Samsung Galaxy A31 – один из немногих смартфонов в своем ценовом классе со встроенным в экран отпечатков пальцев. Он работает не так быстро, как обычный, но пользоваться им все же удобнее. Корпус глянцевый пластиковый, а минус в том, что поверхность быстро царапается.