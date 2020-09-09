Samsung Galaxy A31
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Имеет AMOLED-дисплей с тонкими рамками
- 48-мегапиксельная камера с режимом макросъемки
- Емкий аккумулятор на 2 дня автономности
- Поддерживает бесконтактную оплату
- Перенасыщенные цвета на фотографиях
- Пластиковый корпус чрезмерно сильно царапается
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Это Super AMOLED панель, характеризующаяся высокой контрастностью. Физическое разрешение 2400 на 1080 пикселей обеспечивает солидные 411 точек на дюйм, так что вы не столкнетесь с проблемой нечеткого изображения. Яркость экрана тоже высокая – на солнце картинка остается хорошо читаемой.
Дизайн и корпус
|Высота
|159.3 мм
|Ширина
|73.1 мм
|Толщина
|8.6 мм
|Вес
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Samsung Galaxy A31 – один из немногих смартфонов в своем ценовом классе со встроенным в экран отпечатков пальцев. Он работает не так быстро, как обычный, но пользоваться им все же удобнее. Корпус глянцевый пластиковый, а минус в том, что поверхность быстро царапается.
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio P65
|Архитектура
|2 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 1.7 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MC2
|GPU-ядер
|2
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Процесс Helio P65 неплохо справляется с поставленными перед ним задачами. Это не игровое решение – запас производительности небольшой. 4 ГБ оперативной памяти более чем достаточно – сразу несколько приложений могут быть запущены.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2.1
|Размер системы из коробки
|27 ГБ
На смартфоне предустановлена операционная система Android 10 с дополнительными возможностями интерфейса One UI. Он работает так, как должен – приложения не вылетают и не фризится скроллинг страниц.
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, что уже стало стандартом для таких смартфонов. Он способен обеспечить около 2 дней автономной работы в зависимости от ваших задач.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5963 x 3354
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
48-мегапиксельный объектив имеет неплохую апертуру f/2.0 с широкоугольными линзами. Он лучше других фотографирует и записывает видео. Сверхширокоугольный модуль на 8 МП имеет еще более крупный угол охвата, однако он более требовательный к уровню освещения. Режим макросъемки использует отдельный объектив на 5 МП, и он может порадовать качественными кадрами.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
|3G сети
|B1 (2100), B2 (1900), B5(850), B8 (900)
|4G сети
|B1(2100), B2(1900), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Качество звука находится на среднем уровне – сложно придраться. Хотя здесь только один динамик громкой связи, он звучит совсем неплохо. Разговорный динамик не доставляет неудобств, 3.5 мм аудиоразъем есть, так вы с легкостью сможете подключить свои наушники.
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.49 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.68 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
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