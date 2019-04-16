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Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70
Дисплей
69
Производительность
47
Батарея
80
Камера
65
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Безграничный Super AMOLED экран
  • Качественная сборка корпуса
  • Отличная двойная портретная и сверхширокоугольная камера
  • Мощная начинка — по плечу любые задачи
  • Интегрированный в дисплей сканер отпечатков пальцев
  • Быстрая 25-ваттная зарядка
  • Нет влагозащиты
  • Высокая стоимость
  • Отсутствует беспроводная зарядка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А70
69

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 86%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
606 нит
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A70
Инфо
Высота 164.3 мм
Ширина 76.7 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 183 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86%

Samsung Galaxy A70 получился одним из самых красивых смартфонов на рынке, но в то же самое время его корпус непрактичный. Он имеет глянцевое покрытие, которое быстро теряет блеск из-за многочисленных отпечатков пальцев на поверхности.

47

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А70 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460 Gold), 6 ядер по 1.7 ГГц (Kryo 460 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 612
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2476
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5742
Geekbench 5 (одноядерный)
480
Geekbench 5 (многоядерный)
925
AnTuTu Benchmark 7
168223
AnTuTu Benchmark 8
203494

Сильной стороной устройства является внутренняя начинка. Она состоит из быстрого чипсета Snapdragon 675, показывающий большие результаты в синтетических бенчмарках среди своих конкурентов. За счет этого Самсунг А70 легко справляется не только с любыми играми, но и с 4K-видео.

Даже самая дешевая модель с 6 ГБ оперативной памяти предложит высокий уровень многозадачности. Смартфон способен держать в памяти более 10 запущенных приложений, включая топовые игры.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0
80

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:24 ч.
Время просмотра видео
17:35 ч.
Время разговора (3G)
37:50 ч.
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A70
Основная камера
Матрица 32 мегапикселя
Разрешение фото 6500 x 4920
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (32 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 32 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
74

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
67.8 дБ
Музыка
68.8 дБ
Звонок
80.7 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A70 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A70

FAQ - Ответы на частые вопросы

Защищен ли смартфон от воды?

- Нет, смартфон Самсунг А70 нельзя погружать в воду, поскольку конструкция не предусматривает этого. Производитель отказался от привычной влагозащиты, как на флагманских моделях или более старых линейки A по стандарту IP68.

Есть ли здесь аудиоразъем 3.5 мм?

- Большинство смартфонов компании Samsung по-прежнему имеют аналоговый аудиоразъем 3.5 мм для подключения наушников, и Samsung A70 не является исключением. Он находится слева от порта USB Type-C, по которому осуществляется процесс зарядки.

Можно ли установить карту памяти отдельно от двух SIM?

- Да, в телефоне три слота для одной карты памяти и двух SIM-карт, поэтому вам не придется выбирать, если будет необходимо расширить встроенный накопитель.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (788 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (22)

