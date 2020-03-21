Samsung Galaxy A41
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Super AMOLED дисплей с FHD-разрешением
- Встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев
- 48-мегапиксельная камера
- Влагозащищенный корпус
- Маленький аккумулятор
- Старая память eMMC 5.1
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|431 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.9%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Samsung Galaxy A41 оснастили относительно небольшим 6.1-дюймовым дисплеем. Это AMOLED-панель с высокой плотностью пикселей, что гарантирует чуть ли не идеально четкую картинку. Яркость у него тоже на достойном уровне, как и контрастность.
Дизайн и корпус
|Высота
|149.9 мм
|Ширина
|69.8 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|152 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Красный, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Смартфон выполнен в традициях серии, поэтому имеет полностью пластиковый корпус и только экран защищен стеклом. Такое решение обеспечивает достойную устойчивость к ударам, однако пластик быстро царапается.
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio P65
|Архитектура
|2 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 1.7 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MC2
|GPU-ядер
|2
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
В плане производительности смартфон ведет себя прогнозировано, поскольку имеет средний по мощности процессор. У него также установлено 4 ГБ оперативной памяти, что является минимумом для этого ценового сегмента. Игры работают хорошо, хотя с самыми требовательными наблюдаются проблемы, поэтому приходится снижать качество графики.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2.1
|Размер системы из коробки
|18.9 ГБ
Android 10 и One UI 2 хорошо ладят друг с другом, что бросается в глаза после нескольких минут использования смартфона. Программное обеспечение практически никогда не тормозит, глюков не наблюдается. Над интерфейсом трудились долго, так что значки и анимация выглядят отлично.
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Несъемный источник питания этого телефона не доставляет хлопот, хотя в корпус таких габаритов можно было поместить более емкий. Можете быть уверенными, что он проработает целый рабочий день в активном режиме использования. В играх аккумулятор разряжается заметно быстрее, но это компенсирует быстрая зарядка на 15 Вт, которая идет в комплекте.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|25 мегапикселей
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Здесь используется неплохая 48-мегапиксельная камера с возможностью записи 4K-видео. Из-за слабой стабилизации картинка нередко искажается. Фронтальная снимает еще хуже, поскольку она еще более требовательна к хорошему уровню освещения.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 40(2300), 41(2500)
Смартфон имеет полноценный набор беспроводных технологий, одна из которых сильно упрощает жизнь. Речь идет о модуле NFC, обеспечивающий работу бесконтактных платежей.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
Цены на Samsung Galaxy A41
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