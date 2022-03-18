Samsung Galaxy A53 5G Дисплей 88 Производительность 49 Батарея 85 Камера 75 Итоговая оценка 73 Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки 120 Гц создают эффект высокой плавности работы смартфона

64-мегапиксельная камера оснащена оптическим стабилизатором

Защищен от влаги по стандарту IP67

Основная и фронтальная камеры могут записывать 4K-видео

Батарея может заряжаться от 25-ваттного адаптера питания Нет 3.5 мм аудиоразъема и зарядного устройства в комплекте

Вместо физического используется виртуальный датчик приближения

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А53 5G

88 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.5 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 405 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 85.4% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

67 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A53 5G Высота 159.6 мм Ширина 74.8 мм Толщина 8.1 мм Вес 189 граммов Водонепроницаемость IP67 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Персиковый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.4%

49 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси А53 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Samsung Exynos 1280 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 5 нанометров Графика Mali-G68 Частота GPU 1000 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 743 Geekbench 5 (многоядерный) 1899

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI One UI 4.1

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 25 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

75 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy A53 5G Основная камера Матрица 64 мегапикселя Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6464 x 4864 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

87 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A53 5G могут отличаться в зависимости от региона.