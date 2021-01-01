Samsung Galaxy A32 4G
Дисплей
79
Производительность
39
Батарея
78
Камера
63
Итоговая оценка
65
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2021 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 90-герцовый дисплей Super AMOLED
- Привлекательный внешний вид – дисплей защищен прочным стеклом
- Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки
- Сканер отпечатков пальцев встроен в экран
- Поддерживает бесконтактную оплату через Samsung Pay
- Отсутствует реверсивная зарядка
- Нет поддержки сетей 5G
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А32 4G
79
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.6%
|Особенности
|- Always-On Display
Максимальная яркость
793 нит
55
Дизайн и корпус
|Высота
|158.9 мм
|Ширина
|73.6 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|184 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.6%
Samsung Galaxy A32 4G имеет свежий дизайн, и в качестве материалом используется пластик и стекло. Что хорошо, передняя панель защищена Gorilla Glass 5. Вырез для передней камеры не кажется большим, и сканер отпечатков пальцев, который встроен в экран, не доставляет неудобств в взаимодействии с устройством.
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Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio G80
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~54.6 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
344
Geekbench 5 (многоядерный)
1285
AnTuTu Benchmark 8
195478
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 3.1
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Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
63
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9216 x 6912
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5380 x 3620
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера не отличается высоким качеством – автофокус может срабатывать с задержкой в зависимости от условий съемки. Стабилизация только цифровая, но при хорошем освещении отрабатывает неплохо. Из плюсов можно выделить наличие отдельного модуля для макросъемки, а также сверхширокоугольной с довольно большим углом охвата.
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Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|12
|Поддержка 5G
|Да
76
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2021 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.45 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.3 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A32 4G могут отличаться в зависимости от региона.