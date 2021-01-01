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Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A22
Дисплей
67
Производительность
32
Батарея
78
Камера
68
Итоговая оценка
63
Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Частота дисплея 90 Гц – высокая плавность работы
  • Камера оснащена оптическим стабилизатором для съемки в движении
  • Удобный в использовании боковой сканер отпечатков пальцев
  • Современный внешний вид и небольшой вес корпуса
  • Низкое разрешение экрана – видны пиксели
  • Используется упрощенная версия One UI

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А22
67

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 274 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3%
59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A22
Высота 159.3 мм
Ширина 73.6 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 186 граммов
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.3%
32

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А22 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G70
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 2EEMC2
Частота GPU 820 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
289
Geekbench 5 (многоядерный)
1241
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI One UI Core 3.1
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A22
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 13
Поддержка 5G Нет
93

Звук

3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A22 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A22

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A22 или Galaxy A51
2. Galaxy A22 или Galaxy M21
3. Galaxy A22 или Galaxy A31
4. Galaxy A22 или Galaxy A21s
5. Galaxy A22 или Galaxy M21s
6. Galaxy A22 или Galaxy A12
7. Galaxy A22 или Galaxy A32 5G
8. Galaxy A22 или Galaxy A32 4G
9. Galaxy A22 или Galaxy A52

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