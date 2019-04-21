Samsung Galaxy A40
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран больших размеров с высоким разрешением
- Современный дизайн
- Отличная сверхширокоугольная камера
- Оптимизированное программное обеспечение
- Есть сканер лица
- Samsung Pay Mini вместо полноценного функционала
- Корпус сильно царапается — собирается много отпечатков
- Только один вариант памяти — 64 ГБ
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.9 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|437 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|85.5%
Тесты дисплея
Гаджет имеет отличный экран с разрешением 1080 на 2340 точек. Полезная площадь большая (почти 86%), физическое разрешение тоже, за счет чего экран кажется безграничным, а изображение четким. Это Super AMOLED дисплей, который предлагает контрастную картинку, но цвета могут показаться слишком яркими.
Дизайн и корпус
|Высота
|144.4 мм
|Ширина
|69.2 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|140 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Samsung Galaxy A40 может похвастаться красивым внешним видом, однако пластиковый корпус с зеркальной поверхностью легко царапается. Благодаря своей вытянутой форме уверенно лежит в руке, и его сложно случайно выронить.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7904
|Архитектура
|2 ядра по 1.77 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1770 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G71
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|770 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Самсунг А40 получил не самую новую начинку, но нельзя сказать, что он “тормозит”. Приложения открываются без видимых задержек, фотографии и видеоролики запускаются мгновенно. А 4 ГБ оперативной памяти для повседневных задач более чем достаточно.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|14.6 ГБ
Батарея
|Объем
|3100 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|2 (16 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|25 мегапикселей
|Разрешение фото
|5984 x 4140
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|25 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.49 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.34 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Samsung Galaxy A40
FAQ - Ответы на частые вопросы
Когда Samsung A40 появится в России?
- Пока Samsung не сообщает о точных сроках релиза, но смартфон с номером модели SM-A405F уже начал появляться в европейских странах. По нашей информации новинка будет доступна уже в конце апреля этого года.
Есть ли в комплекте наушники?
- В комплекте с Galaxy A40 идут фирменные наушники южнокорейской компании. Это обычная гарнитура, которую можно использовать для разговоров по телефону.
Доступны ли для этого смартфона чехлы и защитные стекла? Где их можно приобрести?
- Samsung предлагает собственные аксессуары для этой модели, но вы всегда можете обратиться к сторонним производителям. Чехлы и и защитные стекла для Galaxy доступны практически в любом онлайн-магазине мобильной техники.
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Galaxy A40 против Galaxy A30
- Galaxy A40 против Galaxy A50
- Galaxy A40 против Mi 9 SE
- Galaxy A40 против P30 Lite
- Galaxy A40 против Mi A3
- Galaxy A40 против Galaxy A30s
- Galaxy A40 против Redmi Note 8
- Galaxy A40 против Redmi Note 8T
- Galaxy A40 против Galaxy A51
- Galaxy A40 против P40 Lite
- Galaxy A40 против Galaxy M21
- Galaxy A40 против Galaxy A41
- Galaxy A40 против Galaxy A31
- Galaxy A40 против Redmi Note 9