Мухаммадсодик 25 июля 2020 16:15
У меня есть вопрос Тут написано что это устройство ( Samsung galaxy A70 имеет СКАНЕР РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦА, это по моему как у iPhone X и 11 версии так ли? Я использую iPhone 11pro и в нём есть такой сканер лица, и он без проблем распознаёт даже и в темноте, Пожалуйста подскажите тут тоже имеется ввиду такой датчик?
+2 Ответить
Саша 03 апреля 2020 19:27
Отличный телефон. Камера после обновления - супер. Остальными функциями тоже доволен. Жал что воду уронил. Второе неделе ищу запчасти отвечаюший за питание.
+8 Ответить
Александр 22 февраля 2020 20:05
Кто-нибудь знает, как на смартфоне samsung galaxy a70 сделать камерой кадр с заявленным разрешением 6500x4920? Сколько я ни пытался, больше 4032x1816 пикселей кадры не выходят. Уже месяц мучаюсь. Подскажите, пожалуйста.
+83 Ответить
Андрей 24 марта 2020 17:37
Надо выбрать 3:4 32MP
+1 Ответить
Джорж 10 февраля 2020 22:39
Х/з почитал я комменты и не знаю чего ожидать (через недельку должен в руки попасть) одни пишут камера не очень, другие пишут бесподобно. 32 млн. пикселей может быть дырявой, да и цена в 30 рублей не малая. пофиг, назло буду пользоваться-брат подарил.
+16 Ответить
Самсянг FOREVER 26 ноября 2019 21:18
Одна из лучших моделей Дорого? НЕТ 30 000 отдал и вообще не жалею телефон просто летает Игры тянет любые, видео 4к смотрю плавно без всяких лагов глюков. Регулярно обновляю все приложения, в том числе СИСТЕМНЫЕ сами понимаете обновления ускоряют телефон ну уж никак не замедляют И ПАМЯТКА ДЛЯ ТЕХ КТО ЧИТАЕТ ОТЗЫВЫ ЕЩЕ НЕ КУПИВ ТЕЛЕФОН 1. Кретины которые пишут, что телефон отстой, просто купили брак, и не удосужились его обменять (самые умные че тут) 2. Научитесь после покупки телефона сесть на 1 час хотябы и полностью прошарить настройки, подстроить телефон под себя, и тогда будете счастливы. 3. Телефон не живет своей жизнью, просто САМЫЕ УМНЫЕ не отключают автообновление и Always on display 4. Если для вас важна производительность, скорость, и плавность работы телефона, а также возможность его полного кастомизирования, то я РЕАЛЬНО СОВЕТУЮ SAMSUNG A70.
+52 Ответить
Афсал 29 ноября 2019 12:49
Все верно я с тобой согласен.
+14 Ответить
Елена 07 декабря 2019 19:30
А почему надо отключать активный дисплей?
+98 Ответить
константин 16 ноября 2019 12:31
Все вы хаяте этот телефон. Я купил его в начале ноября. Сразу прилетело обновление Всего, в том числе и камеры. Попробуйте снять видео в ускоренном и тд. режиме! У меня был хуавей п30 про, но никто такой замедленной съёмки не выдавал.А70 -это класс.
+26 Ответить
Людмила 05 ноября 2019 05:53
Телефон ужасный. Живет своей собственной жизнью.. без меня. Хочет включается или выключается. При разговоре экран не блокируется. Набираются цыфры, включается громкая связь пугая окружающих и меня .😃 Короче натерпелась я с ним за месяц! Пойду сдавать в ремонт по гарантии.
0 Ответить
Полина 15 октября 2019 15:08
Данная модель, просто кошмар для пользователей, купила его в мае 2019 и жалею. Камера никакая, при разговоре блокировка не срабатывает. При блокировке экран, перестал тухнуть и это стало проблемой, так как батарея греется и разряжается очень быстро, как при использовании. Решить эту проблему пока не удалось, сброс настроек не помог. Вирусов нет, это дефект данной модели.
+12 Ответить
Антон 06 ноября 2019 12:41
Была такая же проблема. Просто почистил зубочисткой usb разъем
+5 Ответить
Вася 28 декабря 2019 12:07
Вас слушают, две основные причины, греется батарея и быстро разряжается (как вариант)
+22 Ответить
Виктория 11 октября 2019 16:52
Не могу найти, где установить блокировку экрана во время разговора.
+17 Ответить
Пользователь 08 октября 2019 12:34
отличный смартфон! купил и не жалею потраченных денег)))
+12 Ответить
Санек 01 октября 2019 21:50
Я думал чтото сверх естественное,а он оббыкновенный аппарат,но классный...я кайфую.самсунг а 70
+8 Ответить
Неважно 30 августа 2019 10:08
В списке гибридный слот ошибка он может одновременно 2 симки поддерживать и флэшку
+9 Ответить
Ростислав 13 июля 2019 17:45
WI-FI всех устраивает? Ношу его и старенький Ксяоми. На Ксяоми есть сеть на одном и том же месте а на А70 уже отсутсвует.
+6 Ответить
Бременские музыканты 15 декабря 2019 19:36
Да ну нафиг сеть тащить, раньше у меня ноте3 был за городом плохо ловил, а у этого аппарата 4 палки
0 Ответить
оскар 04 июня 2019 08:10
паоддерживаент ли а70 вирт шщлем gear vr?
0 Ответить
Алёнка 30 мая 2019 20:53
Почему сильно греется когда смотришь фильмы . Что можно сделать чтобы 0н не греется
+15 Ответить
Мария 25 мая 2019 18:27
Неделю назад купила этот аппарат и уже пожалела. Камера разачаровала- нет четкости вообще.соглашусь что старые модели были гораздо лучше. Батарея держится не очень долго. Был Хонор10 и по мне он гораздо лучше, качество фото и видео выигрывает, да и батарею держал дольше
+8 Ответить
мади 18 марта 2020 18:56
согласен батарея быстро разрежается
0 Ответить
Володя 23 мая 2019 12:21
Слабый аккумулятор. Хватает на 6 часов непрерывной игры.при слабом освещении.
0 Ответить
Элен 23 мая 2019 05:26
Отличный смартфон ,огромный без рамок экран ,мощная батарея ,фотки получаются отличного качества,но стоит помнить ,что смартфон -это не проф фотоаппарат,в играх долго играю-не греется
+2 Ответить
Игорь 22 мая 2019 23:53
Странно,а почему в видео ничего не было сказано про наличие трёх слотов,если таковые имеются
0 Ответить
Евгений 05 мая 2019 06:49
Камера-основной минус этого телефона! Что бы с первого раза сделать нормальную фотографию,нужно очень,очень постараться.Тексты вообще не его тема,все получается каким то размытыми.Купил телефон буквально на днях,но уже 1000 раз пожалел об этом и реально от компании Самсунг такого не ожидал,первый мой телефон этой марки,новая модель устройства средней ценовой категории а снимает хуже многих старичков из 2000х.В общем друзья,если для вас важна хорошая камера в телефоне,этот аппарат скорее всего не для вас.
-8 Ответить
Евгения 19 апреля 2019 16:02
А почему цена 13000 грн если есть информация о стоимости в цех долларов?
-70 Ответить
Артем Полянский 16 апреля 2019 20:20
Все таки не понятно, какой он имеет процессор 665 или 675. Вот у вас тоже указаны противоречивые данные - вы пишите 675, а характеристики ставите от 665. Если он все таки 675, то там должно быть с теми же частотами, но не (4+4) а (2+6) и не Kryo 260, а Kryo 460.
+9 Ответить
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