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Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A40
Дисплей
69
Производительность
32
Батарея
59
Камера
57
Итоговая оценка
60
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран больших размеров с высоким разрешением
  • Современный дизайн
  • Отличная сверхширокоугольная камера
  • Оптимизированное программное обеспечение
  • Есть сканер лица
  • Samsung Pay Mini вместо полноценного функционала
  • Корпус сильно царапается — собирается много отпечатков
  • Только один вариант памяти — 64 ГБ

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А40
69

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 437 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
543 нит

Гаджет имеет отличный экран с разрешением 1080 на 2340 точек. Полезная площадь большая (почти 86%), физическое разрешение тоже, за счет чего экран кажется безграничным, а изображение четким. Это Super AMOLED дисплей, который предлагает контрастную картинку, но цвета могут показаться слишком яркими.

53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A40
Инфо
Высота 144.4 мм
Ширина 69.2 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 140 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.5%

Samsung Galaxy A40 может похвастаться красивым внешним видом, однако пластиковый корпус с зеркальной поверхностью легко царапается. Благодаря своей вытянутой форме уверенно лежит в руке, и его сложно случайно выронить.

32

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А40 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904
Архитектура 2 ядра по 1.77 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1770 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-G71
GPU-ядер 2
Частота GPU 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1374
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4114
Geekbench 5 (одноядерный)
265
Geekbench 5 (многоядерный)
960
AnTuTu Benchmark 7
107915
AnTuTu Benchmark 8
122396

Самсунг А40 получил не самую новую начинку, но нельзя сказать, что он “тормозит”. Приложения открываются без видимых задержек, фотографии и видеоролики запускаются мгновенно. А 4 ГБ оперативной памяти для повседневных задач более чем достаточно.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0
Размер системы из коробки 14.6 ГБ
59

Батарея

Характеристики
Объем 3100 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:05 ч.
Время просмотра видео
10:58 ч.
Время разговора (3G)
20:38 ч.
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A40
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 2 (16 МП + 5 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 5984 x 4140
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
71

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
66.2 дБ
Музыка
67.5 дБ
Звонок
72.8 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A40 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A40

FAQ - Ответы на частые вопросы

Когда Samsung A40 появится в России?

- Пока Samsung не сообщает о точных сроках релиза, но смартфон с номером модели SM-A405F уже начал появляться в европейских странах. По нашей информации новинка будет доступна уже в конце апреля этого года.

Есть ли в комплекте наушники?

- В комплекте с Galaxy A40 идут фирменные наушники южнокорейской компании. Это обычная гарнитура, которую можно использовать для разговоров по телефону.

Доступны ли для этого смартфона чехлы и защитные стекла? Где их можно приобрести?

- Samsung предлагает собственные аксессуары для этой модели, но вы всегда можете обратиться к сторонним производителям. Чехлы и и защитные стекла для Galaxy доступны практически в любом онлайн-магазине мобильной техники.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (745 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (27)

