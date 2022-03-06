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Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A23
Дисплей
64
Производительность
28
Батарея
85
Камера
60
Итоговая оценка
60
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный дисплей с хорошей плотностью пикселей
  • Функционирует на базе достаточно быстрого процессора Qualcomm
  • Камера получила сверхширокоугольную и макросъемку
  • Поддерживает 25-ваттную быструю зарядку
  • Получил старый тип памяти, который замедляет работу смартфона

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А23
64

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83%
47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A23
Высота 164.5 мм
Ширина 76.9 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Персиковый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83%
28

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А23 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ
AnTuTu Benchmark 9
231320
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI One UI 4.1
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A23
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Поддержка 5G Нет
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A23 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A23

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (11 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A23 или Galaxy A12
2. Samsung Galaxy A23 или Galaxy A32
3. Samsung Galaxy A23 или Galaxy A52
4. Samsung Galaxy A23 или Galaxy A22
5. Samsung Galaxy A23 или Galaxy A13

Отзывы (1)

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Даниил 06 марта 2022 08:18
Ошибка! Смартфон можно купить только в конфигурациях ПЗУ 64/128 ГБ.
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Сергей 06 марта 2022 11:59
На международном рынке смартфон представлен с 4, 6 и 8 ГБ оперативной памяти.
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