Samsung Galaxy A30s
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличная камера с высоким разрешением
- Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев
- Есть дополнительный объектив для портретной съемки
- Модули Wi-Fi и Bluetooth с хорошей скоростью передачи данных
- Среднее разрешение экрана
- Довольно слабый процессор
- Невысокая плотность пикселей дисплея
- Нет Always On Display
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.2%
Тесты дисплея
Экран имеет диагональ 6.4 дюйма, но по сравнению с обычным Galaxy A30 он стал менее четким из-за того, что физическое разрешение уменьшилось с 2340 на 1080 до 1560 на 720 точек.
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|Ширина
|74.7 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Samsung Galaxy A30s характеризуется обновленным дизайном, который отличается геометрическим рисунком на задней панели. Смартфон получил новый встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и дополнительный модуль основной камеры, благодаря которому смартфон может делать впечатляющие сверхширокоугольные фото.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7904
|Архитектура
|2 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1770 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|770 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1933 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Уровень производительности достаточно невысокий, но многие игры работаю без нюансов. Разумеется, настройки графики придется уменьшить, но при этом нагрев устройства даже при длительном использовании под нагрузкой остается в пределах нормального.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|10.9 ГБ
Смартфон работает на операционной системе Android 9.0, тогда как многие конкуренты получили более современную версию Android 10. Из-за этого он лишен удобнейших жестов для управления, а также ночного режима. Так или иначе, программное обеспечение работает без сбоев и при этом достаточно быстро.
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Батарея на 4000 мАч гарантирует 5-6 часов в активной эксплуатации, например, в играх. В более щадящем режиме он продержится полноценный рабочий день. В настройках есть 3 режима экономии заряда, что весьма полезно даже для обычного пользователя. Адаптивный режим будет автоматически выбирать уровень производительности в зависимости от того, для чего вы используете аппарат (звони и соц. сети, фильмы и игры).
Камеры
|Матрица
|25 мегапикселей
|Разрешение фото
|5288 x 3968
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (25 МП + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2X5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Первые два объектива основной камеры предназначены для обычной и сверхширокоугольной съемки. Главный объектив теперь не 16-мегапиксельный, а 25-мегапиксельный. Третий дополнительный модуль позволяет делать отличный портретные фотографии.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|10
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
Как и положено смартфону этого ценового диапазона, у него есть бесконтактная оплата благодаря наличию модуля NFC. Он также оснащен двухдиапазонным Wi-Fi и современным Bluetooth 5.0. Телефон без проблем подключается к различным гаджетам и хорошо сохраняет сигнал.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.05 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.54 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Samsung Galaxy A30s
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