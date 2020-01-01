Тесты дисплея

Samsung Galaxy A71 5G оснастили хорошим Super AMOLED экраном, который отличается от большинства соперников высокой контрастностью и яркостью. Его соотношение к корпусу достигает 88.3 процента, что является отличным показателем для среднего ценового сегмента.