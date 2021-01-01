Samsung Galaxy A32 5G Дисплей 62 Производительность 54 Батарея 92 Камера 65 Итоговая оценка 68 Класс Средний класс Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Февраль 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки 48-мегапиксельная камера, умеющая делать сверхширокоугольные и макроснимки

Современный процессор с поддержкой 5G

Крупная батарея с поддержкой быстрой зарядки

Привлекательный дизайн Для такого большого экрана недостаточно высокое разрешение

Небольшая мощность комплектного зарядного устройства

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А32 5G

62 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.6% Особенности - Always-On Display

52 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A32 5G Высота 164.2 мм Ширина 76.1 мм Толщина 9.1 мм Вес 205 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 81.6%

54 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси А32 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 720 5G Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G57 MC3 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 636 Geekbench 5 (многоядерный) 1840 AnTuTu Benchmark 8 291322

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI One UI 3.0

92 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 15 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy A32 5G Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Разрешение фото 4160 x 3120 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 Поддержка 5G Да

76 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Февраль 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A32 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A32 5G