Samsung Galaxy A23 5G
Дисплей
83
Производительность
56
Батарея
84
Камера
65
Итоговая оценка
71
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 120-герцовый дисплей с высокой плотностью пикселей
- Есть неплохая сверхширокоугольная камера
- Основная камера имеет хорошую оптическую стабилизацию
- Большая батарея, которая поддерживает 25-ваттную быструю зарядку
- Умеет работать в сети пятого поколения
- Используется виртуальный датчик приближения вместо физического
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А23 5G
83
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|82.5%
53
Дизайн и корпус
|Высота
|165.4 мм
|Ширина
|76.9 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|197 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Персиковый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.5%
56
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Частота GPU
|840 МГц
|FLOPS
|~536 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
675
Geekbench 5 (многоядерный)
2015
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|One UI 4.1
84
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
65
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5"
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
78
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
76
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.49 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.25 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Tye-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A23 5G могут отличаться в зависимости от региона.