Samsung Galaxy A23 5G Дисплей 83 Производительность 56 Батарея 84 Камера 65 Итоговая оценка 71 Класс Средний класс Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 120-герцовый дисплей с высокой плотностью пикселей

Есть неплохая сверхширокоугольная камера

Основная камера имеет хорошую оптическую стабилизацию

Большая батарея, которая поддерживает 25-ваттную быструю зарядку

Умеет работать в сети пятого поколения Используется виртуальный датчик приближения вместо физического

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А23 5G

83 Экран Тип PLS TFT Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 400 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 82.5%

53 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A23 5G Высота 165.4 мм Ширина 76.9 мм Толщина 8.4 мм Вес 197 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Персиковый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 82.5%

56 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси А23 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~536 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 675 Geekbench 5 (многоядерный) 2015

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI One UI 4.1

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 25 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy A23 5G Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/5"

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

76 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 1.49 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.25 Вт/кг Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Tye-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A23 5G могут отличаться в зависимости от региона.