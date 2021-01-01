Samsung Galaxy A52
Дисплей
82
Производительность
52
Батарея
79
Камера
74
Итоговая оценка
72
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Контрастный Super AMOLED дисплей с повышенной частотой 90 Гц
- Камера с оптическим стабилизатором
- Процессор от Qualcomm имеет хорошую производительность и энергоэффективность
- Влагозащищенный корпус
- Оснащен стереодинамиками
- Гибридный лоток под SIM-карту
- Рамка и задняя крышка сделаны из пластика, который быстро царапается
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А52
82
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|Особенности
|- Always-On Display
Максимальная яркость
809 нит
66
Дизайн и корпус
|Высота
|159.9 мм
|Ширина
|75.1 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Белый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.9%
52
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Макс. частота
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
|Кэш L3
|1 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Частота GPU
|750 МГц
|FLOPS
|~435 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
553
Geekbench 5 (многоядерный)
1726
AnTuTu Benchmark 8
286650
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 3.1
79
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
74
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
80
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|15
|Поддержка 5G
|Нет
95
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Уровень излучения SAR для головы
|0.35 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.84 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A52 могут отличаться в зависимости от региона.