Samsung Galaxy A52 Дисплей 82 Производительность 52 Батарея 79 Камера 74 Итоговая оценка 72 Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Контрастный Super AMOLED дисплей с повышенной частотой 90 Гц

Камера с оптическим стабилизатором

Процессор от Qualcomm имеет хорошую производительность и энергоэффективность

Влагозащищенный корпус

Оснащен стереодинамиками Гибридный лоток под SIM-карту

Рамка и задняя крышка сделаны из пластика, который быстро царапается

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А52

82 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.5 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 405 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 84.9% Особенности - Always-On Display Максимальная яркость 809 нит

66 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A52 Высота 159.9 мм Ширина 75.1 мм Толщина 8.4 мм Вес 189 граммов Водонепроницаемость IP67 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Белый, Розовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.9%

52 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси А52 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Макс. частота 2300 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76) Кэш L3 1 МБ Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 618 Частота GPU 750 МГц FLOPS ~435 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 553 Geekbench 5 (многоядерный) 1726 AnTuTu Benchmark 8 286650

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI One UI 3.1

79 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 25 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)

74 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy A52 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

80 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Одновременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 15 Поддержка 5G Нет

95 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Ожидается Уровень излучения SAR для головы 0.35 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A52 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A52