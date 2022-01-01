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Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A33 5G
Дисплей
81
Производительность
49
Батарея
85
Камера
65
Итоговая оценка
70
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Super AMOLED-дисплей в тандеме с частотой обновления 90 Гц дарит только положительные эмоции
  • Камера оснащена оптической стабилизацией изображения, которая существенно улучшает съемку
  • Имеется сертификация IP67, которая обеспечивает достойную влагозащиту
  • Поддерживает 25-ваттную быструю зарядку
  • В комплекте идет маломощный адаптер питания на 15 Вт

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А33 5G
81

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
66

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A33 5G
Высота 159.7 мм
Ширина 74 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 186 граммов
Водонепроницаемость IP67
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Персиковый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.7%
49

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А33 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1280
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G68
Частота GPU 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
737
Geekbench 5 (многоядерный)
1915
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI One UI 4.1
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A33 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
81

Звук

3.5 мм аудио порт Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A33 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (9 голосов)

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