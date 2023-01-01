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Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A34 5G
  • Дисплей: 6.5" Super AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: Mediatek Dimensity 900
  • Камера: 3 (48 MP + 8 MP + 5 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 195 г.
Технические характеристики Galaxy A34 5G были получены от инсайдеров и могут быть неточными. Информация будет обновлена после официального релиза смартфона.

Обзор

Дисплей
80
Производительность
47
Батарея
80
Камера
70
Коммуникации
79
Итоговая оценка
70

Преимущества и недостатки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А34 5G
80

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.3%
Особенности - DCI-P3
67

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A34 5G
Высота 160.8 мм
Ширина 76 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость IP67
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
86.3%
47

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А34 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Dimensity 900
Макс. частота 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4
Частота GPU 900 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
771
Geekbench 5 (многоядерный)
2323
AnTuTu Benchmark 9
482157
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI One UI 5.1
80

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч.
70

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A34 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A34 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (4 голосов)

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