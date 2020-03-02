Samsung Galaxy A71
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Привлекательный дизайн
- Безрамочный дисплей с небольшим отверстием посередине
- Современная начинка и много памяти
- Есть макросъемка наряду с сверхширокоугольной оптикой
- Отличное программное обеспечение One UI
- Задняя крышка сделана из пластика
- Поверхность корпуса мгновенно собирает отпечатки пальцев
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|87.2%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
6.7-дюймовый дисплей считается очень большим, но это не значит, что им неудобно пользоваться. Благодаря соотношению сторон 20:9 он хорошо помещается в ладонь, хотя длина экрана время от времени вызывает дискомфорт. Сама панель обладает чуть ли не флагманскими характеристиками, так что никаких нюансов она не скрывает.
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|Ширина
|76 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|179 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Серебристый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Samsung Galaxy A71 получился привлекательным смартфоном за счет небольшого выреза в дисплее посередине. Задняя крышка пластиковая, но это чувствуется только если взять телефон в руки.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
По технических характеристикам смартфон не считается слабым. Snapdragon 730 является удачным решением, которое бережно относится к заряду батареи, но и не позволяет Galaxy A71 тормозить ни в обычных задачах, ни в играх.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|23.8 ГБ
Операционная система Android 10 отлично зарекомендовала себя своим дизайном и функционалом. Фирменный интерфейс One UI 2 дополняет ее широком набором возможностей, включая настраиваемый домашний экран, Always On Display, удобную выезжающую панель уведомлений и новый вид панели многозадачности.
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Тут установлена батарея емкостью 4500 мАч, чего хватает для использования смартфона на протяжении суток, не думая о том, нужно ли брать зарядку или повербанк в короткую поездку.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy A71 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Камера лишена оптического стабилизатора, однако она все равно может посоперничать за первое место среди решений в своем классе. С рук не всегда получается сделать удачный кадр, но в хороших условиях фотографии характеризуются достойной детализацией и цветопередачей.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
|3G сети
|UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
Здесь используется современным модем с поддержкой быстрого Wi-Fi, продвинутого LTE и Bluetooth пятой версии, так что связь работает отлично.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Ничего особенного в плане звука ждать не стоит, поскольку Samsung не обращал на это особого внимания. Оба разговорный и динамик громкой связи воспроизводят звук без лишних помех.
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.51 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.56 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
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