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Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A51 5G
Дисплей
73
Производительность
63
Батарея
78
Камера
74
Итоговая оценка
74
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличный экран без намека на пикселизацию
  • Процессор с современной архитектурой - высокая производительность
  • Неплохая камера с сверхширокоугольной и макро оптикой
  • Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев
  • Есть поддержка 5G
  • Аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой
  • Не самая быстрая зарядка в своем сегменте
  • Камера слабо снимает в условиях недостаточного освещения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А51 5G
73

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.2%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
642 нит
59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A51 5G
Инфо
Высота 158.9 мм
Ширина 73.6 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 187 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.2%

Samsung Galaxy A51 5G имеет привлекательный внешний вид с оригинальным рисунком на задней панели. Спереди смартфон имеет круглый вырез для фронтальной камеры, поэтому его легко узнать среди многих других телефонов. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев, который работает без нареканий.

63

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А51 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 980
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A77), 6 ядер по 1.8 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Mali-G76 MP5
GPU-ядер 5
Частота GPU 700 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3054
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7368
Geekbench 5 (одноядерный)
687
Geekbench 5 (многоядерный)
1843
AnTuTu Benchmark 7
286083
AnTuTu Benchmark 8
314390
80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI One UI 2.0
Размер системы из коробки 22.7 ГБ

Программное обеспечение здесь вполне стандартное для смартфонов Galaxy. Производитель установил операционную систему Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0. Она работает хорошо, без явных зависаний и подтормаживаний.

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Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:05 ч.
Быстрая зарядка Да (40% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:30 ч.
Время просмотра видео
18:35 ч.
Время разговора (3G)
22:15 ч.
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Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A51 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6560 x 4928
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

В плане фотографирования телефон ведет себя вполне предсказуемо. У него не очень большая апертура (f/2.0), поэтому в большинстве случаев вечерние снимки получаются размазанными. Фронтальная камера тоже снимает не идеально, кадры выходят перенасыщенными.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
3G сети UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.55 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A51 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A51 5G

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (61 голосов)

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