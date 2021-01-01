Samsung Galaxy A22 Дисплей 67 Производительность 32 Батарея 78 Камера 68 Итоговая оценка 63 Класс Бюджетный Дата выхода Июнь 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Частота дисплея 90 Гц – высокая плавность работы

Камера оснащена оптическим стабилизатором для съемки в движении

Удобный в использовании боковой сканер отпечатков пальцев

Современный внешний вид и небольшой вес корпуса Низкое разрешение экрана – видны пиксели

Используется упрощенная версия One UI

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А22

67 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.4 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 274 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.3%

59 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A22 Высота 159.3 мм Ширина 73.6 мм Толщина 8.4 мм Вес 186 граммов Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.3%

32 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси А22 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G70 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Кэш L3 1 МБ Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 2EEMC2 Частота GPU 820 МГц FLOPS ~54.6 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 289 Geekbench 5 (многоядерный) 1241

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI One UI Core 3.1

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 15 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

68 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy A22 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Разрешение фото 4128 x 3096 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 13 Поддержка 5G Нет

93 Звук 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Июнь 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A22 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A22