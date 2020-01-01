Samsung Galaxy A71 5G
Дисплей
71
Производительность
65
Батарея
85
Камера
75
Итоговая оценка
75
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Высококачественный дисплей фирменной технологии Super AMOLED
- Достойная начинка с поддержкой сетей 5G
- 64-мегапиксельная камера с возможностями ночной съемки
- Встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев
- Недостаточно хорошая стабилизация изображения
- Пластиковый корпус царапается достаточно сильно
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А71 5G
71
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|88.3%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Максимальная яркость
596 нит
Samsung Galaxy A71 5G оснастили хорошим Super AMOLED экраном, который отличается от большинства соперников высокой контрастностью и яркостью. Его соотношение к корпусу достигает 88.3 процента, что является отличным показателем для среднего ценового сегмента.
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Дизайн и корпус
|Высота
|162.5 мм
|Ширина
|75.5 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
88.3%
65
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 980
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A77), 6 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP5
|GPU-ядер
|5
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
3060
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7335
Geekbench 5 (одноядерный)
701
Geekbench 5 (многоядерный)
1806
AnTuTu Benchmark 7
300194
AnTuTu Benchmark 8
338267
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu 8 - 102 место
80
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2.0
85
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
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Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Задняя камера имеет продвинутый сенсор на 64 мегапикселя, который неплохо снимает в условиях недостаточного освещения. Слабая стабилизация сказывается на четкости изображения.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
|3G сети
|UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
Смартфон имеет поддержку сетей 5 поколения, который обеспечивает значительно более быстрое и стабильное подключение к Интернету, чем 4G.
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.24 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.53 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A71 5G могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Samsung Galaxy A71 5G
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
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