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Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A31
Дисплей
73
Производительность
37
Батарея
89
Камера
65
Итоговая оценка
68
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Имеет AMOLED-дисплей с тонкими рамками
  • 48-мегапиксельная камера с режимом макросъемки
  • Емкий аккумулятор на 2 дня автономности
  • Поддерживает бесконтактную оплату
  • Перенасыщенные цвета на фотографиях
  • Пластиковый корпус чрезмерно сильно царапается

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А31
73

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
632 нит

Это Super AMOLED панель, характеризующаяся высокой контрастностью. Физическое разрешение 2400 на 1080 пикселей обеспечивает солидные 411 точек на дюйм, так что вы не столкнетесь с проблемой нечеткого изображения. Яркость экрана тоже высокая – на солнце картинка остается хорошо читаемой.

54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A31
Инфо
Высота 159.3 мм
Ширина 73.1 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 185 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.9%

Samsung Galaxy A31 – один из немногих смартфонов в своем ценовом классе со встроенным в экран отпечатков пальцев. Он работает не так быстро, как обычный, но пользоваться им все же удобнее. Корпус глянцевый пластиковый, а минус в том, что поверхность быстро царапается.

37

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А31 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio P65
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 1.7 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2
GPU-ядер 2
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1705
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6053
Geekbench 5 (одноядерный)
342
Geekbench 5 (многоядерный)
1241
AnTuTu Benchmark 7
110043
AnTuTu Benchmark 8
152434

Процесс Helio P65 неплохо справляется с поставленными перед ним задачами. Это не игровое решение – запас производительности небольшой. 4 ГБ оперативной памяти более чем достаточно – сразу несколько приложений могут быть запущены.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI One UI 2.1
Размер системы из коробки 27 ГБ

На смартфоне предустановлена операционная система Android 10 с дополнительными возможностями интерфейса One UI. Он работает так, как должен – приложения не вылетают и не фризится скроллинг страниц.

89

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:54 ч.
Время просмотра видео
20:01 ч.
Время разговора (3G)
35:56 ч.

Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, что уже стало стандартом для таких смартфонов. Он способен обеспечить около 2 дней автономной работы в зависимости от ваших задач.

65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A31
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

48-мегапиксельный объектив имеет неплохую апертуру f/2.0 с широкоугольными линзами. Он лучше других фотографирует и записывает видео. Сверхширокоугольный модуль на 8 МП имеет еще более крупный угол охвата, однако он более требовательный к уровню освещения. Режим макросъемки использует отдельный объектив на 5 МП, и он может порадовать качественными кадрами.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети B1 (2100), B2 (1900), B5(850), B8 (900)
4G сети B1(2100), B2(1900), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Качество звука находится на среднем уровне – сложно придраться. Хотя здесь только один динамик громкой связи, он звучит совсем неплохо. Разговорный динамик не доставляет неудобств, 3.5 мм аудиоразъем есть, так вы с легкостью сможете подключить свои наушники.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.68 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A31 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A31

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (481 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (3)

Андрей 16 октября 2020 18:21
Почитайте 4pda о том какой он ,,классный,,
+1 Ответить
не вова 18 сентября 2020 11:57
Очень хороший. Берите не пожалеете
+24 Ответить
Вова 09 сентября 2020 04:59
Очень плохой. Берите оноры
+35 Ответить
Вова иди в онору! 20 сентября 2020 17:30
Самсунг лучший! Просто ты криворукий...!
+6 Ответить
it специалист 24 сентября 2020 09:10
Вова иди в онору!, согласен с вами
+3 Ответить
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