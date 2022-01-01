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Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy A23 5G
Дисплей
83
Производительность
56
Батарея
84
Камера
65
Итоговая оценка
71
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 120-герцовый дисплей с высокой плотностью пикселей
  • Есть неплохая сверхширокоугольная камера
  • Основная камера имеет хорошую оптическую стабилизацию
  • Большая батарея, которая поддерживает 25-ваттную быструю зарядку
  • Умеет работать в сети пятого поколения
  • Используется виртуальный датчик приближения вместо физического

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А23 5G
83

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.5%
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A23 5G
Высота 165.4 мм
Ширина 76.9 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 197 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Персиковый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.5%
56

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А23 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
675
Geekbench 5 (многоядерный)
2015
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI One UI 4.1
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A23 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.25 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Tye-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A23 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A32 5G или A23 5G
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5. Samsung Galaxy A23 или A23 5G
6. Samsung Galaxy M33 5G или A23 5G
7. Samsung Galaxy A33 5G или A23 5G
8. Samsung Galaxy F23 или A23 5G

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