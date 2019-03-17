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Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A30
Дисплей
67
Производительность
32
Батарея
71
Камера
57
Итоговая оценка
61
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой и качественный экран Super AMOLED
  • Двойная сверхширокоугольная камера
  • Емкая батарея и быстрая зарядка
  • Премиальный дизайн и свежее программное обеспечение
  • Сканер отпечатков находится сзади
  • Старая память eMMC 5.1

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А30
67

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.9%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
543 нит
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A30
Инфо
Высота 158.5 мм
Ширина 74.7 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 165 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.9%
32

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А30 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904
Архитектура 2 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-G71 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1322
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4107
AnTuTu Benchmark 7
108746
AnTuTu Benchmark 8
119742
80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0
Размер системы из коробки 11.2 ГБ
71

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:37 ч.
Время просмотра видео
14:33 ч.
Время разговора (3G)
24:46 ч.
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A30
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 2 (16 МП + 5 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Особенности - Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
76

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 10
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500

Телефон позаимствовал у флагманской линейки Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac и NFC для работы Samsung Pay. Galaxy А30 имеет на борту LTE Cat.10, обеспечивающий скорость загрузки до 450 Мбит/с.

68

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
65.4 дБ
Музыка
66.2 дБ
Звонок
67.6 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.25 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.17 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A30 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A30

FAQ - Ответы на частые вопросы

Защищен ли он от воды?

- Нет, компания Samsung подтвердила, что Самсунг А30 не имеет защиты от попадания вовнутрь воды.

Как долго он работает от батареи?

- Samsung Galaxy A30 оборудовали аккумулятором на 4000 мАч, которого с легкостью хватает на 2 дня автономной работы. Если пользоваться им очень активно, то он продержится до 10 часов.

Сколько лет Samsung будет обновлять смартфон?

- Согласно политике компании, компания выпустит минимум одно крупное обновление Android и три года подряд будет выпускать ежемесячные или ежеквартальные апдейты системы безопасности.

Стоит ли обновляться с Samsung Galaxy A3 (2018) на Galaxy A30?

- Новый A30 выглядит более привлекательно за счет нового дизайна Infinity-U. У него намного более крупный экран, а также и аккумулятор. Он выигрывает у Galaxy A3 (2018) в плане производительности и технологий. Новинка построена на свежем процессоре Exynos и имеет на борту больше оперативной памяти. Кроме того, у нее лучше камера, как спереди, так и сзади. Если вам по вкусу эти нововведения, тогда определенно стоит обновляться на Galaxy A30.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (1336 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (62)

