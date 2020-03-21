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Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A41
Дисплей
76
Производительность
37
Батарея
72
Камера
65
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Super AMOLED дисплей с FHD-разрешением
  • Встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев
  • 48-мегапиксельная камера
  • Влагозащищенный корпус
  • Маленький аккумулятор
  • Старая память eMMC 5.1

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А41
76

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 431 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.9%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
616 нит

Samsung Galaxy A41 оснастили относительно небольшим 6.1-дюймовым дисплеем. Это AMOLED-панель с высокой плотностью пикселей, что гарантирует чуть ли не идеально четкую картинку. Яркость у него тоже на достойном уровне, как и контрастность.

56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A41
Инфо
Высота 149.9 мм
Ширина 69.8 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 152 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Красный, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.9%

Смартфон выполнен в традициях серии, поэтому имеет полностью пластиковый корпус и только экран защищен стеклом. Такое решение обеспечивает достойную устойчивость к ударам, однако пластик быстро царапается.

37

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А41 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio P65
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 1.7 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2
GPU-ядер 2
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1701
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6003
Geekbench 5 (одноядерный)
304
Geekbench 5 (многоядерный)
1209
AnTuTu Benchmark 7
108216
AnTuTu Benchmark 8
171234

В плане производительности смартфон ведет себя прогнозировано, поскольку имеет средний по мощности процессор. У него также установлено 4 ГБ оперативной памяти, что является минимумом для этого ценового сегмента. Игры работают хорошо, хотя с самыми требовательными наблюдаются проблемы, поэтому приходится снижать качество графики.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI One UI 2.1
Размер системы из коробки 18.9 ГБ

Android 10 и One UI 2 хорошо ладят друг с другом, что бросается в глаза после нескольких минут использования смартфона. Программное обеспечение практически никогда не тормозит, глюков не наблюдается. Над интерфейсом трудились долго, так что значки и анимация выглядят отлично.

72

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:32 ч.
Время просмотра видео
16:08 ч.
Время разговора (3G)
24:02 ч.

Несъемный источник питания этого телефона не доставляет хлопот, хотя в корпус таких габаритов можно было поместить более емкий. Можете быть уверенными, что он проработает целый рабочий день в активном режиме использования. В играх аккумулятор разряжается заметно быстрее, но это компенсирует быстрая зарядка на 15 Вт, которая идет в комплекте.

65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A41
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Здесь используется неплохая 48-мегапиксельная камера с возможностью записи 4K-видео. Из-за слабой стабилизации картинка нередко искажается. Фронтальная снимает еще хуже, поскольку она еще более требовательна к хорошему уровню освещения.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 40(2300), 41(2500)

Смартфон имеет полноценный набор беспроводных технологий, одна из которых сильно упрощает жизнь. Речь идет о модуле NFC, обеспечивающий работу бесконтактных платежей.

76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A41 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A41

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (265 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (8)

Александр 26 сентября 2020 12:12
Смартфон не снимает в 4к, только fulĥd 1080
+7 Ответить
Иван 26 сентября 2020 13:01
Вы правы, там действительно нет возможности записи 4K-видео.
+1 Ответить
isi 09 сентября 2020 13:43
Почему не кто не интересуется показателями излучения SAR
+11 Ответить
Алексей 25 сентября 2020 12:22
Для -isi-Мало кто не знает что такое излучение SAR по этому и не интересуется. для -ёжика-"телефон классный за такие деньги такой аппарат- большая удача." лично я в шоке от всех кто так думает , телефон это телефон, звонок смс спонтанное фото среднего качества . Погоня за пикселями за гиги байтами это как минимум глупо, нужны пиксели купи фотоаппарат, нужны байты купи компот ёр
+5 Ответить
Сергей 05 сентября 2020 10:15
Хороший вариант из компактных телефонов
+6 Ответить
Андрей 02 сентября 2020 11:22
После старого айфона се говно. Не адекватная работа почти всех функций телефона разочарован
0 Ответить
Тоха 10 октября 2020 18:52
Почему неадекватная работа? У меня всё на нём отлично работает.
+1 Ответить
добрый ёжик 27 августа 2020 20:24
телефон классный за такие деньги такой аппарат- большая удача.
+1 Ответить
Abdul 29 апреля 2020 22:16
За такой компактный телефон 3500 mah батарея много, а не маленький, исправтье ошибку)
+96 Ответить
ВАСЯ 14 сентября 2020 21:00
3500 МАЛО ПО ОТНОШЕНИЮ К 5020 МА.Ч
0 Ответить
Максимус 24 апреля 2020 18:13
Ошибка в габаритах. 149.9 x 69.8 x 7.9
+47 Ответить
Андрей 25 апреля 2020 13:58
Вы правы, уже исправили!
+14 Ответить
galaxys12 21 марта 2020 10:59
А он будет в России продаваться ?
+33 Ответить
Кот 03 апреля 2020 12:37
Иногда. Что за тупые вопросы!?
+47 Ответить
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