Опытный 08 октября 2020 14:44
У меня с ним проблемы интернет очень медленный и не стабильный по сравнению с а 51 в селе симки пробовал Мегафон МТС Билайн
0 Ответить
Валодя 13 сентября 2020 08:07
После обновление верхний микрофон не работает что делать ?
0 Ответить
Ярослав 28 мая 2020 17:20
Очень хороший телефон. После хонора 7с могу выделить плюсы и минусы данного телефона + очень яркий, цветастый и большой экран. Самсунговский суперамолед это ооооочень крутая вещь + качество сборки. Очень качпственно собрано, никаких скрипов, потрескиваний. Также очень приятный пластик сзади и скругление рамок экрана (хоть он и позиционируется как безрамочный, но все таки рамки небольшие у него есть) + мощность и плавность. Телефон просто летает! Все менюшки приложений и раб. Экран просто летают! Тянет требовательные инры очень хорошо. + Камеры. Очень хорошие камеры. Изображение доже более детализированное, чем на хоноре! И ещё много плюсов Есть также ооочень маленькие минусы Первый минус это немного притупленный отпечаток. На старом телефоне я на мнговение прикладываю палец и он сразу включает экран. На этом же телефоне также, толкьо перед включением экрана телефон думает пол секунды или вообще полторы секунды, прежде чем включить экран. Второй минус это динамики. Они не самые громкие. На хоноре и то лвчше были. Динамики здесь менее качественные, менее бассистые. Третий минус это лоток сим карт. Он не спервого раза вставляется. Но в нем можно вставить 2 симки и 1 сд. Ну вроде все, если еще что то найду, обязательно напишу. А модераторам сайта и создателю сайта добра и радости :3
+1 Ответить
Руслан 01 мая 2020 08:09
Телефон не рекоминдуется покупать детям так как Super moled экран очень хрупкий если он упадет то все минус экран , а матрица стоит 14000 тыс руб и экран 10000, лучше купить а 10с один фиг дети сломают
+10 Ответить
Руслан 30 марта 2020 16:48
А как он ловит вайфай через две стены не лагает.
+35 Ответить
Arten 19 марта 2020 20:58
Подскажите пожалуйста можно ли синхронизировать телефонную книгу с какой либо соц сетью для изображения фото в телефонеой книге?
+7 Ответить
vovan2207 17 марта 2020 08:18
Samsung A40 пользуюсь с начала марта месяца, отличный телефон во всем ,не лопата ,шустрый ,фото видео ,адаптивный дисплей к окружающей среде ,яркость сама регулируется с датчиком освещенности дома и на улице,батарея 3100 мAh ,быстрая зарядка память 4гб - брать однозначно не пожалеете,я не жалею он стоит этих денег,тем более корейская сборка не китайская фигня!
+19 Ответить
Игорь 23 декабря 2019 21:27
Есть ли на этом телефоне 3 слота(2 для сим карт + 1 для карты памяти)?
+81 Ответить
Валера 01 февраля 2020 15:06
Да, именно так. Слева вытаскивается панелька под две симки и одну карту памяти.
0 Ответить
Любовь 15 декабря 2019 17:58
Есть ли в телефоне функция байпас?
+41 Ответить
Светлана 26 ноября 2019 15:00
помогитееее! после обновления исчезли кнопки навигации. квадратик "домой" и стрелочка "назад". появились 3 полоски внизу. очень неудобно. как их вернуть назад?
+63 Ответить
Антон 27 ноября 2019 18:40
В настройках можно поменять
+10 Ответить
Артур 08 декабря 2019 13:31
Светлана привет!Зайди в Настройки
+10 Ответить
Юлия 05 октября 2019 18:32
Телефоном пользуюсь месяц, из недостатков только быстро разряжается. Но и заряжается очень быстро) 3 дня назад уронила в лужу целиком секунд на 15, думала всё, но он как не в чем ни бывало)
+16 Ответить
Ярослав 28 мая 2020 17:01
Корейцы делают вещи)
0 Ответить
Елена 24 августа 2019 01:55
Ребят, так что же делать с этими всеми недостатками, например, с динамиком? Что говорить в сервисном центре? Этот датчик тоже.. Хочется сдать телефон.
-8 Ответить
Елена 21 августа 2019 12:31
