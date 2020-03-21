Тесты автономности

Несъемный источник питания этого телефона не доставляет хлопот, хотя в корпус таких габаритов можно было поместить более емкий. Можете быть уверенными, что он проработает целый рабочий день в активном режиме использования. В играх аккумулятор разряжается заметно быстрее, но это компенсирует быстрая зарядка на 15 Вт, которая идет в комплекте.