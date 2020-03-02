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Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71
Дисплей
69
Производительность
54
Батарея
81
Камера
73
Итоговая оценка
71
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Привлекательный дизайн
  • Безрамочный дисплей с небольшим отверстием посередине
  • Современная начинка и много памяти
  • Есть макросъемка наряду с сверхширокоугольной оптикой
  • Отличное программное обеспечение One UI
  • Задняя крышка сделана из пластика
  • Поверхность корпуса мгновенно собирает отпечатки пальцев

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А71
69

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.2%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
514 нит

6.7-дюймовый дисплей считается очень большим, но это не значит, что им неудобно пользоваться. Благодаря соотношению сторон 20:9 он хорошо помещается в ладонь, хотя длина экрана время от времени вызывает дискомфорт. Сама панель обладает чуть ли не флагманскими характеристиками, так что никаких нюансов она не скрывает.

55

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A71
Инфо
Высота 163.6 мм
Ширина 76 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 179 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.2%

Samsung Galaxy A71 получился привлекательным смартфоном за счет небольшого выреза в дисплее посередине. Задняя крышка пластиковая, но это чувствуется только если взять телефон в руки.

54

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А71 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2505
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7002
Geekbench 5 (одноядерный)
542
Geekbench 5 (многоядерный)
1704
AnTuTu Benchmark 7
201429
AnTuTu Benchmark 8
248642

По технических характеристикам смартфон не считается слабым. Snapdragon 730 является удачным решением, которое бережно относится к заряду батареи, но и не позволяет Galaxy A71 тормозить ни в обычных задачах, ни в играх.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI One UI 2.5
Размер системы из коробки 23.8 ГБ

Операционная система Android 10 отлично зарекомендовала себя своим дизайном и функционалом. Фирменный интерфейс One UI 2 дополняет ее широком набором возможностей, включая настраиваемый домашний экран, Always On Display, удобную выезжающую панель уведомлений и новый вид панели многозадачности.

81

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:18 ч.
Время просмотра видео
17:48 ч.
Время разговора (3G)
30:02 ч.

Тут установлена батарея емкостью 4500 мАч, чего хватает для использования смартфона на протяжении суток, не думая о том, нужно ли брать зарядку или повербанк в короткую поездку.

73

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A71
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A71 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
89
Качества видео
74
Итоговая оценка камеры
84

Камера лишена оптического стабилизатора, однако она все равно может посоперничать за первое место среди решений в своем классе. С рук не всегда получается сделать удачный кадр, но в хороших условиях фотографии характеризуются достойной детализацией и цветопередачей.

81

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Одновременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
3G сети UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600

Здесь используется современным модем с поддержкой быстрого Wi-Fi, продвинутого LTE и Bluetooth пятой версии, так что связь работает отлично.

76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Ничего особенного в плане звука ждать не стоит, поскольку Samsung не обращал на это особого внимания. Оба разговорный и динамик громкой связи воспроизводят звук без лишних помех.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.51 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.56 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A71 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A71

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (980 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (6)

