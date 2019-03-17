Защищен ли он от воды?

- Нет, компания Samsung подтвердила, что Самсунг А30 не имеет защиты от попадания вовнутрь воды.

Как долго он работает от батареи?

- Samsung Galaxy A30 оборудовали аккумулятором на 4000 мАч, которого с легкостью хватает на 2 дня автономной работы. Если пользоваться им очень активно, то он продержится до 10 часов.

Сколько лет Samsung будет обновлять смартфон?

- Согласно политике компании, компания выпустит минимум одно крупное обновление Android и три года подряд будет выпускать ежемесячные или ежеквартальные апдейты системы безопасности.

Стоит ли обновляться с Samsung Galaxy A3 (2018) на Galaxy A30?

- Новый A30 выглядит более привлекательно за счет нового дизайна Infinity-U. У него намного более крупный экран, а также и аккумулятор. Он выигрывает у Galaxy A3 (2018) в плане производительности и технологий. Новинка построена на свежем процессоре Exynos и имеет на борту больше оперативной памяти. Кроме того, у нее лучше камера, как спереди, так и сзади. Если вам по вкусу эти нововведения, тогда определенно стоит обновляться на Galaxy A30.