всем привет! подскажите пожалуйста, есть ли возможность изменить он в сообщениях(смс). телефон А40 приобрели для мамы, а там голубой фон, её глазкам тяжело этот цвет. заранее спасибо
+23 Ответить
Ярослав 28 мая 2020 17:01
Темнуая тема в андроиде есть в 9. Поставьте её
0 Ответить
Винни 07 августа 2019 15:25
Аппарат огонь! То что пишут о его минусах все это шляпа! Минусов нет вообще ! И цена очень даже приятная !
+18 Ответить
Руслан 15 марта 2020 16:56
Винипух ты невидеш недостатки это не значит что их там нет.
+10 Ответить
Дамир 23 июля 2019 10:25
Только у меня разъём 3.5 какой-то большой? Наушники зинхаер которые плотно входят в нексус 5 в а-40 просто болтаются и радио что есть в телефоне их просто не видит.
0 Ответить
Ирина 21 июля 2019 21:27
Спасибо за полезную информацию об А 40.Купила вчера впервые смартфон после раскладушки(пользовалась лет пять). В первую очередь привлек размер. Для защиты приобрела фирменный чехол-книжку. Не будет ли корпус больше нагреваться в чехле?
+12 Ответить
Ярослав 28 мая 2020 17:03
Корпус грееется, если играть в какието тяжелые игры, я сам проверил. Но я не думаю, что вы будете в тяжелые игры играть. В повседневном использовании телефон очень слаюо греется, так что в чехле он не будет нагреваться.
0 Ответить
Акбаян 27 июня 2020 20:49
Здаствуйте у меня тоже самое самсунг 40 сильно нагреваеться вроде телефон новый всего я купила 2 недели назад
+3 Ответить
Азамат 19 июля 2019 06:05
Акум очень слабый. Приходится заряжать несколько раз в день. За ночь батарея теряет 10 % при выключенной вай фай сети, моб. данных и блютуз. Бывает долго думает когда открываешь контакты. Динамики слабые. Купил из-за компактности, удобно сидит в руке. Пользуюсь первую неделю, и уже такие впечатления после Huawei P8 lite. Думаю, вышеперечисленные минусы одни из главных критерий при выборе нового телефона.
-2 Ответить
Ярослав 28 мая 2020 17:05
Аккум довольно сильный на самом деле. Играю в разные ооочень тяжелые игры и он разряжает 20 процентов за час. Заряжать несколько раз в день не приходится, почему у вас так? Асчет жинамиков ,,да, они довольно слабые, но для повседнева достаточно
0 Ответить
Сергей 14 июля 2019 18:47
Слабый аккумулятор и хлипкий царапающийся корпус сводят на нет плюсы в остальном весьма неплохого смартфона. Экран замечательный, процессора и оперативки под типовые обывательские потребности хватает.
+7 Ответить
Сергей 18 июня 2019 13:48
Тупит с двумя симками то связь пропадет то инет.
+1 Ответить
Не важно 17 июня 2019 21:05
Датчик приближения отвратительный!!! Пока с кем то разговариваю по телефону , телефон успевает и блютуз включить и в галерею зайти и т.д и т.п , короче не довольна аппаратом
+2 Ответить
Ирина 05 июня 2019 08:09
Очень тяжело сфокусировать изображение по основной камере(-), зарядка быстро кончается(-), но и быстро заряжается(+), хочется свой Redmi Note 4 назад, он был лучше
0 Ответить
Александр 18 мая 2019 22:30
Акум вообще слабак, на день не хватает, если где-нибудь в ВК поползать пол часика
+2 Ответить
Александр 18 мая 2019 21:55
Красивый это ДА. Удобный ДА. Но не очень быстрый, был рэдми нот 4, так тот летал как пуля. А этот Самсунг тормозной немного!
+2 Ответить
Момент 08 мая 2019 09:47
Gslaxy A40 защищен ли от воды ?
+18 Ответить
Данчо 01 мая 2020 09:55
нет, водонепроницаемости нету , написано там
+1 Ответить
Данчо 01 мая 2020 09:56
телефон очень понравлся, говорят тормозит, но нет летит, и красивый)
+5 Ответить
Виктория 03 мая 2019 13:45
Очень довольна смартфоном этой модели.
-13 Ответить
Yoko 23 апреля 2019 11:54
Какой брать лучше а40 или а50 смотря по цене и качестве
-3 Ответить
Мария 21 апреля 2019 17:11
Здравствуйте! Есть ли возможность вставить карту памяти?
+5 Ответить
Федя 13 февраля 2020 18:11
Да, в стоте сим-карт
0 Ответить
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