Александр 20 сентября 2020 21:32
Телефон плохой, через год работы батарея не держится и полдня, хотя пользуюсь только звонилкой и блютуз, без игр и Вайфай. Набор номера супердолгий, секунд 10 думает, потом включает связь. Конечно понимаю что памяти немного 32Гб, но так тормозить не каждый телефон умеет. Не советую к покупке, будет очень раздражать тормознутость исполнения команд, хотя экран отличный и камера тоже.
+5 Ответить
Давид 01 октября 2020 18:16
У меня самсунг а30 этого года, я доволен им не глючит брал в этом году в июле
+1 Ответить
Пользователь 22 июня 2020 18:57
Здравствуйте, какой тип экрана на Самсунг А30? Емкостный или Сенсорный? Спасибо за ответ.
+34 Ответить
Людмила. 01 июня 2020 03:23
Нет записи телефонного разговора. И не показывает контакты во время разговора. Это минус. Плюсов много. Все устраивает. Балдею от камеры!!!
+3 Ответить
Андрей 08 мая 2020 18:21
Пользуюсь самсунг а30 с августа 2019 года, у жены самсунг а20 с октября 2019 года, замечаний и нареканий, жалоб на смартфон нет. Все соответствует, без проблем. Падал на пол пару раз, треснуло только защитное стекло, камеры нравятся, аккумулятора вполне хватает и на видео и на игры. Большой яркий экран. Нас все устраивает, покупали официально в мтс. Нравится вся техника самсунг.
+6 Ответить
Аноним 27 апреля 2020 13:15
В ютубе прочекал многие видосы по водонепроницаемости и да там его кладут в тазик и все работает . Я ьупо в шоке !!! У меня А30 есть пользуюсь блльше года все устраивает.
+7 Ответить
Олег 10 марта 2020 14:56
Недавно купили Самсунг А30. Все устраивает, но не работает кнопка меню для сброса вызова. Принять входящие звонки можно кнопкой громкости, а сбросить вызов кнопкой домой не получатся, просто гаснет экран. Галочки в настройках принятия и завершения вызовов установлены. Сама кнопка работает, и камера включает, и экран гасит. Может кто знает в чем проблема, подскажите. Заранее благодарен)
0 Ответить
Олег 19 марта 2020 13:38
Проблема прошла сама собой. Все работает хорошо. Телефон по совместным акциям достался менее 10000 рублей. За эту цену все устраивает. Телефон не плохой, сильный среднячок.
+4 Ответить
Секретик 25 февраля 2020 17:22
Ну чуваки привет. Я купил этот тел в августе, и чесно сказать всё было норм. Но когда вышло обновление на android 10 с прошивкой one ui 2.0. он у меня начал перезагружаться. Вот пишу это уже второй раз, он снова перезагрузился. На перезагрузку уходит больше времени в 7,8 раз больше, чем обычно, придётся сбросить программу, хотя бы android 10 с 2.0 останется и надеюсь, не будет снова перезагружаться.
+26 Ответить
Forgos🤪 24 февраля 2020 22:43
Hi короче ребятушки,я тут прочитал ваши все стенания, и смех продирает во первых телеф а30 опупенный или опупенен для своих денег,второе если плохо отзывается сенсор так есть настройки чувствительности касания просто нужно покапаться и все найдете. И да , он не влагопрониц. , у него обычный корпус. А если хотите космическую камеру , то покупайте например note 10 к примеру за тысяч 80 и будет вам сказка🥳
0 Ответить
Денис 19 февраля 2020 11:23
Купил телефон все норм, в плане игр производительности и акума все классно, звук плохой если только не для меломанов
+5 Ответить
Ксю 08 января 2020 22:23
Подскажите пожалуйста , CD карта любая подходит .
+45 Ответить
Кто то 02 января 2020 10:22
Сегодня поларили мне нравится хороший телефон большой только динамики плохие
+8 Ответить
Михаил 29 декабря 2019 05:57
а30 очень хороший телефон, всё держит, не лагает, только динамик у него слабый, отстойная музыка
+7 Ответить
Олег 28 февраля 2020 13:00
Зачем динамик новороченный????это смартфон а не магнитофон!!!!
+4 Ответить
Ильяс 18 декабря 2019 16:30
