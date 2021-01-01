Samsung Galaxy A22
Дисплей
67
Производительность
32
Батарея
78
Камера
68
Итоговая оценка
63
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Частота дисплея 90 Гц – высокая плавность работы
- Камера оснащена оптическим стабилизатором для съемки в движении
- Удобный в использовании боковой сканер отпечатков пальцев
- Современный внешний вид и небольшой вес корпуса
- Низкое разрешение экрана – видны пиксели
- Используется упрощенная версия One UI
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А22
67
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|274 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.3%
59
Дизайн и корпус
|Высота
|159.3 мм
|Ширина
|73.6 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|186 граммов
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.3%
32
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G70
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Кэш L3
|1 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 2EEMC2
|Частота GPU
|820 МГц
|FLOPS
|~54.6 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
289
Geekbench 5 (многоядерный)
1241
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI Core 3.1
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
68
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
75
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|13
|Поддержка 5G
|Нет
93
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A22 могут отличаться в зависимости от региона.