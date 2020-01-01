В плане фотографирования телефон ведет себя вполне предсказуемо. У него не очень большая апертура (f/2.0), поэтому в большинстве случаев вечерние снимки получаются размазанными. Фронтальная камера тоже снимает не идеально, кадры выходят перенасыщенными.