3 месяца пользуюсь. Из минусов только музыка слабая и не качественная как на айфоне, а так не жалуюсь. Батарея очень даже хорошо держится. И у меня памяти 64/4
+10 Ответить
Санчес 13 декабря 2019 15:34
Телефону полгода никаких нареканий, а кто на него жалуется, значит купили хорошую подделку.
+10 Ответить
Ольга 01 декабря 2019 07:35
Купила Samsung А30 в средине октября. Пока все работает хорошо, нареканий особых нет.
+4 Ответить
Валентиа 29 ноября 2019 20:29
Купила телефон стала знакомиться дома он оказался не послушный тормозом. я скинула все до заводских настроек два раза. теперь все только радует. очень нравится камера
+13 Ответить
Dennza 29 ноября 2019 13:09
Телефон стоит своих денег. Пользуюсь 2 уже полгода. Вчера утопил случайно один в ванне не знаю долго ли теперь проработает :)))
+16 Ответить
Алина 02 ноября 2019 21:06
Здравствуйте, подскажите кто сталкивался, сравнила Самсунг а 20 ,и а30 у второго намного тусклее яркость экрана. Как у вас с яркостью?
0 Ответить
Сергей 12 ноября 2019 07:05
Не знаю, а 30 - очень яркий экран.
+10 Ответить
Ирина 17 декабря 2019 14:12
С яркостью всё норм, может у вас стоит настройки поменять
+1 Ответить
Марат 20 октября 2019 13:43
Телефон конечно классный, дизайн, экран, интерфейс.. но.. батарея хоть и хорошая, по сравнению с айфоном, но заявленного нету это раз. Второе - как уже кто-то тут жаловался на калькулятор, так и у меня его нет, нет браузера заводского, аудиоплеера, диктофона. И третье самое важное - СВЯЗЬ ДЕРЬМОВАЯ!!! ЛОВИТ ОЧЕНЬ И ООООЧЕНЬ ПЛОХО. Вот вам честный отзыв пользователя данной модели. А кто говорит что всё как в сказке, значит пользуются 2-3 дня и не успели обнаружить минусы
+7 Ответить
Андрей 19 ноября 2019 15:33
Пользуюсь 5 месяцев ничего подобного о чем ты написал нет. Наоборот все присутствует и свои деньги отрабатывает на 100%. Связь нормальная.
+9 Ответить
Ирина 17 декабря 2019 14:14
Мне не понятен такой негатив на эту модель, она очень суперская, пользуюсь не 1 месяц, в наше время браузер заводскй, аудиоплеер не актуален.
+7 Ответить
Ольга 30 декабря 2019 20:39
Калькулятор есть и всё остальное! Работает супер, нареканий нет, почти год и очень довольны!!!
+1 Ответить
Владимир 19 октября 2019 18:00
Камеры можно сказать что нет, как на мотороле времен палеолита
+8 Ответить
Герасим 13 октября 2019 16:34
Пользуюсь три месяца,всё супер. Всё что требуется в нём есть и всё отлично работает.
+5 Ответить
Аришка 12 октября 2019 12:55
Очень кутой телефон но я одного не понимаю ОН ВОДА НЕПРОЕЦАЕМЫЙ ИЛИ НЕТ?! Каой УнЕгО ерАн
+1 Ответить
Марьяна 28 октября 2019 15:53
- Нет, компания Samsung подтвердила, что Самсунг А30 не имеет защиты от попадания вовнутрь воды.
0 Ответить
Надежда 17 декабря 2019 09:42
Через два месяца после покупки уронила в воду, пришлось выбросить, так как за ремонт объявили 7 тысяч.
+6 Ответить
ФУАД 04 октября 2019 15:30
У меня вообще отсутствует NFC.У товарища есть, у меня нет. Это баг?
0 Ответить
Зайка. 22 августа 2019 08:22
Мне лично очень нравится А30 отличный тел рекомендую покупать именно ее👍👍
+8 Ответить
анон) 05 декабря 2019 14:26
у меня А30 все нравится но есть одно "НО", нет записи экрана. А так все норм
+12 Ответить
Марина 20 августа 2019 18:17
Не покупайте эту модель!!! Батареи на половины дня не хватает, кнопки очень долго думают. Два месяца еще не прошло сломался сенсор. Просто завис и все.
-2 Ответить
Фарход 20 августа 2019 16:31
Недавно я купил Samsung Galaxy A 30. Телефон отлично работает но некоторые приложении не существует, кау калкульятор и видео. Кто то знает почему нет некоторое системные приложении. Пожалуйста отзываетесь!🙂🙂
-8 Ответить
Марьяна 28 октября 2019 15:54
у меня есть, поищи в приложениях, должен и у тебя быть
+4 Ответить
Данил 14 августа 2019 03:53
