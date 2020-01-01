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Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A71 5G
Дисплей
71
Производительность
65
Батарея
85
Камера
75
Итоговая оценка
75
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Высококачественный дисплей фирменной технологии Super AMOLED
  • Достойная начинка с поддержкой сетей 5G
  • 64-мегапиксельная камера с возможностями ночной съемки
  • Встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев
  • Недостаточно хорошая стабилизация изображения
  • Пластиковый корпус царапается достаточно сильно

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А71 5G
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Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 88.3%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
596 нит

Samsung Galaxy A71 5G оснастили хорошим Super AMOLED экраном, который отличается от большинства соперников высокой контрастностью и яркостью. Его соотношение к корпусу достигает 88.3 процента, что является отличным показателем для среднего ценового сегмента.

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A71 5G
Инфо
Высота 162.5 мм
Ширина 75.5 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 185 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
88.3%
65

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А71 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 980
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A77), 6 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Mali-G76 MP5
GPU-ядер 5
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3060
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7335
Geekbench 5 (одноядерный)
701
Geekbench 5 (многоядерный)
1806
AnTuTu Benchmark 7
300194
AnTuTu Benchmark 8
338267
80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI One UI 2.0
85

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
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Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A71 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Задняя камера имеет продвинутый сенсор на 64 мегапикселя, который неплохо снимает в условиях недостаточного освещения. Слабая стабилизация сказывается на четкости изображения.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
3G сети UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600

Смартфон имеет поддержку сетей 5 поколения, который обеспечивает значительно более быстрое и стабильное подключение к Интернету, чем 4G.

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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.24 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.53 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A71 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A71 5G

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (60 голосов)

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