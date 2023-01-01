Samsung Galaxy A34 5G
- Дисплей: 6.5" Super AMOLED - 1080 x 2400
- Чип: Mediatek Dimensity 900
- Камера: 3 (48 MP + 8 MP + 5 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 195 г.
Технические характеристики Galaxy A34 5G были получены от инсайдеров и могут быть неточными. Информация будет обновлена после официального релиза смартфона.
Обзор
Дисплей
80
Производительность
47
Батарея
80
Камера
70
Коммуникации
79
Итоговая оценка
70
Преимущества и недостатки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А34 5G
80
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.3%
|Особенности
|- DCI-P3
67
Дизайн и корпус
|Высота
|160.8 мм
|Ширина
|76 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
86.3%
47
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Dimensity 900
|Макс. частота
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Частота GPU
|900 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
771
Geekbench 5 (многоядерный)
2323
AnTuTu Benchmark 9
482157
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.1
80
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
70
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
79
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
87
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2023 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A34 5G могут отличаться в зависимости от региона.