Ааааа я так ору с людей которые пишут что этот бренд скатился камера плохая вы че он только не давно вышел для для него самы новый андройд с багами накатили это все исправитса, а камера здесь прекрасная если она для вас плохая может вы рукожоп
+9 Ответить
Владимир 04 августа 2019 09:19
Купил жене, в работе всего два дня, НО: акккум слабый заявленное время работы не тянет раза в 3 - при проверке заряда - аккум всего 2000 ма/ч (сборка вьетнам) - для просто разговоров и небольшой работе в инете будет хватать на пару дней-для 16-тыс это маловато, жаль что изначально уже идет обман; сенсор тупит-но это наверное можно подобрать по чувствительности. вообще то за 16-тыс можно найти гораздо лучшего китайца. Это пока еще полностью не отюзал. Что ждет дальше? все ж Самсунг-это гнусмаС
-1 Ответить
albanec_tula 29 июля 2019 10:33
не знаю,я пользуюсь А30 уже месяц и меня всё устраивает Всё работает на 5 балов
+4 Ответить
Мария 27 июля 2019 23:12
Самсунг а 30 просто шикарный и как по мне мощный,я очень активно пользуюсь телефоном,а он не греется и батарейки хватает на целый день,многие мои знакомые когда видят мою камеру просто возхищаются ее хорошей работой и прекрасным видом,да и сама я влюбилась в этот телефон он куда уж лучше чем хуавей новы,разработчики и дезайнеры хорошо посторались,так что отдельное спасибо,продолжацте в том же духе
+6 Ответить
Ашур 19 ноября 2019 06:29
Я поддерживаю но вода зашиты нет вот что мне не нравится
+3 Ответить
Карина 19 июля 2019 03:59
Это не телефон, с тихий ужас! Клавиатура, спустя месяц использования начала просто лагать конкретно. Фокусировка камеры абсолютно никакая, приходится очень долго ждать чтобы наконец сфокусировал на объекте. Настройки скачивания постоянно сбиваются я не могу спокойно скачать какое-то приложение с Play Market. Все нахваливают камеру но качество этой камеры меня абсолютно не устраивает. Даже на модели G она лучше. Телефон потерял свою производительность спустя месяц использования. начал быстро падать процент заряда, начал зависать, и эти постоянное обновление ПО уже достали. В общем не берите этот телефон Если не хотите мучиться!!!
+9 Ответить
Максим 30 октября 2019 22:03
У меня тоже стал разряжаться и произвольно перезагружаться! Да еще и не заряжается теперь....печалька. Купил в мае!
+3 Ответить
Татьяна 15 июля 2019 08:51
Вы задолбали!Видно что вы не покупали этот телефон! Вы такие комментарии пишите, ужас, телефон ангел, мне только сегодня перевезли, просто супер, всё работает, заряжает класно ,яркость шикарная, звонит, пишет, всё нормально! Хватит уже врать!!! Это нормальный телефон, вы просто его купить не можете , вот и другим советуете всякую хрень!!!!!!
+9 Ответить
Сергей 30 октября 2019 05:24
Татьяна, пользуясь данным гаджетом один день, это не показатель его качественной работы... Вот если бы вы пользовались этим аппаратом месяцев 3 тогда другое дело...тогда можно и равнивать и давать оценку девайсам... У нас ( у жены и у меня) два аналогичных апрарата но работают они по-разному...мой немного тормозит, есть некоторые минусы( как по-мне, так значительные)немного глючит сенсор, есть некоторые неудобства в управлении( настройках) сравнивая с другими телефонами, этот по лучше, но где-то и косяки вылазят... Вот вам и ноу-хау ,,новинка,, это не всегда хорошее качество...
+1 Ответить
Дима неизветный 09 ноября 2019 02:47
Полностью с вами согласен я живу с самсунг а30 уже 2 месяца и меня все устраивает процессор отличный игры тянет на максималки пракчтически не лагает ну и аккумулятор конечно чучуть перегревается но это не страшно камера просто класс и еще очень сделали touch id вообщем телефон топ!!!!
+6 Ответить
Илья Сп. 12 ноября 2019 14:28
