Защищен ли смартфон от воды?

- Нет, смартфон Самсунг А70 нельзя погружать в воду, поскольку конструкция не предусматривает этого. Производитель отказался от привычной влагозащиты, как на флагманских моделях или более старых линейки A по стандарту IP68.

Есть ли здесь аудиоразъем 3.5 мм?

- Большинство смартфонов компании Samsung по-прежнему имеют аналоговый аудиоразъем 3.5 мм для подключения наушников, и Samsung A70 не является исключением. Он находится слева от порта USB Type-C, по которому осуществляется процесс зарядки.

Можно ли установить карту памяти отдельно от двух SIM?

- Да, в телефоне три слота для одной карты памяти и двух SIM-карт, поэтому вам не придется выбирать, если будет необходимо расширить встроенный накопитель.