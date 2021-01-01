Камера не отличается высоким качеством – автофокус может срабатывать с задержкой в зависимости от условий съемки. Стабилизация только цифровая, но при хорошем освещении отрабатывает неплохо. Из плюсов можно выделить наличие отдельного модуля для макросъемки, а также сверхширокоугольной с довольно большим углом охвата.