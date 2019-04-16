Samsung Galaxy A70
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Безграничный Super AMOLED экран
- Качественная сборка корпуса
- Отличная двойная портретная и сверхширокоугольная камера
- Мощная начинка — по плечу любые задачи
- Интегрированный в дисплей сканер отпечатков пальцев
- Быстрая 25-ваттная зарядка
- Нет влагозащиты
- Высокая стоимость
- Отсутствует беспроводная зарядка
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|86%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|164.3 мм
|Ширина
|76.7 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Samsung Galaxy A70 получился одним из самых красивых смартфонов на рынке, но в то же самое время его корпус непрактичный. Он имеет глянцевое покрытие, которое быстро теряет блеск из-за многочисленных отпечатков пальцев на поверхности.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 675
|Архитектура
|2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460 Gold), 6 ядер по 1.7 ГГц (Kryo 460 Silver)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 612
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Сильной стороной устройства является внутренняя начинка. Она состоит из быстрого чипсета Snapdragon 675, показывающий большие результаты в синтетических бенчмарках среди своих конкурентов. За счет этого Самсунг А70 легко справляется не только с любыми играми, но и с 4K-видео.
Даже самая дешевая модель с 6 ГБ оперативной памяти предложит высокий уровень многозадачности. Смартфон способен держать в памяти более 10 запущенных приложений, включая топовые игры.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6500 x 4920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (32 МП + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 32 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.35 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.48 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Samsung Galaxy A70
FAQ - Ответы на частые вопросы
Защищен ли смартфон от воды?
- Нет, смартфон Самсунг А70 нельзя погружать в воду, поскольку конструкция не предусматривает этого. Производитель отказался от привычной влагозащиты, как на флагманских моделях или более старых линейки A по стандарту IP68.
Есть ли здесь аудиоразъем 3.5 мм?
- Большинство смартфонов компании Samsung по-прежнему имеют аналоговый аудиоразъем 3.5 мм для подключения наушников, и Samsung A70 не является исключением. Он находится слева от порта USB Type-C, по которому осуществляется процесс зарядки.
Можно ли установить карту памяти отдельно от двух SIM?
- Да, в телефоне три слота для одной карты памяти и двух SIM-карт, поэтому вам не придется выбирать, если будет необходимо расширить встроенный накопитель.
Оценка пользователей
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