.

78

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 13
2G сети GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети B1 (2100), B2 (1900), B5(850), B8 (900)
4G сети B1(2100), B2(1900), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700)

Galaxy A21s получил двухдиапазонный Wi-Fi с высокой скоростью передачи данных. Bluetooth 5.0 на месте, и благодаря поддержке современных кодеков он хорошо работает практически со всеми беспроводными часами, колонками и наушниками. Хорошим бонусом является порт USB Type-C, который во всем превосходит старый microUSB. Плюс доступна бесконтактная оплата

76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A21s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A21s

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (496 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (13)

Анатолий 16 октября 2020 09:30
Купил два месяца назад и всё отлично работает ничего не отключается.
0 Ответить
Dilshodbek 13 октября 2020 20:11
На телефоне есть зашита от води?
0 Ответить
Улугбек 17 сентября 2020 17:54
Есть ли на телефоне видеовызов кроме дуо? Без интернета.
+18 Ответить
Улугбек 17 сентября 2020 17:48
Купили этот телефон. Месяц работал без проблем и потом просто отключился. Потом работал хорошо.
+35 Ответить
Сергей 08 октября 2020 16:22
Была такая же проблема. Отнес в сервис, через 3 мин. вынесли. Работает. Что было не сказали.
+1 Ответить
Лидия 02 сентября 2020 11:02
Взяли в рассрочку этот аппарат. Отработал 3 недели без проблем а затем просто отключился и все на этом его эксплуатация закончилась. При чем это не единичный случай, буквально за неделю до этого при покупке чехла в магазине, при мне обратилась женщина с такой же точно проблемой. Так что решайте сами возможно просто не повезло. А так по работе к этому устройству нареканий нет. Отличная модель удобная.
+33 Ответить
Татьяна 15 октября 2020 15:54
При беспричинном отключении этой модели нужно одновременно нажать кнопку уменьшения громкости и блокировки и держать до вибрации и он сам перегрузиться, будет все ок. У меня такое уже было
+1 Ответить
Александр 21 августа 2020 13:22
В автобусе переворачеваешь горизонтально срабатывает затенение!
+22 Ответить
Кирилл 12 августа 2020 19:06
Вот я насмотрелся этого смартфона И думаю стоит покупать или нет? Что скажите.
+168 Ответить
Александр 09 августа 2020 21:21
Купил.все устраивает. но с первого дня выключается произвольно. думал батарея села, но нет, даже при 80% сам выключается.думаю снести по гарантии.
+43 Ответить
Юлия 10 августа 2020 17:47
У меня такое уже 4 раз за месяц. Первый раз очень испугалась, но включить удалось. Зажала клав выкл и - звука. На зарядку не реаговал.
+21 Ответить
Марина 10 сентября 2020 09:40
В телефоне всё устраивает но проблема та же что и у всех, сам выключается и включается, ходили хотели обменять не обменяли, только если отправим для проверки. Может сами мы виноваты вот их вердикт.
0 Ответить
Александр 09 августа 2020 21:21
Купил. все устраивает. но с первого дня выключается произвольно. думал батарея села, но нет, даже при 80% сам выключается. думаю снести по гарантии.
+27 Ответить
Игорь 25 августа 2020 16:03
Купил три недели назад. Такая же проблема. Хотел узнать обращались на сервис.?
+6 Ответить
Анна 07 октября 2020 18:25
У меня такая же проблема была отвезла в магазин сказали что не правильно скачала обновление,они помогли и вроде работает
0 Ответить
Евгений 05 августа 2020 20:54
Действительно, камера снимает на 5+. Цвета на фото получаются даже лучше, чем на самом деле! Не забыть ли про мой Nikon и снимать дальше на этот телефон? В кармане умещается и весит меньше 200 г.!
+17 Ответить
Света 27 июля 2020 10:02
Подскажите как скачать плеймаркет?
+51 Ответить
Влад 24 июля 2020 21:27
Купил 4 дня назад все устраивает сканер лица отлично работает даже в темноте
+9 Ответить
Максим 04 июля 2020 18:21
Купил две недели назад и доволен девайсом. Быстрый снимает круто, а вот сканер лица подводит,но я думаю,что надо добавить освещения разное. По мне 4 из 5
+64 Ответить
Жанна 07 июля 2020 14:48
А наушники были в комплекте?
+71 Ответить
Максим 10 июля 2020 18:47
Жанна, Нету наушников в комплекте!
+23 Ответить
Евгений 19 августа 2020 12:20
Максим, А зачем наушники??? Стандартные в (комплекте) они не удобные!!!
0 Ответить
Рамзес 22 сентября 2020 20:33
Жанна, К сожелению нету наушников
0 Ответить
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