Дима неизветный, Ребят, всем добра и качественных устройств. Сегодня с нифига, ночью, обнаружил, что телефон (впервые за несколько месяцев с покупки решил поставить на режим "Не беспокоить") выключился сам по себе. Попытки включить оказались тщетными. Только после включения в него зарядки и минут 10 "танцев с бубном вокруг костра" включился, догрузился до рабочего стола и все...не работает тач, боковые клавиши громкости и питания не работают в обычном своем режиме, только на манипуляции экстренных перезагрузок и т.п.. После хард резэта боковые клавиши долго не подавали признаков жизни, в любой комбинации из возможных. Проведя за занятием жамканья оных клавиш минут опять 10, переткнул в него кабель зарядки и о, чудо, опять история, описанная выше....грузит раб.стол, а дальше кукиш с маслом...не робит тач на дисплее и кнопки боковые по назначению не работают. Ради интереса, пока он висел я решил позвонить на него. Гудки шли, но на экране не отображалось ровным счетом ничего. Вероятно, если бы он не был на режиме "Не беспокоить" была бы слышна еще и мелодия звонка, но это не точно)) В связи с глубокой ночью на тот момент не представилось возможным искать на просторах интернета ответ по данной проблеме и, взяв с утра свой старенький ксаоми, направился на работу. На работе почитал про методы восстановления, что выше описаны и попытался вновь его запустить...в итоге - тщетно, даже манипуляции с подключением зарядки не помогли, которые дома ночью еще вселяли какую-то надежду на разрешение проблемы своими силами. Телефон превратился в кирпич. Есть небольшие подозрения, что сам телефон отрицает в таких ситуациях какие либо иные блоки зарядки с кабелями, не родными, что шли в комплекте....ибо ночью он включался будучи подпитан ориг. кабелем из комплекта и блоком. Однако, также ночью, после очередных "танцев с бубном" он у меня запустился до пресловутого раб.стола через левый (не родной) кабель, подключенный к компу. В общем, пока не теряю надежду по приезду домой на таки разрешение ситуации своими силами, методами, что выше описаны...и еще возможно дополнительными действиями по сносу/установке прошивки, если все вышеуказанное не сработает. НО! это при условии, что телефон все же будет запускаться в какой нибудь режим дома от ориг. зарядного устройства (ну тут опять таки же это все мои догадки касательно привередливости телефона в таких ситуациях к не родным зарядкам). В общем, что касается компании Самсунг - брать их продукцию в дальнейшем уже не хочется. Помимо данной ситуации еще в самом начале покупки, буквально через недели 1,5 вышло обновление прошивки... которое само собой было мной скачано и установлено, после чего пришлось делать хард резет устройства по причине не хотения включаться, после нескольких перезагрузок из-за обновления... Мелочь, но как-то так, в самом начале его использования вот такое вот случается... Теперь из ниоткуда не возьмись образовалась вот эта ситуация. Сразу говорю, что телефон по прежнему даже на подушку на кровати не падал и не кидался, из загруженности устройства используется крайне редко ВКонтакте, плеер, радио....недавно стал поигрывать в Call of Duty: mobile, да и в общем-то, как и сказал...поигрывать, без фанатизма и желания везде и всюду, в любую свободную минутку. В дебри разблокировки root и тому подобных вещей я не лазил, без надобности было. За телефоном все таки замечаю постоянные торможения между переключениями приложений и вообще, мой старый Redmi 4S работал как-то пошустрее в этих вещах... O_o... крайне досадно, короче. Телефоном не доволен.
+16 Ответить
Никита 06 октября 2020 15:11
Илья Сп., Телефон нормальный привыкли к своим сяоми до онорам Самсунг хорошая компания и телефон тоже хороший пользуюсь пол года все отлично единственное это плохой отпечаток и динамик и всё
