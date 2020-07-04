Samsung Galaxy A21s
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличный дисплей большой диагонали
- Актуальный процессор с неплохим графическим ускорителем
- Основная камера на 4 сенсора
- Большой аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой
- Сканер лица срабатывает далеко не всегда
- Медленная память
Технические характеристики
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.8%
Тесты дисплея
TFT PLS дисплей не порадует такой же контрастностью, цветопередачей и яркостью, как AMOLED или IPS. Здесь большая диагональ, но HD+разрешения не хватает, поэтому в глаза все же будут попадаться пиксели.
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|Ширина
|75.3 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Samsung Galaxy A21s имеет флагманский дизайн, однако материалы корпуса выдают его бюджетность. Помимо передней панели, которая защищена закаленным стеклом, корпус полностью сделан из пластика. Он сильнее царапается, чем стекло.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 850
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55), 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Mali-G52
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Начинка у смартфона вполне неплохая, учитывая его цену. Он получил актуальный процессор Exynos 850 с неплохим графическим ускорителем. Это гарантирует высокий уровень FPS в играх, хотя в самых требовательных придется уменьшить настройки графики.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2,0
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
Прошивка считается удачной, поскольку здесь используется Android 10 и оболочка One UI 2, как на флагманских смартфонах бренда. Разумеется, функционал здесь не такой широкий, но возможностей много, включая настройку цветопередачи и ночной режим.
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
В плане автономности телефон ведет себя еще лучше, поскольку имеет большой аккумулятор на 5000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку, а в комплекте идет 15-ваттный адаптер питания, который заряжает гаджет чуть быстрее чем за 2 часа.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера снимает хорошо, особенно 48-мегапиксельная с широкоугольной оптикой. Она оборудована фазовым автофокусом. Также есть сверхширокоугольная с достойной цветопередачей и макро, но обе лишены стабилизации и автофокуса из-за чего приходится постараться, чтобы сделать приличный кадр.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|13
|2G сети
|GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
|3G сети
|B1 (2100), B2 (1900), B5(850), B8 (900)
|4G сети
|B1(2100), B2(1900), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700)
Galaxy A21s получил двухдиапазонный Wi-Fi с высокой скоростью передачи данных. Bluetooth 5.0 на месте, и благодаря поддержке современных кодеков он хорошо работает практически со всеми беспроводными часами, колонками и наушниками. Хорошим бонусом является порт USB Type-C, который во всем превосходит старый microUSB. Плюс доступна бесконтактная оплата
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.23 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.38 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя