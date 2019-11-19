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Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A30s
Дисплей
59
Производительность
30
Батарея
74
Камера
62
Итоговая оценка
61
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличная камера с высоким разрешением
  • Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев
  • Есть дополнительный объектив для портретной съемки
  • Модули Wi-Fi и Bluetooth с хорошей скоростью передачи данных
  • Среднее разрешение экрана
  • Довольно слабый процессор
  • Невысокая плотность пикселей дисплея
  • Нет Always On Display

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А30s
59

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
417 нит

Экран имеет диагональ 6.4 дюйма, но по сравнению с обычным Galaxy A30 он стал менее четким из-за того, что физическое разрешение уменьшилось с 2340 на 1080 до 1560 на 720 точек.

53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A30s
Инфо
Высота 158.5 мм
Ширина 74.7 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 169 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.2%

Samsung Galaxy A30s характеризуется обновленным дизайном, который отличается геометрическим рисунком на задней панели. Смартфон получил новый встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и дополнительный модуль основной камеры, благодаря которому смартфон может делать впечатляющие сверхширокоугольные фото.

30

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А30s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904
Архитектура 2 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1770 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-G71 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1933 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1331
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4083
Geekbench 5 (одноядерный)
260
Geekbench 5 (многоядерный)
961
AnTuTu Benchmark 7
105733
AnTuTu Benchmark 8
119271

Уровень производительности достаточно невысокий, но многие игры работаю без нюансов. Разумеется, настройки графики придется уменьшить, но при этом нагрев устройства даже при длительном использовании под нагрузкой остается в пределах нормального.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0
Размер системы из коробки 10.9 ГБ

Смартфон работает на операционной системе Android 9.0, тогда как многие конкуренты получили более современную версию Android 10. Из-за этого он лишен удобнейших жестов для управления, а также ночного режима. Так или иначе, программное обеспечение работает без сбоев и при этом достаточно быстро.

74

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Батарея на 4000 мАч гарантирует 5-6 часов в активной эксплуатации, например, в играх. В более щадящем режиме он продержится полноценный рабочий день. В настройках есть 3 режима экономии заряда, что весьма полезно даже для обычного пользователя. Адаптивный режим будет автоматически выбирать уровень производительности в зависимости от того, для чего вы используете аппарат (звони и соц. сети, фильмы и игры).

62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A30s
Основная камера
Матрица 25 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (25 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2X5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Первые два объектива основной камеры предназначены для обычной и сверхширокоугольной съемки. Главный объектив теперь не 16-мегапиксельный, а 25-мегапиксельный. Третий дополнительный модуль позволяет делать отличный портретные фотографии.

76

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 10
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500)

Как и положено смартфону этого ценового диапазона, у него есть бесконтактная оплата благодаря наличию модуля NFC. Он также оснащен двухдиапазонным Wi-Fi и современным Bluetooth 5.0. Телефон без проблем подключается к различным гаджетам и хорошо сохраняет сигнал.

60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.05 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.54 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A30s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A30s

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (533 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (17)

Ххх 13 августа 2020 21:48
Почему то на инстаграме не возможно работать вообще, может кто объяснит почему так происходит
0 Ответить
Генв 01 июля 2020 10:03
Защитное стекло мешает снять отпечаток поменяйте стекло
+6 Ответить
Сабит 02 июня 2020 19:38
На селфи камере появились две полоски
0 Ответить
Илья 12 мая 2020 15:23
Можно смотреть скаченные фильмы по телевиз. приставке
+25 Ответить
Газимагомед 03 апреля 2020 14:40
Сам телефон не плохой но батарея что-то не соответствует действительности средним пользованием на день не хватает. Хорошо подумайте перед покупкой.
+33 Ответить
Сарвар 21 марта 2020 00:21
Хотел уточнить работает ли Samsung A30s в воде
+136 Ответить
Макс 23 апреля 2020 10:58
Влаго защиты в нём нет
+4 Ответить
Артур 16 июня 2020 10:08
К сожалению нет, но было бы хорошо если работал.
0 Ответить
Нурбек 27 февраля 2020 20:34
Кто-то спрашивал как сделать скриншот, нажав одновременно кнопку уменьшения звука и кнопки блокировки очень даже удобно одна пальцами
+29 Ответить
Нурбек 27 февраля 2020 20:27
Хороший телефон а 30 s все в порядке все функции на 100 %, видео вызов без интернета супер, очень хорошо ловит сет и интернет чем предыдущие а 30, редми ноут 7 за городом забивает интернет и сеть бистро теряет заряд
+21 Ответить
Анна 08 февраля 2020 18:27
А подскажите, пожалуйста, возможно подключение к интернету без пароля ( отсутствует кнопка wps
+25 Ответить
Ирина 06 февраля 2020 08:13
Отличный телефон. я довольна. Очень красивые и сочные цвета картинок. отпечаток пальца отлично работает.
+5 Ответить
Натали 05 февраля 2020 11:59
Возможно ли поменять отпечаток пальца, и каким способом?
+68 Ответить
Рассел 20 января 2020 16:02
Судя по характеристикам телефон так себе.
+55 Ответить
вадим 17 января 2020 21:40
пользуюсь смартфоном 2 месяца работает отлично
+20 Ответить
Umid 08 января 2020 15:26
Отпечатки пальцев работают с зашитном стеклом
+29 Ответить
Александр 08 января 2020 08:24
Работает четко, бистро, сканер прикольний, на счет камеры видео за 30 минут сьемки детского утренника 1170 мб памяти, на 40 дюймов телеке просто картинка, можно кино снимать три камеры дют свой результат, можно кино снимать, просто супер.
+5 Ответить
Игорь 15 декабря 2019 19:13
Отличный аппарат. То что говорят что снижена чёткость дисплея всё это ерунда дисплей чёткий яркий сочный. Камеры хорошие производительность нормальная хотя для каждого своя норма. Сканер отпечатков хорошо работает единственное что нужно следить за тем что бы дисплей был чистым тогда обработка 100%. Сканер отлично работает через защитное стекло.
+52 Ответить
Зинаида 19 ноября 2019 21:05
Отпечаток не работает, даже не внести в память. Загружает до 61% что на моем телефоне, что у мужа. Очень огорчена. Не доделана функция.
+27 Ответить
Игорь 15 декабря 2019 19:17
Возможно Вы не верно сканируете отпечаток пальца. При сканировании нужно смещать палец и поворачивать чтобы оптический сканер полностью сфотографировал папилярный узор. Я сам пользователь данного телефона и всё нормально работает. Просто не так легко как в ёмкостном сканере отпечатков пальцев.
+43 Ответить
Сергей 05 января 2020 17:48
Бывает заводской дефект.
+14 Ответить
Роберт 15 марта 2020 15:48
Отпечаток работает отлично, просто настраивать надо терпеливо, внимательно читая инструкцию
+3 Ответить
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