0 Ответить
Ольга З. 13 июля 2019 10:27
За такие деньги нормальный телефон. Минус для меня качество звука,моно. И нет датчика на уведомления,при выключенном экране, не высвечиваются. После Айфона тяжело привыкать.
0 Ответить
Женя 02 июля 2019 23:42
Ребят не покупайте,начинает глючить сильно!Берите лучьше редми ноут 7 за такую же цену он правда без нфс но он и без этого крутой аппарат,сам пользуюсь,за такую цену круче не найдете
0 Ответить
Сергей 10 июня 2019 15:37
Телефон работает на все 100% зарядку держит долго, и хватит гнать что там меньше 4000 мпч
+3 Ответить
Эльмаз 08 июня 2019 07:33
Муж хотел на день рождение приятное сделать, не знаю что сказать🤦‍♀️Ребят, я расстроена, сначала динамик не очень понравился, но потом мои пальчики))) добрались и до клавиатуры, это просто ужас ,мне приходиться так давить на клаву😌🤦‍♀️
-1 Ответить
Александр 05 июня 2019 02:53
Сразу оговорюсь, я в игри не рублюсь, часами по 10 часов на ютюбе не паяюсь, живу в городе где покрытие операторов более чем нормальное, режим експлуатации, - звонки, почта, соц сети, фото по случаю,(двое детей панимаете?!!)....)Купил телефон после сямки нод пятой 3/32. Взял принцыпиально версию 4/64думал будет самалет. -Нет не самалет. Требования были раз самсунг значит: 1 екран 2 качество связи 3 автономность 4 камера... Ничего сверхестественного правда? Но! Все выше описаное в нем посредственное!!!! Как так можна было опустить такой бренд так жостка). Проблемы со всем куда не ткни! Камера даж при хорошом свете делаэт настолько шумные и замиленое фото что я просто в шоку! А то что она делает с предметами находящемися не в центре так ужас!Вытягивает, выгибает, искривляет, и тд. И тп. Дальше. Акум сносно(.. если включить олвейс дисплей, то до 21:00 может недожить. Екран, красивий когда смотриш. Когда печатаеш или набираеш номер то непонимаеш что происходит... такое чувство будьто клавишу недожимаеш, при чувствительности на максимум! По производительности даже при моих не столь высоких требованиях, ложат на лопатки постоянные лаги в своем же меню!задумчивость и подвисание в элементарных задачах! Даж калькуляторе!Бред вообще! Основное! -Связь! -постоянные обрывы, прерывание речи! Это недопустимо! Сырой, недопиляный, неадаптирований, слабий, ненадежный, явно переоцыненный продажными Ютюберами обзорщиками девайс! Да еще и в итоге за такой набор проблем, который в итоге получаеш в месте с розстройством и розачарованием очень завышена цена! Покупал в Украине г.Борисполь. брал перед выходными. За два дня успел сделать для себя неприятные выводы думал пойду сдам, так при виходе из авто изза своей скользкости корпуса вылетел из кармана на асвальт и поуглам остались вмятины... Теперь второй месяц пользуюсь и могу с увереностю сказать что второй телефон точно не этой марки. Очень разочировал... Все вышенаписаное могу подтвердить.. У кого какие вопросы пишите на електронку: Sashadr@i.ua. Нехочу чтоб ктото так же розстроился как я....
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Виталий 02 декабря 2019 14:40
Зачем пишешь хрень про 30 ,сегодня хотел купить ,проверил камеру для бюджетника она нормальная.
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игорь 04 июня 2019 11:19
купил и очень жалею на второй день началось зависает так что даже не перезагрузить сейчас в сервисе вообщем не телефона не денег
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Тимур 04 июня 2019 08:11
Привет всем. Я уже пользуюсь самсунгом A30 уже неделю. Почему то мне кажется что сенсор в этом телефоне работает очень медленно. Я недавно заметил что ночью дисплей А30 светиться.
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Асель 30 мая 2019 15:22
