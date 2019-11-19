Батарея на 4000 мАч гарантирует 5-6 часов в активной эксплуатации, например, в играх. В более щадящем режиме он продержится полноценный рабочий день. В настройках есть 3 режима экономии заряда, что весьма полезно даже для обычного пользователя. Адаптивный режим будет автоматически выбирать уровень производительности в зависимости от того, для чего вы используете аппарат (звони и соц. сети, фильмы и игры).