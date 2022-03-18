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Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A53 5G
Дисплей
88
Производительность
49
Батарея
85
Камера
75
Итоговая оценка
73
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • 120 Гц создают эффект высокой плавности работы смартфона
  • 64-мегапиксельная камера оснащена оптическим стабилизатором
  • Защищен от влаги по стандарту IP67
  • Основная и фронтальная камеры могут записывать 4K-видео
  • Батарея может заряжаться от 25-ваттного адаптера питания
  • Нет 3.5 мм аудиоразъема и зарядного устройства в комплекте
  • Вместо физического используется виртуальный датчик приближения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А53 5G
88

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
67

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A53 5G
Высота 159.6 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 189 граммов
Водонепроницаемость IP67
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Персиковый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.4%
49

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А53 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1280
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G68
Частота GPU 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
743
Geekbench 5 (многоядерный)
1899
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI One UI 4.1
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
75

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A53 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A53 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (6 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A51 против Galaxy A53 5G
2. Galaxy S20 FE против Galaxy A53 5G
3. Galaxy A32 против Galaxy A53 5G
4. Galaxy A52 5G против Galaxy A53 5G
5. Galaxy A72 против Galaxy A53 5G
6. Galaxy A52s 5G против Galaxy A53 5G
7. Galaxy M52 5G против Galaxy A53 5G
8. Galaxy S21 FE 5G против Galaxy A53 5G
9. Galaxy S22 против Galaxy A53 5G
10. Galaxy A33 5G против Galaxy A53 5G
11. Galaxy A73 5G против Galaxy A53 5G

Отзывы (2)

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Leon 19 марта 2022 08:00
Там ip67. Исправьте плиз
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Сергей 19 марта 2022 15:28
Благодарим, что заметили. В характеристиках указали правильно, а в достоинствах ошиблись.
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Даниил 18 марта 2022 18:16
Из коробки убрали блок питания!
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Сергей 19 марта 2022 15:39
Убрали, но не во всех странах.
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