Ольга 06 сентября 2020 15:35
Купила данного красавца, бережно к ниму относилась, не раняла, не тапила, а он взял спустя месяц перестал брать заряд. Все, теперь лежит не включается и не заряжается. В ремонт не понесла, т.к 100% недоверие к ремонтникам.
+41 Ответить
Ksenia_X 02 июля 2020 19:27
А 71 – это крутой, мощный гаджет на сегодня! Покупайте, не пожалеете! Пользуюсь данным смартфоном около двух недель, может больше, и не сомневаюсь в своей покупке! Раньше был старый, но верный galaxy A3 (2016). Для меня разница колоссальна. Экран огромен, не напрягаешь галаза. Аккумулятора хватает на целый день, даже еще на пол дня. Процессор SnapDragon 730 мощный. Память 128 - вещь прекрасная, помещается все (также можно добавить micro SD до 512Гб). Несмотря на то, что экран 6,7 дюймов (достаточно большой), аппарат очень удобно держать в руке. Кстати, на платформе YouTube можно увеличить видео до размера экрана смартфона. Функция разделения экрана помогает быстрее работать и лишний раз не залезать на другую вкладку. Это удобно, когда нужно переписать или перефразировать текст. Кстати, можно закреплять приложения. Запись экрана (находится в «шторке») дает возможность записывать в трех способах: без звука, звуки мультимедиа, звуки мультимедиа и микрофон. Полезное расширение записи экрана. Перед покупкой читала много отзывов, смотрела распаковки и обзоры. Один человек сказал, что от данного аппарата болят глаза. Глаза НЕ будут болеть, если включить темный экран, фильтр синего и включать высокую яркость только на солнце во время ясного дня. В помещении спокойно хватает минимальной/средней яркости. Также, не забывайте про темные обои. Отпечаток пальцев – вещь отличная. Смартфон будет защищен от посторонних. Многие отмечали, что сканер отпечатков пальцев плохо работает. Объясняю. Если на вашем гаджете стоит защитное стекло, то нужно сильнее нажимать на экран, тогда сканер сработает гораздо быстрее. Еще советую периодически протирать как экран своего смартфона, так и свои пальцы. Также, не забывайте добавлять еще один, дополнительный, палец, точнее его отпечаток. 4 камеры - огонь! Основная - 64 Мп (такое высокое разрешение настраивается в пропорциях самого приложения камеры). Очень четко, особенно детали на дальнем расстоянии. Есть широкоугольная камера - очень круто, особенно на улице во время яркого солнца. (широкоугольная есть и в видео, на видео есть стабилизация) Камера глубины на 5 Мп, "живой фокус" – это функция портрета. Размытие можно регулировать как во время съемки фотографии, так и после, в редакторе. Камера микросъемки - интересная фишка. Данной камерой я пользуюсь, лучше еще добавить вспышку, тогда результат будет намного четче, главное найти нужное расстояние от фотографируемого объекта. На селфи разрешение 32 Мп (также настраивается в пропорциях). Есть еще фильтр красоты (это для девушек, скорее всего). Замедленное видео/SlowMotion на уровне. Как по мне, лучше получается на фронтальной камере. Ночные фото – еще одна функция камеры А71. Фото ночью как днем. Но для хорошего качества нужно терпение. И помните, что в полной темноте ни один фотоаппарат не способен сделать адекватный снимок. Только ваши глаза могут увидеть ночной свет от луны. Для фото, даже в ночном режиме, нужен хотя бы маленький источник освещения. В общем, тот, кто умеет фотографировать и знает, как, будет доволен. Скриншоты можно сделать с помощью экрана Edge или нажатия всех трех кнопок одновременно (выключение и кнопки громкости). Панель Edge - удобный инструмент, которым можно пользоваться без кнопок, только через экран. На этой панели можно настроить музыку, компас, карту, задания и многое другое, на ваш вкус). Еще есть «Напоминания» (схоже с приложением на iphone). Данный смартфон я сравнивала с galaxy s10 lite и note10 lite. Все три модели очень похожи по внешности и по цене (разница 5-10 тысяч). Но, по моему мнению, главные отличия этих трех моделей таковы: s10 lite – живой фокус во время записи видео, note10 lite – стилус S pen, А71 – лучше камера (по мегапикселям). Выбор остановился на А71 по двум причинам: низкая цена и высокое качество фото.
+55 Ответить
Захар 21 июня 2020 05:34
Спасибо за пластик, было 5ть самсунгов с стеклом, все вырубались при лёгком морозе, этот нет.
+23 Ответить
Вася 04 июля 2020 11:40
У вас в июне бывают морозы??? Вы в Арктике живёте?
+13 Ответить
Андрей 09 августа 2020 11:14
Вася, В Москве зимой иногда бывает ниже -30 по шкале товарища Цельсия
+1 Ответить
Андрей 25 марта 2020 13:34
Телефон хороший ну 2 минус большой и защитный вода нет
+131 Ответить
Светлана 14 марта 2020 06:21
Стекло защитное обязательно на эту модель?
+185 Ответить
Фёдор 14 июня 2020 20:21
Лучше поставить, потому что быстро появляются царапины.
+5 Ответить
Лидия 02 марта 2020 07:45
Великолепный смартфон А71. Недостатков нет. Пластик сзади это плюс, так как лёгкий и не разобъётся, но скользкий, поэтому чехол или накладка нужны. Не остаются отпечатки пальцев ни на экране, ни на задней панели! Экран как шёлковый, очень приятный.
+171 Ответить
Магомед 17 марта 2020 16:28
Пластик минус же в заде.Если был бы стеклянные вот это супер👍👍👍
+27 Ответить
Евгений 02 июня 2020 14:57
Магомед, То что сзади пластик это плюс. На S8 два раза менял стекло, билось постоянно. Здесь нет...супер
+12 Ответить
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