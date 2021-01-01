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Samsung Galaxy A32 4G

Samsung Galaxy A32 4G
Дисплей
79
Производительность
39
Батарея
78
Камера
63
Итоговая оценка
65
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый дисплей Super AMOLED
  • Привлекательный внешний вид – дисплей защищен прочным стеклом
  • Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Сканер отпечатков пальцев встроен в экран
  • Поддерживает бесконтактную оплату через Samsung Pay
  • Отсутствует реверсивная зарядка
  • Нет поддержки сетей 5G

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А32 4G
79

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.6%
Особенности - Always-On Display
Максимальная яркость
793 нит
55

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A32 4G
Высота 158.9 мм
Ширина 73.6 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 184 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.6%

Samsung Galaxy A32 4G имеет свежий дизайн, и в качестве материалом используется пластик и стекло. Что хорошо, передняя панель защищена Gorilla Glass 5. Вырез для передней камеры не кажется большим, и сканер отпечатков пальцев, который встроен в экран, не доставляет неудобств в взаимодействии с устройством.

39

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А32 4G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G80
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
344
Geekbench 5 (многоядерный)
1285
AnTuTu Benchmark 8
195478
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI One UI 3.1
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A32 4G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера не отличается высоким качеством – автофокус может срабатывать с задержкой в зависимости от условий съемки. Стабилизация только цифровая, но при хорошем освещении отрабатывает неплохо. Из плюсов можно выделить наличие отдельного модуля для макросъемки, а также сверхширокоугольной с довольно большим углом охвата.

75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
Поддержка 5G Да
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.45 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A32 4G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A32 4G

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A32 4G против Galaxy A51
2. Galaxy A32 4G против Galaxy A71
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