Самсунг А 30 Очень слабые экран ползовалась 1 месяц экране поевился розавая пятно и капец боюсь мне откажет гарантие не роняля не мочила вот и вам дастоинства А 30
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Иван 28 мая 2019 21:36
Че вы несёте все работает шикарно и наушники и отпечаток и симки, инет летает, цена приемлемая да напрягает что с сзади пластик и то я не сразу понял думал стекло а на Счёт того что что писать не удобно включите в настройках повышенную чувствительность если пользуетесь с защиткой я аппаратом доволен
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Лещ 27 мая 2019 23:01
Ща вычитал что есть режим "time lapse" х#й, нет его... Батарея заявлена 4000, на деле по тестеру всасывает только 1950, сегодня проверял. Клава тупит, половину слов приходится переписывать, так как быстрые нажатия сенсор не успевает "среагировать". Режим разблокировки двумя касаниями п экрану срабатывает через чехол-ее нижку, в итоге из кврмано звоним кому попало. И в настройках это не отключается. На исправления уже забиваю... В использовании пара недель... Уже достал меня "подарок". После вызова с трудом и долго включает экрвн. И тонкие рамки уже напрягают, телефон не возьмеш без случайного нажатия на экран.
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Алефтин 01 января 2020 10:37
Ты просто рукажоп)) батарейка в нем 3990, а у тебя копия отстойная, на совке за 3 р купил наверн
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Тима Криков 13 февраля 2020 11:40
Режим разблокировки двумя касаниями выключается в настройках
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Ирина 15 мая 2019 14:22
Я в восторге от телефона и камера отличная и экран и звук и батарея больше двух дней держит хотя постоянно в инете сижу и разговариваю. Не жалею ни сколько!!!!
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Хан 06 мая 2019 14:44
берите с 4 оперативы лагов нет , стоит чуть дороже но он того стоит !!!
+3 Ответить
Алексей 27 апреля 2019 04:06
Чё все хают этот смартфон((? Да, чуть подтормаживает с открытием приложений, но относительно цена/производительность это нормально! Других лагов я не заметил, уши работают, отпечаток довольно шустрый, экран вообще вне конкуренции и достоен наивысших похвал, камеры относительно опять же цены нормально снимают, а если вам охото делать шедевры, то запишитесь на курсы фотографа и купите зеркалку от кэнон или никон и только тогда будут шедевры!связь хорошая, с 2 симками работает отлично сеть не теряет!в пользовании месяц доволен всем!
+10 Ответить
валодя 24 апреля 2019 23:52
пвахахахахах почему под каждым коментом столько мимнусов ?)))))))
-6 Ответить
Egor 15 апреля 2019 23:46
Самсунг Галакси А30 - это крайне сбалансированный в плане соотношение цены и качества аппарат. К его ключевым достоинствам относятся: крутой дисплей, продвинутые камеры и отличная автономность. Недостатков как таковых нет, разве что пластиковый корпус нравится не всем.
-61 Ответить
Перс 02 ноября 2019 10:06
А то, что он не пылезащищенный и не водонепроницаемы это не минусы? значительные!!! вы что в 2000 годах живете еще?
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Андрей. 18 марта 2020 20:07
Перс, Функции водонепроницаемости и пыленепроницаемости совершенно бесполезные.
0 Ответить
Константин 14 апреля 2019 09:13
Телефон бомба . Своих денег стоит
+6 Ответить
Александр 11 апреля 2019 04:32
По любому поменяю Хонор 10лайт на А 30
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Илья 08 апреля 2019 16:29
Купил себе такой. навигация сразу не работала. т.е работала но оооочееь плохо. сканер отказал на третий день. потом пропал сигнал сотовой сети на обеих симках. помогла только перезагрузка. отнес в салон потребовал вернуть деньги забрали на экспертизу на 14 дней. через десять пойду с юристом.
