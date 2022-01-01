Samsung Galaxy A33 5G Дисплей 81 Производительность 49 Батарея 85 Камера 65 Итоговая оценка 70 Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Super AMOLED-дисплей в тандеме с частотой обновления 90 Гц дарит только положительные эмоции

Камера оснащена оптической стабилизацией изображения, которая существенно улучшает съемку

Имеется сертификация IP67, которая обеспечивает достойную влагозащиту

Поддерживает 25-ваттную быструю зарядку В комплекте идет маломощный адаптер питания на 15 Вт

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А33 5G

81 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.4 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 411 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 83.7% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

66 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A33 5G Высота 159.7 мм Ширина 74 мм Толщина 8.1 мм Вес 186 граммов Водонепроницаемость IP67 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Персиковый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.7%

49 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси А33 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Samsung Exynos 1280 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 5 нанометров Графика Mali-G68 Частота GPU 1000 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 737 Geekbench 5 (многоядерный) 1915

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI One UI 4.1

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 25 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy A33 5G Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Разрешение фото 4160 x 3120 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

81 Звук 3.5 мм аудио порт Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A33 5G могут отличаться в зависимости от региона.