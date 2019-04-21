Когда Samsung A40 появится в России?

- Пока Samsung не сообщает о точных сроках релиза, но смартфон с номером модели SM-A405F уже начал появляться в европейских странах. По нашей информации новинка будет доступна уже в конце апреля этого года.

Есть ли в комплекте наушники?

- В комплекте с Galaxy A40 идут фирменные наушники южнокорейской компании. Это обычная гарнитура, которую можно использовать для разговоров по телефону.

Доступны ли для этого смартфона чехлы и защитные стекла? Где их можно приобрести?

- Samsung предлагает собственные аксессуары для этой модели, но вы всегда можете обратиться к сторонним производителям. Чехлы и и защитные стекла для Galaxy доступны практически в любом онлайн-магазине мобильной техники.