-137 Ответить
Артур Ким 04 апреля 2019 23:10
Конченый телефон. После 4 дней использования перестали включаться наушники, отнес в магазин в возврате отказали, аргументируя тем, что сложная техника, хотя по закону таковой не является, забрали на тест. после 3 дней позвонили сказали что можно забирать, на вопрос что было, развели ручонки и сказали, что просто сбросили настройки до заводских и все заработало, на повторный вопрос о возврате отказали, аргумент смотрите выше. Спустя 10 дней снова отказали наушники, завтра везу в магазин, буду воевать. Нашел статью где есть ссылка , что смартфон не является технически сложной техникой. а так же есть в жизни письмо Роспотребнадзора "О возврате мобильных телефонов" от 22 октября 2010 года и можно легко ссылаться при возврате гаджета на это письмо.
-83 Ответить
Елена 30 ноября 2019 09:57
Спасибо! Купила неделю назад А 30 с - дерьмо еще то! Намучилась - горю желанием вернуть его назад!
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Veronrush 02 апреля 2019 19:05
Соседка пользуется пол месяца, как подключила 2-ю симку, перестал включаться экран, когда убираешь от уха при звонке. Скорость телефона начинается потихоньку притормаживаться. Сделав вывод, можно сказать одно: цена доступная, внешне красив, скользкий в руках, энергично проработает не долго, так как процессор слабый.. Чисто за оболочку можно купить
-80 Ответить
Яна 02 апреля 2019 16:44
Это просто суперский смартфон из самых дешевых
-29 Ответить
Сашок 01 апреля 2019 11:47
Я в восторге от аппарата...ничего не лагает, дизайн потрясный, шустрый агрегат.Родные наушники откровенно говоря гомно, но звук в других ушах отличный...короче для меня аппарат четкий
-54 Ответить
No_logic 29 марта 2019 20:33
Купил сегодня данный аппарат. Впринципе за свои деньги достойный телефон. Но есть недостаток, не работают наушники. Причина пока не установлена.
-122 Ответить
Гость 28 марта 2019 16:08
Решил сделать себе подарок на др, и к тому же мой ZTE уже совсем перестал держать батарею. Телефон конешно классный особенно после старого ZTE. Пользовался три дня, пока не вышел из строя сканер отпечатка пальцев, теперь 45 дней гарантийного ремонта
-99 Ответить
Алексей 27 марта 2019 21:41
На самсунг галекси а30 наушники подходят какие? Только свои самсунг. Обычные не работают! Что делать.
-131 Ответить
Мария 24 марта 2019 15:20
На третий без причин к тому перестал работать экран, через неделю дополню отзыв после экспертизы.
-176 Ответить
Петр 22 марта 2019 18:44
Я позвонил в связном почему-то наушников нету в комплекте А тут пишут что в наушники есть в комплекте. странно?
-76 Ответить
Екатерина 16 декабря 2019 20:03
У меня не было, похоже лотерея и нам не повезло
0 Ответить
Екатерина 16 декабря 2019 20:07
А мне нравится телефончик, пользую с июня по полной.и зарядку держит и летал он раза три уже, и заряжается от левых шнуров, а вот наушники у меня тоже зажали
+5 Ответить
Ильнар 19 марта 2019 14:42
На нем нет защиты ip68. Сам купил, позвонил узнал через горячую линию. Сказали, что такой защиты НЕТ!))
-66 Ответить
Alfredo Ponny 18 марта 2019 21:00
Так в нем есть защита от влаги или нету? везде пишут по разному :((
-109 Ответить
Юлия 17 марта 2019 18:17
Пользуюсь 1 неделю, интерфейс притормаживает, постоянно ловлю микролаги какие то. Больше 4 вкладов в браузере в оперативе не держит, странички выгружаются. Пока радует автономность, экран и камера. Хотя те же углы обзора могли бы быть лучше за такие деньги. P.S. Перешла на А30 из афйон 6s.
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Сергей 07 августа 2020 17:17
Был в Корее купил родную сборку А30.Просто бомба!
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