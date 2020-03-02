Тесты дисплея

6.7-дюймовый дисплей считается очень большим, но это не значит, что им неудобно пользоваться. Благодаря соотношению сторон 20:9 он хорошо помещается в ладонь, хотя длина экрана время от времени вызывает дискомфорт. Сама панель обладает чуть ли не флагманскими характеристиками, так что никаких нюансов она не скрывает.